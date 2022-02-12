早安世界》1月出口逼近400億美元 連19紅續創史上次長週期
1月出口逼近400億美元 連19紅續創史上次長週期
財政部11日公布，1月出口達399.8億美元創同期新高，年增率16.7%，連續19個月出現成長，續創史上正成長的次長週期，僅次於2008年金融海嘯復甦後連續26個月的正成長紀錄。其中，台灣對美國及日本出口規模都創歷年單月次高、對東協出口則是新高。而11大主要出口貨類中，年增率唯一下跌的是光學器材，年減逾2成。財政部分析，2月出口可望連20紅、首季出口延續2位數成長。（看完整報導）
美方：俄軍恐全面入侵烏克蘭 拜登籲國人撤離
俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊繃，美國總統拜登10日受訪時呼籲所有留在烏克蘭的美籍人士馬上離開，並表示當美俄開始互相開火時，將會是世界大戰。國務院也發出旅行警告，請國人勿前往烏克蘭旅行。美國軍方評估，俄軍可能會發動全面入侵，戰車可能在48小時內抵達烏克蘭首都基輔。白宮國安顧問蘇利文也呼籲國人在2天內離開烏克蘭。同時，美國一組B-52戰略轟炸機已抵達英國，準備參加預定的北約演習。（看完整報導）
物價連續6個月突破通膨警戒線 雞蛋漲幅逾18%創3年新高
行政院主計總處11日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84%，連續6個月超過2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也罕見突破2%。官員分析，除春節因素之外，近期國際油價受俄烏關係緊張等影響攀高，造成國內油料費上漲，且部分餐飲反映食材成本，陸續調漲售價，也是推升CPI上漲的主因。另外，近期國內掀起雞蛋荒，雞蛋漲幅擴大至18.38%，寫下近3年新高紀錄。（看完整報導）
今台灣大部分地區好天氣 明鋒面報到14日台南以北低溫探12度
中央氣象局表示，12日天氣穩定、水氣少，僅桃園以北地區零星有雨，13日中午起鋒面報到，中部以北、東北部會轉雨，14日起冷空氣南下，白天高溫將從攝氏23、24度驟降約10度，僅剩15度，預估最冷時間點落在14日晚上到15日清晨，台南以北及東北部低溫探12度到14度，17日白天起漸回溫。（看完整報導）
中研院獨步全球 發表Omicron次世代mRNA疫苗
中央研究院近日領先全球，以Omicron變異株為標的，發表4種mRNA次世代疫苗，可對抗原始武漢株、Delta株、Omicron株及混合Delta株與Omicron株的混合變種株，實驗結果顯示，原始武漢株疫苗對4種病毒中和性抗體都有效，而Omicron株疫苗能有效對抗Omicron變異株，對Omicron變異株的中和性抗體比原始武漢株高出37倍，但對其他病毒株則幾乎無效。團隊預計2月中投稿到正式期刊，經審查後就會正式發表論文。（看完整報導）
高雄親友群聚源頭疑防疫旅館感染 陳時中：疫情未呈指數型爆發
國內11日新增18例本土個案，其中高雄增13例，一名自中國返台者據推測在隔離期間遭高雄港相關個案感染，11名親友也確診，還衍生到砂石場工作場域；另外一人則是足跡涉及北中南的家族成員，感染源仍不明。防疫指揮官陳時中表示，國內疫情大多為桃機、高雄港群聚延伸，而板橋家庭群聚案則檢出與桃機相同病毒株。他也強調，台灣目前疫情未指數型爆發，但不明感染源傳播鏈若愈少條，就能愈安心。（看完整報導）
四方安全對話加強印太合作 美日外長雙邊會談重申台海安全
美國、澳洲、日本、印度的外交首長11日在澳洲墨爾本展開四方安全對話，會談後發表聯合聲明，承諾支持印太國家推動反恐、打擊虛假訊息與網路安全等各項議題。美國國務卿布林肯與日本外務大臣林芳正上午先舉行雙邊會談，雙方重申有關台灣海峽安全重要性以及反對中國嘗試片面改變東海與南海現狀的共識。（看完整報導）
祖父母不再分內外 教育部國語辭典檢修詞條兼顧性別平權
時代力量立委王婉諭11日表示，曾要求教育部改善線上辭典具性別歧視的問題，近日已有一些詞條調整，例如外祖父、外祖母原先解釋為「對媽媽的父母親稱謂」，調整後加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。國家教育研究院表示，目前簡編本已有部分詞條完成調整，像「保母」過去解釋是「替人照顧小孩的婦人」，已改為「替人照顧小孩的人，過去多由女性擔任」，兼顧性平價值和詞語的時代變化。（看完整報導）
20年來數量減半僅剩9萬隻 澳洲國寶無尾熊列瀕危物種
澳洲無尾熊在叢林野火、乾旱和疾病等衝擊下，數量在過去20年急遽下滑，據瀕危物種科學委員會估計，澳洲在2001年仍有18萬5000隻無尾熊，至2021年僅剩9萬2000隻。澳洲政府11日正式把東岸廣大地區的無尾熊列入「瀕危物種」，並承諾提撥澳幣5000萬元（約新台幣10億元）來保護無尾熊棲息地。（看完整報導）
谷愛凌掀中國滑雪熱潮 「雪道盡頭是骨科」醫院傷者急增
18歲的中美混血選手谷愛凌剛在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台項目為中國奪金，成為當前中國網路上討論度最高的冬奧選手，也掀起中國滑雪運動熱潮，但不少人也因此受傷，浙江一家醫院最近幾乎每天都有滑雪傷者，有醫生曾一天接診7人。而「雪道盡頭是骨科」更成為社群媒體熱門詞。據報導，有孩童視谷愛凌為榜樣，春節期間每天滑雪連續7小時不願離開，結果罹患雪盲症。（看完整報導）
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