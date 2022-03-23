早安世界》花東一夜逾40連震最大規模6.6 氣象局：3天內仍有餘震
花東一夜逾40連震最大規模6.6 氣象局：3天內仍有餘震
花東23日凌晨連震累計逾40起，最大規模為花蓮近海凌晨1時41分規模6.6地震，最大震度台東6弱，隨後又有有感地震，包括1時43分規模6.1地震、3時35分以及4時29分的規模5.8地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，後續都是規模6.6地震的餘震，不排除未來3天可能會有規模5.5以上的餘震。（看完整報導）
歐盟將組聯合部隊應對危機 撥款315億支持烏克蘭
在俄羅斯入侵烏克蘭之際，歐洲聯盟部長理事會21日通過「戰略指南」，將成立由5000人組成的聯合部隊「歐洲軍」以快速應對危機。歐盟外長波瑞爾表示，俄羅斯發動侵略使戰爭重新回到歐洲，成立歐洲軍是歐盟防務行動的歷史轉折點。德國外交部長貝爾伯克並表示，歐盟將撥款10億歐元（約合新台幣315億元）支持烏克蘭，使該國得以購買所需武器，對抗入侵的俄羅斯部隊。（看完整報導）
拜登：蒲亭被逼到絕境 可能在烏克蘭使用生化武器
美國總統拜登22日重提西方國家的憂慮指出，俄羅斯總統蒲亭「被逼到絕境，現在他在捏造新的假事端，包括聲稱我們在美國有生物武器，在歐洲有化學武器，這根本不是事實」，拜登並說，有清楚跡象顯示，蒲亭在入侵烏克蘭行動進展受阻的情況下，考慮動用生物與化學武器。（看完整報導）
波蘭台人收留難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」
定居波蘭的台灣人汪維昭近日收留一對離鄉避戰火的烏克蘭姊妹。她說，波烏相鄰，戰爭近在咫尺，她無法對眼前的苦難視而不見。她希望烏克蘭人知道，就像波蘭一樣，台灣也能幫忙。波蘭移民署統計，約有670名台灣人旅居波蘭，雖然台灣和烏克蘭的處境不同，但都長期面臨鄰國強權擴張威脅，或許是出於同理心，不少旅波台人紛紛向烏克蘭伸出援手，包括收留難民、當志工協助發放補給物資。（看完整報導）
日本政府首發電力警報 強震又備援電力不足恐實施計畫性停電
日本16日發生規模7.4強震，造成部分火力發電廠機組停機影響供電，再加上氣溫降低增加暖氣使用量，電力供應嚴重吃緊，讓東京電力公司呼籲民眾配合節電。因應電力供應窘迫，日本政府21日首度發布「供電吃緊警報」，範圍涵蓋東京都等9地，22日上午電力使用率一度達到103%。位於東京都的知名地標晴空塔配合節電，開業10年來首度整晚熄燈。日媒分析，電力不足除受強震影響，備援電力不足也是主因之一。當局表示，在最差的情況下，有可能實施「計畫性停電」。（看完整報導）
遏止通貨膨脹 美國聯準會暗示不排除升息2碼
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾21日指出，在俄羅斯入侵烏克蘭前，通膨已日益嚴重，如今物價面臨新的上漲壓力，供應鏈也更吃緊，影響可能外溢到美國經濟。鮑爾表示，若比上週調升一碼更大幅的升息，是遏止通貨膨脹「明顯過高」的必要之舉，聯準會準備好這麼做，這話暗示聯準會不排除下次升息時把幅度擴大到2碼（0.5個百分點）。（看完整報導）
陳時中估5月世界陸續解封 台灣何時開放看3指標
日本因COVID-19疫情於1月9日起實施「防止蔓延等重點措施」，要求餐廳提早打烊、大型活動設人數上限等，這項措施於3月21日截止，22日是時隔約2.5個月之後日本全境解除防疫管制。另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日說，估計5月世界各地會陸續解封，未來若能有更好藥物、國際疫情下降或病毒變異更加輕症化，會增加台灣開放的可能性。（看完整報導）
加強防疫宴席禁逐桌敬酒 最後一期疫苗今起開放預約
國內22日新增10例COVID-19本土個案，6人與嘉義婚宴有關，1人為南部旅遊團相關病例，居家隔離期滿前陰轉陽。另外，和平醫院一名在採檢站工作的護理師確診，將安排全院採檢。初步疫調發現，確診護理師曾接觸美國及馬來西亞境外移入個案。嘉義婚宴群聚疫情延燒，逐桌敬酒恐怕是疫情擴大原因，因此疫情指揮中心宣布，即日起禁止逐桌敬酒、敬茶，但拍照仍維持可脫口罩的規定。另外，23日上午10時起將開放第28期COVID-19第3劑疫苗預約，於3月28日至4月3日施打。指揮中心表示，因疫苗數量已經足夠，1922預約平台將於4月1日退場。（看完整報導）
銷美金針菇驗出李斯特菌 疑疫情下航運時間倍增所致
美國食品暨藥物管理局（FDA）當地時間18日公告，台灣出口到加州的200克包裝金針菇可能被李斯特菌污染，已遭回收。農委會22日證實這批問題金針菇來自彰化縣，有可能是因為防疫影響國際貿易的航運作業所致，金針菇運到美國原本約需18到20天，現在倍增至40到45天。彰化縣衛生局指出，合作社為集貨場，該批產品來自台中尚旺農場，由農場收購台中、彰化及雲林生產的金針菇，已要求合作社暫停出貨。（看完整報導）
中國3週逾4萬病例 專家指動態清零更難 當局繼續堅持
中國從3月1日以來，COVID-19本土陽性病例在3個星期之內累計超過4萬1000例，波及28個省區市。中國流行病學專家吳尊友說，「動態清零」仍是方針，但是難度比以前更大。儘管「動態清零」防疫政策開始受到國內質疑，中國國家衛健委官員梁萬年22日聲稱，中國老百姓「特別理解且能積極參與」，如今疫情壓力未解，應該堅持動態清零不動搖。（看完整報導）
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