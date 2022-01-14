印尼漁工檢疫期滿返回澎湖採檢陽性 縣府匡列29名接觸者

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣政府今天傍晚表示，一名印尼漁工搭機返澎，前往部立澎湖醫院PCR採檢陽性，目前進行隔離負壓病房，同時匡列29名接觸者採檢並要求集中檢疫。

澎湖縣政府指出，這名33歲印尼籍漁工，去年12月22日從桃園入境，1月13日檢疫期滿，當天搭乘下午5時20分華信AE787台中前往澎湖班機，14日應雇主要求至部立澎湖醫院PCR採檢陽性（CT值32），目前收治於三總澎湖分院負壓病房，衛生局已追蹤29名接觸者採檢並要求集中檢疫。

縣府表示，該名漁工病毒量低，入境澎湖後足跡從澎湖機場至案山宿舍，目前先要求該案至醫院隔離採檢，如果連續呈陰性反應，可解除隔離。另外相關接觸者若同為陰性，亦可解除隔離，請民眾適度提高警覺，不必恐慌。

縣府表示，該案類似去年12月16日從高雄入境澎湖的印尼籍漁工案16896，其在結束自我健康管理時採檢陽性（CT值37），但尚未待檢驗結果即搭機至澎湖。由於案16896病毒量低，隔2日後再次PCR檢測CT值為42.9，縣府在去年12月18日即解除案16896及接觸者的隔離。（編輯：黃世雅）1110114