早安世界》台灣首創3分鐘新冠病毒檢測晶片潛伏期也有效 2月上市
台灣首創3分鐘新冠病毒檢測晶片潛伏期也有效 2月上市
矽基分子、中研院、國研院儀科中心跟高雄榮民總醫院共同開發出全球首創「新冠病毒快速檢測晶片」，最快3分鐘內可檢測病毒量極低的感染初期或無症狀COVID-19患者，病毒變異株Omicron也可測出。這款晶片透過鼻咽檢體來做檢測，準確率達9成5以上，可選擇3分鐘快速檢測模式或是20分鐘完整模式，準確度比快篩更準，所需時間跟傳統PCR要2到4小時相比大幅縮短。這項產品在高雄榮民總醫院完成臨床驗證142例，去年底取得衛福部食藥署緊急使用授權，預計今年2月上市銷售。（看完整報導）
賴清德赴宏都拉斯祝賀總統就職 28日可望與賀錦麗同台
副總統賴清德25日以總統特使身分，搭乘專機啟程出席台北時間28日宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮，訂30日晚間返抵台灣。美國副總統賀錦麗也會出席就職典禮，此為台美兩國副元首第一次在國際場合同台，雙方互動備受矚目。賴清德出訪行前指出，此行也將捐贈防疫物資，用實際行動深化邦誼。（看完整報導）
1922疫苗平台今開放預約年後第3劑 實聯制簡訊最好自己傳
為加速第3劑COVID-19疫苗接種，1922疫苗平台26日上午開放預約，將依年齡分流預約，預計2月7日至2月13日施打。春節期間自費採檢機構開設率達87%，民眾可利用衛福部、疾管署網站或健保署LINE查詢。另外，關於實聯制簡訊後方加數字代表同行人數，後台可能出現亂碼，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，只要後台設定好就沒問題，但指揮官陳時中說，自己掃瞄實聯制QR Code，在必要時最能夠幫助疫調，也最能夠接到必要的警示。（看完整報導）
本土增13例含高雄港4例 桃園3人感染源不明需高度關注
國內25日新增13例COVID-19本土個案，包括高雄港疫情有4人確診，是港區工作人員家屬或接觸者，其中有一人是台南個案。台北圓山飯店廚師相關也有新增案例，這名廚師從事房仲的哥哥在可傳染期曾帶一名客戶看房，這名客戶經檢驗也確診。宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚則多一名員工在桃園的友人染疫，這名個案有花蓮足跡，主要在花蓮市區金三角商圈一帶。桃園另有3個案感染源待釐清，是一對幼兒園姐妹及居住在龍潭的58歲退休人員，現階段看不出個案與本來在桃園的疫情關聯性，是需要高度注意的案子。另外，高雄某幼兒園25日因疑有學童確診緊急停課，衛生局回應，這名學童是以家用快篩試劑呈現陽性，目前轉介醫療院所進行PCR採檢等待結果。（看完整報導）
旗津進入加嚴二級防疫措施 14天內暫停大型聚會
因應高雄港區、旗津社區群聚，高雄市長陳其邁25日宣布旗津實施加強版二級防疫措施，包括25日起14天內暫停大型活動、社區關懷據點暫停服務、餐廳設隔板、卡拉OK戴口罩等。航港局、台灣港務公司也宣布加強防疫措施，包括25日起設登船檢查站，26日起所有下船人員均需快篩、未依規定篩檢將禁止進入港區等。（看完整報導）
投資台灣金額3年可望再增9000億 將打造3大產業供應鏈
去年投資台灣三大方案吸引逾1.6兆台廠投資，超出原定目標的1.5兆，經濟部長王美花25日表示，今年拍板再延3年，可望再帶動9000億元投資，將鎖定半導體、電動車與5G產業進行扶植，打造這3項產業的國產化供應鏈，並協助廠商布局海外市場。（看完整報導）
2021全球清廉印象指數 台灣上升至25名再創新高
國際透明組織公布2021年全球清廉印象指數，在全球180個國家及地區中，台灣得到68分，排名第25，較2020年上升3名。中國排名第66，研究人員分析，雖然不是分數最差的國家，但中國扮演著全球參與者角色，其腐敗行為已超出國境，例如以外援和腐敗合約等方式進入非洲。（看完整報導）
烏克蘭情勢緊張 北約調機艦強化東翼 美軍8500人待命赴歐
北約24日表示正調動更多部隊與戰機和軍艦到東歐，拜登政府也下令8500名美軍提升戰備，準備部署歐洲，讓烏克蘭與俄羅斯的緊張氣氛再次升溫。烏克蘭外交部表示，德國與澳洲大使館已知會烏方，基於對俄羅斯的疑慮，兩國計畫撤離部分人員與眷屬，跟進英國與美國的類似決定。華爾街日報一篇分析指出，美國用兵投鼠忌器、德國能源仰賴俄國及俄中盟友關係升溫，助長克里姆林宮施壓烏克蘭的氣焰。（看完整報導）
放下33年來「藍鑽石恩怨」 泰國總理應邀訪問沙烏地阿拉伯
泰國總理帕拉育25日出發訪問沙烏地阿拉伯，這是兩國關係因為33年前的藍鑽石事件觸礁後，首度有高層官員對話。學者分析，這是兩國關係邁向正常化的信號，泰國預期可從中獲益。1989年一名在沙國王宮工作的泰國清潔工偷竊了總價值約2000萬美元的珠寶，其中包括罕見的藍鑽，這些珠寶多數沒被找到，一年之後，3名沙國外交官同日在泰國3個不同的地方遭到殺害，目睹其中1起暗殺事件的沙國商人在1個月後失蹤。（看完整報導）
外國電影在中國播映遭刪改 「鬥陣俱樂部」結局變警察勝利
中國是全球實施最嚴格審查制度的國家之一，當局每年僅允許少數外國電影上映，還不時針對內容大動剪刀。布萊德彼特與愛德華諾頓堪稱經典的電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）最近在平台播放時就遭到刪減，原版電影中涉及無政府主義和反資本概念的部分不見了，結尾的大樓爆破場景也被刪除，改用充滿正能量的文字敘述警方迅速破案、打擊犯罪，許多中國觀眾對此感到不解憤怒。（看完整報導）
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