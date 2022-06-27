早安世界》台灣反曲弓女團射箭世界盃巴黎站摘金 彭家楙個人賽奪銀
台灣反曲弓女團射箭世界盃巴黎站摘金 彭家楙個人賽奪銀
台灣女子射箭選手雷千瑩、彭家楙、郭紫穎26日在射箭世界盃巴黎站反曲弓團體賽金牌戰以5比1擊敗印度，贏得台灣女子射箭代表隊本季首面團體賽金牌。隊中資歷最深的雷千瑩向中央社表示，這次大家都有發揮平常的實力水準，也會在場上互相提醒，整體團隊氛圍與默契都營造得很好，才能順利在決賽中拿下勝利。彭家楙則在個人對抗賽不敵日本選手安久詩乃，以銀牌作收，得到她生涯在世界盃個人賽首面獎牌。彭家楙是在最後一局以1分飲恨，但她說：「我覺得沒有關係，因為我還有很大的進步空間，拿到這份榮耀我也會繼續加油。」（看完整報導）
專訪／台裔朱如茵奉江振誠為偶像 10歲便成小小頂級廚師
台裔女童朱如茵3年前以10歲之齡拿下廚藝節目「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，自我要求超高的她廚藝精湛且臨危不亂，父母替她開心之餘，也對她展現的超強抗壓性刮目相看。被問到對台灣印象最深刻的事，朱如茵表示懷念烤玉米等夜市小吃，她並說視名廚江振誠為偶像，期望明年返台時能光顧他的餐廳，享用已臻藝術境界的美食。（看完整報導）
遭影射外交轉向中國 瓜地馬拉總統：任內唯一承認台灣
瓜地馬拉總統賈麥岱日前接受英國媒體專訪時表示，瓜地馬拉是目前台灣邦交國當中的最大國，只要他身為總統，瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交。這是日前中國官媒「環球時報」刊登專文影射瓜地馬拉將轉向承認中國後，瓜國總統首度公開闢謠。賈麥岱於2020年1月14日就任，任期4年，依規定不得連任。（看完整報導）
自備飲料杯至少省5元7/1上路 超商、速食店皆可享折扣
依據環保署公告，7月1日起民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元折扣。估計這些商店在全台共約5萬多家，而109年全台一次性塑膠飲料杯使用量約22億個，新制上路之後，預料將使這種塑膠容器的使用量減少，有助於達到減塑的目標。知名速食業者麥當勞、肯德基從6月便開始響應這項現金折扣政策。（看完整報導）
猴痘確診收治負壓病房為保護醫護 第3代天花疫苗爭取年底到貨
台灣出現首例境外移入猴痘個案之後，衛福部疾管署26日表示，為保護醫護人員，這類病患仍將收治於負壓隔離病房。因台灣出現首例被匡列的9名接觸者暫無症狀，但潛伏期最長約21天，仍須觀察。天花疫苗可預防猴痘疫情，各界關注第3代天花疫苗採購進度及接種規劃，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，爭取年底到貨，但數量和時程仍在和廠商洽談中。（看完整報導）
G7會談期間俄軍轟炸基輔 英法將對烏蘭提供更多援助
G7高峰會在德國舉行期間，俄軍對基輔等地展開飛彈攻擊，造成多人死傷，美國總統拜登以「野蠻行徑」形容這波轟炸。英國首相強生和法國總統馬克宏26日在場邊會談時，同意提供烏克蘭更多援助，以對抗俄羅斯的侵略，兩人並表示已見到扭轉俄烏戰爭的契機。（看完整報導）
北頓內茨克落入俄軍手中 烏克蘭一個多月來最大挫敗
俄羅斯與烏克蘭當局25日表示，俄軍已完全掌控烏東城市北頓內茨克，這是烏克蘭歷經數週來最血腥戰鬥後，基輔一個多月來最重大的戰場挫敗。烏克蘭稱撤離北頓內茨克是「戰術性撤退」，未來將從北頓涅茨河對岸地勢較高的利西昌斯克繼續作戰。親俄分離主義者則說，俄羅斯軍隊現在正在攻打與北頓內茨克形成雙子城的利西昌斯克。（看完整報導）
美最高法院推翻憲法墮胎權保障 料將左右2關鍵州選戰
全美各地墮胎權支持者25日連續第2天走上街頭，抗議美國最高法院推翻「羅訴韋德案」的歷史性裁決。但另一方面，由保守派執政的各州已陸續出手禁止墮胎程序，墮胎議題也成了今年11月賓夕法尼亞州和密西根州等關鍵州州長選戰的焦點。（看完整報導）
中國封城小型企業受創深 報告預測今年GDP成長率無法達標
中小企業是中國勞動市場的骨幹，近期企業卻紛紛凍結人事並減薪。中國宏觀經濟論壇發布報告指出，預測2022年國內生產毛額（GDP）成長率為4.7%，較2021年平均成長率回落0.4個百分點，將無法達成5.5%左右的成長目標。（看完整報導）
騰雲二型無人機繞島測飛 學者：國防自主里程碑
中科院研發的「騰雲二型」無人機26日凌晨完成近11小時測試，學者認為，騰雲二型先在3月完成24小時耐航飛行，這次進一步完成「繞島」長途飛行，象徵全機軟硬體整合成熟，可說是台灣無人機科技的一大成就。（看完整報導）
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