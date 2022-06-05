早安世界》兒童接種站今開設最後一天 中南部疫情升溫估一週內達高峰

全台7大兒童疫苗接種站端午連假不打烊，5日是最後一天施打，疫情指揮中心發言人莊人祥呼籲父母把握機會帶孩子接種。圖為2日小朋友在家長陪同下於高雄展覽館接種疫苗。（中央社檔案照片）

莊人祥：疫情北降南升 估中南部一週內達高峰

國內4日新增6萬8118例確診，各縣市病例數皆低於萬例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫情呈現「北降、南升」趨勢，預估中南部疫情將於一週內達到高峰，並強調會持續關注醫療量能。全台7大兒童疫苗接種站端午連假不打烊，5日是最後一天施打，自6月1日開設起累計施打超過2.4萬劑，莊人祥呼籲父母把握機會帶孩子接種。另有感染科醫師建議將兒童疫苗接種間隔從12週縮短為4週，莊人祥表示，先前訂定12週是為降低心肌炎發生風險，預計6月底前會再次開會討論。（看完整報導）

端午連假最後一天 國道注意9壅塞路段

5日是端午節3天連續假期的收假日，交通部高速公路局表示，國道要留意國1北向苗栗-湖口等9個路段可能出現壅塞，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。（看完整報導）

獨家專訪／李明哲參加台北紀念活動 指中共嚴控社會 六四從未結束

4日是六四天安門事件33週年的日子，遭中國囚禁5年的NGO工作者李明哲現身台北市自由廣場悼念。他認為六四運動從未結束，因中共在那之後縮緊控制社會至今。民團募資重建的「恥辱柱」晚間在悼念晚會上揭幕，現場「光復香港」呼聲不斷。一名在1989年從天安門廣場上撤出的親歷者受訪表示，希望有生之年看到中國民主，他著急的是缺少年輕人接棒，中國言論環境越趨緊縮，維權在現實生活中也遭遇許多艱難。今年香港維多利亞公園再無燭光紀念晚會，台灣能否接棒成為紀念六四的重鎮受關注。（看完整報導）

香港律師鄒幸彤法庭朗讀死難者母親證詞 延續天安門記憶

過去每年六四事件紀念日，香港前支聯會副主席鄒幸彤都會在維多利亞公園點上一支蠟燭，領導上萬人為六四死難者尋求正義。近幾個月，鄒幸彤持續傳達著相同訊息，不過地點卻是在法庭被告席上。華爾街日報報導說，37歲的鄒幸彤經歷多次審判，卻一直不屈服。她將自己的堅持與天安門事件中標誌性的「坦克人」相比，流著淚朗讀被殺害者母親的證詞，同時捍衛自己的言論自由權。她的發言引來法官與她爭辯，也贏得了旁聽席上數十名忠實追隨者的掌聲和網上的支持聲浪。（看完整報導）

日相岸田可能首次出席北約峰會 協調應對台海局勢

日本共同社引述不具名消息人士說法報導，首相岸田文雄可能參加6月底舉行的北約峰會。政府官員盼日相的出席能強化與歐美協調，因應台海可能的突發狀況以及烏克蘭危機。此外，日媒報導，日本政府計畫最快今年夏天打破前例，派遣防衛省現役官員常駐台灣。學者及將領表示，此舉代表日本政府對台灣的重視，日後雙方在軍事交流、合作及情報交換等方面將更有效率。（看完整報導）

美韓聯合軍演 4年多來首次出動航空母艦

在北韓傳出準備進行核子試爆之際，南韓軍方4日宣布，南韓與美國舉行了聯合軍事演習，並出動一艘美軍航空母艦，為4年多來首見。這是2017年11月以來美國和南韓雙邊軍演首度有航艦參與，也是南韓新任總統尹錫悅5月上任以來，雙方的首次聯合軍演。北韓近期爆發COVID-19疫情，受國際關注。美國專家甚至指出，北韓疫情擴散導致金正恩政權崩潰並非不可能，美國、日本及南韓等國應提前討論因應方案。（看完整報導）

影片／基輔戰爭陰影下重建 烏克蘭盼不被世人遺忘

俄羅斯入侵烏克蘭已整整100天，烏國當局3日表示，已經在激烈的戰鬥中收復北頓內茨克大片領土，重挫俄軍要從這座被摧殘殆盡的城市推進的企圖。CNN報導，蒲亭可能會拖延戰事，讓國際社會逐漸遺忘這場戰爭，讓俄國得以保有已經強占的烏克蘭1/5領土。由於目前戰事集中在烏東與烏南，加上俄羅斯的飛彈也不再頻繁來襲，基輔市民逐漸回歸正常生活。基輔民眾接受中央社記者採訪，被問到國際社會可以如何幫助烏克蘭時表示，希望西方國家持續提供武器，他也呼籲國際社會勿因戰事持久，而遺忘俄烏衝突仍是現在進行式。（看完整報導）

烏克蘭出版社參加台北國際書展 為受侵略祖國在全球發聲

烏克蘭19歲女孩布恬科代表烏克蘭前來參加台北國際書展，4日以「烏克蘭出版與文化意涵」為題，和出版人郝明義對談。布恬科表示，她是以一個烏克蘭公民的身分來到台北書展，跟大家分享烏克蘭經驗，她同時也是世界公民的一份子，當烏克蘭人民所擁護的自由與民主等普世價值遭受到威脅，不管是身為烏克蘭人還是世界公民，都應該站出來保衛這樣的價值。布恬科說她目前所能做的，就是幫助烏克蘭在國際社會上發聲，增加更多人對烏克蘭處境的認識。（看完整報導）

紀蔚然首部小說「私家偵探」 獲日本翻譯小說推理大賞

國家文藝獎得主紀蔚然11年前跨出劇作領域，以辭去教職、當起偵探的戲劇系教授為主角，寫下個人首部小說「私家偵探」，今年得到日本第13屆翻譯小說推理大賞，紀蔚然相當驚喜，受訪表示當年寫「私家偵探」是因為自己遇到瓶頸。「私家偵探」於2011年出版後，接連翻譯為法文、日文、義大利文、土耳其文、韓文等海外版本，紀蔚然也在去年推出「DV8：私家偵探2」，繼續述說主角吳誠破解懸案的故事。（看完整報導）

亞歷山大超前三分建功 海神橫掃太陽奪T1首冠

台灣運彩xT1聯盟4日在台灣體大體育館進行總冠軍系列賽第3戰，客場出擊的高雄全家海神，在5戰3勝制系列賽以直落三橫掃台中葳格太陽。海神洋將亞歷山大全場僅投進1顆三分球，卻是在比賽結束前3.2秒進球，靠著他這記超前三分，助球隊以103比100險勝台中葳格太陽，並以3比0奪得T1聯盟首冠。而前兩戰發揮出色的本土前鋒胡瓏貿，則獲選冠軍賽MVP。（看完整報導）