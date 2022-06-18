早安世界》羅一鈞：疫情趨緩 下週單日新增可望不到5萬例
各縣市確診數降逾10% 羅一鈞：下週單日新增可望減到5萬例以下
國內COVID-19疫情持續降溫，17日新增5萬5187例本土病例，中重症增446例，其中154人死亡，兒童重症增2例，分別為1例肺炎及1例腦炎。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，各縣市17日確診數都降低10%以上，空床率也超過30%，疫情緩降趨勢明顯，下週單日新增病例數可望穩定控制在5萬例以下。教育部長潘文忠表示，7月11、12日舉辦的大學分科測驗擬開放COVID-19輕症、無症狀的考生到獨立的考場學校應試。這將是疫情發生兩年半以來，首度開放讓確診者參加大型考試。（看完整報導）
食藥署：6個月至5歲幼童可打莫德納 Novavax疫苗開放18歲以上接種
食藥署17日召開專家會議，根據莫德納疫苗在6個月至5歲兒童所進行的第2/3期臨床試驗結果，考量有效性與安全性數據、以及不良反應大多輕微，決議通過6個月至5歲兒童的莫德納COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA），每人施打2劑、間隔28天，接種時程仍待進一步討論決定。與此同時，食藥署也核准Novavax疫苗的EUA，適用18歲以上成人，每人施打2劑、間隔3週。食藥署說，臨床試驗受試者最常見不良反應為注射部位壓痛或疼痛、疲勞、肌痛、頭痛、全身無力、關節痛和噁心或嘔吐，不良反應嚴重程度通常為輕度到中度。（看完整報導）
台銀20日起調升存款利率 1年期定儲機動利率破1.2%
中央銀行16日宣布升息半碼，意味銀行將調整存放款利率。國銀龍頭台灣銀行決定自20日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，將來到1.215%。央行從3月起已2度升息，民眾若存新台幣100萬元，一年利息將增加3750元。（看完整報導）
台股今年已跌2577點 台積電股價創2年半新低苦守500元關卡
台積電股價17日收盤守住新台幣500元關卡，收在501元，創2020年12月初以來新低。法人表示，美股動向仍將是牽動台積電未來股價走勢的關鍵因素。台股指數同日下探15573.38點，創13個月新低，終場跌幅收斂，收在15641.26點，下跌197.35點。電子及金融股走勢疲弱，類股指數同步下挫逾1%；加權指數較上週下跌818點，週線連2黑。台股今年以來累計重挫達2577.58點，高價股亞德客-KY17日跌破1000元大關，千金股僅剩7檔。法人預期，大盤破底後，要再連續性重挫的可能性不高。（看完整報導）
日本為刺激經濟維持貨幣寬鬆政策 日圓重貶
在美國聯邦準備理事會帶頭下，包括英國、歐洲、瑞士等全球多國紛紛啟動升息計畫來對抗通膨。不過，日本中央銀行17日扛住日圓匯率狂貶的壓力，決定維持長期貨幣寬鬆政策，利率訂在負0.1%，以提振經濟。隨著美國和日本貨幣政策的差異愈來愈大，日圓兌美元匯率貶至1998年迄今最低水準。（看完整報導）
美參議員推新法強化對台安全援助 列台灣為非北約盟友
今年4月曾造訪台灣的美國聯邦參議員梅南德茲與葛蘭姆6月16日提出「2022年台灣政策法」草案，希望加大挺台力度，內容包括數十億美元的安全援助條款，並把台灣列為主要的北約以外盟友，還提到若中國犯台，美國將予以嚴厲制裁。梅南德茲與葛蘭姆說，這項法案將是美國對台政策自1979年「台灣關係法」生效以來最全面的調整。對此外交部表示，該法案納入近年美國國會多項友台法案重要內容，是美國會近年深具代表性的旗艦型挺台法案。（看完整報導）
越南荔枝盛產不單靠中國市場 歐日訂單增5成價格高3成
越南荔枝的最大出口市場原本是中國，但在中國「清零」防疫政策下，人流、物流往來不易，也影響到越南荔枝銷售。為此，越南業者今年加強出口至歐美與日本，擴大外銷版圖，分散對中國市場的依賴。越南海陽省副省長陳文君向中央社表示，海陽省荔枝正努力建立全球品牌，以往只會銷往中國以外的一、兩個高標準市場，今年已賣到30個國家，不僅不再只仰賴傳統主要市場，且出口到高標準市場的合約數量較去年成長5成，收購均價年增3成。（看完整報導）
中國數十萬民眾千億存款泡湯 群起抗議遭防疫工具禁足
中國河南省4月中旬爆發村鎮銀行坑殺儲戶詐騙案，數十萬民眾總共約400億人民幣（約合新台幣1770億元）存款無端消失，當存戶集體向有關單位請願，他們手機上的防疫健康碼卻由綠轉紅，讓他們基本遭到禁足。事件爆發後，相關單位裝聾作啞，連日來引發社會公憤，鄭州市紀委監委6月17日終於宣布啟動調查問責。這起事件可說是繼唐山打人案後，另一起凸顯中國基層治理暗黑惡化的實例，中央社整理事件來龍去脈，幫讀者一次看懂。（看完整報導）
楊秀卿辭世享壽89歲 克服眼疾瘸跛奉獻台灣傳統民間說唱
重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿17日凌晨辭世，享壽89歲。1934年出生的她自幼即患眼疾，為了謀生而學習說唱表演，13歲便與師姊展開到處走唱的歌仔先生涯，期間一波三折，直至1968年才定居，並展開接續20多年的廣播說唱，也從此奠定在民間歌仔界的聲望。曾為楊秀卿寫書的吳國禎表示，楊秀卿從學唱的稚嫩嗓音到豐富的一人多聲與深具表情的口白，還可以任意變化男聲口音與女聲口音，「她的一生就是台灣說唱藝術史的縮影」。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，將呈請總統明令褒揚。（看完整報導）
影片／柯瑞飆34分率勇士擊倒塞爾蒂克 近8季4度奪NBA總冠軍
美國職籃NBA總冠軍賽採7戰4勝制，金州勇士17日挾著3比2的「聽牌」優勢與塞爾蒂克展開第6戰，在球星柯瑞轟下並列全場最高的34分帶領下，勇士以103比90獲勝，拿下「柯瑞時代」的第4座、隊史第7座總冠軍。生涯獲獎無數的柯瑞也終於抱走總冠軍賽最有價值球員（MVP），他賽後受訪喜極而泣說：「我以全隊為榮，比賽就是這樣。本季一開始沒人看好我們會在這裡，除了場上這些隊友。」拿下總冠軍勇士來說是華麗回歸，勇士前兩季飽受傷兵之苦，未能打進季後賽。（看完整報導）
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