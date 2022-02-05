早安世界》高公局籲初五北返上午出發 大陸冷氣團發威北台灣偏冷

春節連續假期進入尾聲，高速公路局估計，5日國道有9大易塞路段，建議要北返的用路人趁上午時段出發，南下的用路人下午出發。公路總局則表示，西部國道客運仍有8成以上空位，東部國道空位更達9成，民眾可至各客運業者網站查詢。天氣部分，受大陸冷氣團影響，5日北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚氣溫也低，4日晚間至5日清晨苗栗、新竹縣及金門局部地區可能出現攝氏10度以下低溫。另因東北季風影響，基隆、北海岸和台北市山區5日可能有局部大雨，全台包括外島都可能有較強陣風。（看完整報導）

國內4日新增25個本土病例，其中10例與全家便利商店子公司日翊物流相關，分布在桃園8例、新北2例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此案是目前最需要關注的群聚案，採檢1250人，有250人在防疫旅館或集中檢疫所隔離14天，1000人將於隔離5天後再採檢；至於桃園遠雄自由貿易園區疫情漸漸收尾，其中亞旭電腦染疫人數較多，但匡列很完全，將於7日再進行全體PCR採檢，通行證也要改發，採檢陰性才能入內工作。（看完整報導）

高雄4日新增12例確診個案，其中9例與高雄港區聚群案相關，另3例與高雄某幼兒園確診者相關，但皆是匡列或陪病隔離採檢驗出陽性。指揮官陳時中表示，高雄港相關疫情這2天應會漸漸明朗，此外，過去曾懷疑高雄個案可能是從高雄港入侵社區，但依照病毒定序結果顯示，幼兒園染疫個案病毒定序確定與宜蘭礁溪長營鳳凰飯店群聚相同，因此是從宜蘭展開的傳播鏈。另外，高雄某防疫旅館發生群聚感染，市長陳其邁說明，有4人遭3樓鄰房的境外移入個案傳染，目前已清空並召回員工和1月19日後入住的旅客採檢。（看完整報導）

倫敦大學在官網針對總統蔡英文博士學位發布聲明指出，蔡總統在提交論文並經兩位考官審查後，於1984年2月獲頒博士學位。校方並表示，蔡總統的博士論文電子版副本可透過倫敦政經學院（LSE）的線上論文系統查詢閱覽。針對部分人士搜尋蔡總統論文副本、企圖釐清其頒授與存放經過，並聲稱大學職員曾有不當或虛偽表示等行為，校方「堅決否認」相關指控。（看完整報導）

社群網站臉書的母公司Meta去年第4季財報不佳，導致股價3日暴跌26%，公司市值蒸發超過2000億美元（約新台幣5.5兆元），創下美國企業市值單日最大跌幅。這也拖累科技股那斯達克指數重挫3.74%，美股三大指數3日收盤時全都下跌。Meta執行長祖克柏的淨資產也因此蒸發290億美元。（看完整報導）

春節血庫告急，台北捐血中心4日表示，大台北地區血液庫存僅剩4.1天，其中A型僅剩2.8天，O型剩4.1天，遠低於至少7天的安全庫存量，捐血中心呼籲民眾在春節連假期間熱血挽袖助人。（看完整報導）

新竹縣峨眉鄉4日在9小時內發生10次地震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，剛開始發生的頻率較密集，但傍晚至晚間發生的間隔慢慢拉長，加上並未出現規模4以上的地震，其中3次規模更小於3，以此看來，群震釋放能量不大，可能會逐漸停止。不過若地震頻率改變，間隔時間縮短，或者出現規模較大的地震，未來發生更大規模地震的可能性將會提高。（看完整報導）

2022年北京冬季奧運4日舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，在日本之後、香港之前，有3人參加開幕式，包括掌旗的男子划雪選手何秉睿和近日因穿著中國隊服裝練習引發爭議的競速滑冰女將黃郁婷，另一人是中華奧會秘書高馥淇。台灣這次有4名選手參賽。大會人員在介紹台灣代表團進場時唸出「中華台北」，日本放送協會（NHK）在直播介紹時則說「台灣」。（看完整報導）

俄羅斯總統蒲亭4日抵達北京出席冬奧開幕式，並在活動前會晤中國國家主席習近平，俄方稱雙方可能簽署包括天然氣協議在內至少15項協議，要幫助這兩大經濟體對抗經濟制裁。路透社報導，俄中聯合聲明除了呼籲北大西洋公約組織停止擴張，俄方也表態支持北京對台灣的立場。專家認為，中俄雙方都把北京冬奧視為進一步攜手的機會，共同抵禦對北京冬奧發起外交抵制的西方國家與其他敵手。此外，北韓在北京冬奧開幕前向盟邦中國表達熱烈祝賀，分析人士指出，這可能傳達北韓將在冬奧期間停止飛彈試射的訊息。（看完整報導）

台灣女足在亞洲盃8強戰敗給菲律賓後，須與泰國、越南進行附加賽，附加賽第一名可直接獲得2023年世界盃門票。在4日對泰國的比賽中，21歲的蘇育萱在上、下半場各進一球，加上陳英惠在下半場傷停時間以自由球破網，最後以3比0勝出。台灣接著將在6日迎戰越南，由於稍早越南在附加賽中以2比0勝泰國，因此台灣女足只要踢和就能拿下睽違32年的世界盃女足賽資格。不過與此同時，台灣隊傳出有7名隊員感染COVID-19。總統府對此表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌商議後，朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。（看完整報導）

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