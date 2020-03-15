疫情影響農業產銷 陳吉仲：新舊貸款一年免息

（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）武漢肺炎延燒，間接衝擊農業產銷，農委會主委陳吉仲今天南下雲林座談時表示，中央通過農委會特別預算近新台幣54億元，受疫情影響農民，新舊貸款都能一年免利息。

陳吉仲表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）特殊預算於13日在立法院通過，今天在立委劉建國邀請下，特地南下雲林縣辦理座談，不僅傾聽農民心聲，也宣布農委會後續將採取的輔導措施。

陳吉仲指出，總統蔡英文日前在國安會議中特別指示，農委會除了特別預算外，也能動用其它預算，針對農民有幫助的事，農民不必擔心預算不足問題。

陳吉仲說，受疫情影響的農民，若要貸款，不論新貸或舊貸，都能1年免利息，另外，農民若要融資，全部都是1.29%的低利貸款。針對蔬菜部分，在不影響市場價格下，讓國軍及偏遠國小加菜，並送菜給食物銀行等措施來辦理，每週至少供應80公噸供應量。

座談會中，有農民認為將現有的蔬菜消耗後，下一期蔬菜暫緩種植，讓土地休養、維護地力，對此陳吉仲認同，允諾會儘快提出相關辦法，讓地方政府執行。

另外，針對部分地區傳出肥料不足情況，陳吉仲澄清表示，台肥公司今年上半年已較去年多出3萬公噸的肥料供應量，供應絕對沒有問題，且農委會也與台肥溝通，將採預購制，就是農民未來2週內的肥料使用量，只要到農會登記，再由農委會統一分配，保證農民有肥料可用。

劉建國表示，政府反應迅速編列因應武漢肺炎的特別預算，就是讓民眾的衝擊降到最低，因此，在立法院通過特別預算後，便邀請農委會主委到雲林辦理座談，聽取農民及地方聲音，以利制定出更符合農民需求的政策。（編輯：黃世雅）1090315