早安世界》美國務院更新對台關係陳述 刪「中國一部分」、「不支持台獨」

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美國務院更新對台關係陳述 刪「中國一部分」、「不支持台獨」

美國國務院官網最近更新介紹美台關係現況的文字，除了將「對台六項保證」納入美國的一中政策、確認台灣是美國在印太地區的重要夥伴之外，刪除了原有美國認知北京主張「台灣是中國一部分」以及美國「不支持台灣獨立」等字句。中國外交部對此表示，這是「虛化掏空一中原則的小動作」，這種「試圖改變台海現狀的做法，必將引火焚身」。國務院發言人則說，美國對台政策並無改變，這些文字的更新反映的是美國與台灣堅若磐石的關係。（看完整報導）

本土確診破5萬例 口服藥單日逾千人使用創新高

國內10日新增5萬780例COVID-19確診，另增48例中重症、12人死亡。中央流行疫情指揮中心公布5月以來COVID-19口服藥每天領用情形，口服藥可降低染疫者重症風險，本土疫情暴增至今，口服藥僅開處方3000多份，9日則開立逾千人份，創下新高。指揮中心並宣布，10日起簡化所有口服抗病毒藥物開立表單。醫界人士認為，藥品交互作用、開藥流程及據點、醫師擔心賠償風險、採檢爆量延遲，是影響居家照護病患取得口服藥的4大癥結點。（看完整報導）

防疫險之亂有解 產壽險公會認可數位健康證明

為避免民眾因保險理賠蜂擁前往醫院要求開立診斷書，造成醫療排擠效應，壽險公會10日宣布壽險業同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利，產險業則交由各公司自行決定。目前旺旺友聯產、國泰產已同意可採納數位證明替代診斷書，但也有部分產險公司仍在研議中。業者表示，認可數位證明只是形式之一，考量責任歸屬效力落差，應不會視為理賠審查唯一文件。（看完整報導）

台灣半導體首季產值年增逾28% 全年看增19.4% 台積電4月營收創新高

台灣半導體產業第1季產值新台幣1.15兆元，季增4.8%，年增28.1%。工研院產科國際所預估，第2季產值可望進一步攀高至1.19兆元。晶圓代工廠台積電4月業績表現亮麗，營收達新台幣1725.61億元，一舉改寫單月營收歷史新高紀錄。此外，台積電通知客戶，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%。（看完整報導）

調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資6年來首次負成長

110年台灣經濟成長率突破6%，經濟表現亮眼，部分廠商也替員工加薪、分享經濟果實，沒想到加薪速度仍追不上通膨，行政院主計總處10日公布第1季實質經常性薪資為4萬1670元，年減0.1%，6年來首度落入負成長。主計總處表示，雖然經常性薪資和以往水準相比成長較多，但今年首季消費者物價上漲率達2.81%，薪資調升幅度比不上同期物價漲幅，導致實質經常性薪資負成長。（看完整報導）

健保調漲部分負擔擬延後實施 民眾將可限期進口自用快篩

健保部分負擔原訂5月15日調漲，但遇上COVID-19疫情高峰，衛福部長陳時中10日表示，為避免疫情期間實施新制，增加工作、金錢負擔，將研議延後實施。另外，對於快篩試劑需求增加，陳時中表示，擬開放2個月時間讓民眾進口自用快篩，不限廠牌，也不用通過緊急使用授權（EUA），但成效自負、不得販售，也不適用任何防疫規定。（看完整報導）

拜登簽署烏克蘭版租借法案 加速增援武器抗俄

美國總統拜登9日簽署烏克蘭版的「租借法案」，准許加速運送武器援助烏克蘭，他也示意準備在國會做出政治讓步，以便換取國會加速通過另一筆330億美元的援烏經費。美國在1941年通過「租借法案」，援助英國等對抗納粹德國與日本侵略的國家，被視為有助擊敗納粹德國的關鍵措施。蘇聯也是接受援助的盟國之一。（看完整報導）

烏克蘭記者不顧安危報導俄國侵略慘況 獲普立茲特別獎

普立茲獎委員會9日表彰烏克蘭記者，讚揚他們勇敢、堅持不懈地報導俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，「致力揭發真相」。俄軍於2月24日入侵烏克蘭以來，至少有7名記者遇害，包括3名來自烏克蘭的記者。普立茲獎評委會主席米勒說，儘管面臨砲火攻擊、綁架甚至死亡等威脅，他們依然堅持不懈，努力提供駭人的真實畫面。（看完整報導）

尹錫悅就任韓國總統盼打造真正民主國家 青瓦台開放民眾參觀

韓國總統尹錫悅10日就職，宣示將重建一個真正由人民作主的國家，從根本解決各種國際問題，並將以與國際合作實驗科技創新的方式，推動國家快速發展，以消除兩極化與紛爭的根源。在韓國象徵最高權力、籠罩威權色彩的青瓦台，也於尹錫悅就職的同時向一般民眾開放，有意突顯新政府民主、開放的形象，也兌現尹錫悅「將青瓦台還諸人民」的承諾。但尹錫悅在就職之日已改到位在國防部原址的新辦公室上班。（看完整報導）

影片／李明哲返國首次露面 妻哽咽：感謝大家沒有忘記

台灣非政府組織工作者李明哲被中國當局依顛覆國家政權罪關押5年多，獲釋返台後首次和妻子李凈瑜一起公開露面。李明哲說，在中國當局扣押過程中，多次被暗示兩岸間諜交換等，但他認為政治犯是個人的事，被扣上間諜罪則牽涉國家，不接受台灣國格被打壓。他表示，台灣人和國內外人士給予的關心是讓他撐完刑期返台最大的關鍵因素。李凈瑜則說將回歸工作、生活，這是最後一次在記者會上公開發言，對於外界救援行動，她說要「感謝大家沒有忘記李明哲」。（看完整報導）