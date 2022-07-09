早安世界》安倍晉三遇刺身亡享壽67歲 全球重要領袖致哀

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安倍晉三遇刺身亡享壽67歲 犯嫌疑預謀行凶動機待釐清

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市輔選站台時遭人從背後持槍襲擊，經緊急送醫仍宣告不治，享壽67歲。安倍當天原本要前往長野縣輔選，但臨時更改行程，不料遇上死劫。當場被捕的41歲槍手山上徹也疑為前海上自衛隊員，警方在他的家中搜出數把與留在犯案現場類似的槍枝，並查扣電腦發現他曾瀏覽武器製造網站。山上犯案後說詞反覆，動機仍待釐清。安倍遇刺事件震驚日本全國，更引發外界對維安體制是否不夠充分的質疑。（看完整報導）

安倍遇刺身亡全球重要領袖致哀 日相岸田：研議辦理國喪

安倍晉三8日遭槍殺的消息震撼全球，包括美國總統拜登、英國女王伊麗莎白二世在內的多個世界重要國家的領導人紛紛表達哀悼，拜登並下令全國降半旗致哀。日本參議院選舉10日投開票，對於外界關注選舉是否如期舉行，日本首相岸田文雄表示，基於絕不能屈服於暴力的堅定意志，選舉活動照常，他並下令相關部門確保選戰安全。岸田說，接獲安倍過世噩耗相當難過，言語無法形容心中悲慟。他祈求安倍在天之靈安息，並說將研議舉辦國喪在內的追悼方式。（看完整報導）

安倍友台曾牽線日本捐贈百萬劑疫苗 台灣有需要便出手相助

安倍晉三出身政治世家，從政生涯屢創高峰，是日本史上在位最久的首相，縱橫政壇近30年。被形容為「堅定親台派」的安倍與台灣政界關係友好，不僅任內將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲。台灣2021年缺乏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，他居中協調，促成日本政府捐贈逾百萬劑AZ疫苗給台灣，甚至在台灣鳳梨在去年遭中國禁止進口之後，安倍也出面鼓勵日本民眾多買。總統蔡英文對安倍辭世深感痛心遺憾，認為台灣失去一位重要摯友，台北101大樓8日晚間點燈悼念，感謝安倍對台支持與友誼。學者認為，安倍之死不會影響日本自民黨長期友台立場，安倍思維已受美日峰會公開確認，影響深遠。（看完整報導）

6月出口422億美元連24紅 助攻第2季寫單季新高

財政部8日公布6月出口金額為422億美元，比去年同期增加15.2%，這是台灣連續第24個月的出口出現成長，締造近10年來正成長最長週期。官員表示，全球經濟壓力罩頂下，6月出口因晶片需求動能強勢等4大利多，表現出色，助攻今年第2季出口值達1257.5億美元，創單季歷史新高。但官員也指出，下半年出口表現將面臨高基期、全球經濟雜音和產業庫存調整等3大挑戰。（看完整報導）

本土疫情趨緩 莫德納次世代疫苗首批最快10月抵台

國內8日新增3萬314例COVID-19本土個案，311例中重症，其中131人死亡，另有163例境外移入病例。本土新增較前一天少1000多例，比上週五少了5000多例，雖然降幅不大，但持續緩步下降。中重症個案包含1例7歲MIS-C女童，未確診但有症狀且N抗體陽性，中央疫情指揮中心研判曾染疫；MIS-C累計33例。全球疫情未歇，指揮中心發言人莊人祥表示，美國預計9月底至10月初可完成莫德納次世代疫苗緊急使用授權的審查，如果審查順利，台灣方面會同步請廠商提供資料，最快10月有機會進口。（看完整報導）

台灣柔道隊多人確診全體退出匈牙利賽 楊勇緯陰性

目前在匈牙利布達佩斯的台灣柔道代表隊傳出有10人確診，雖然曾獲奧運銀牌的楊勇緯PCR檢測結果為陰性，大會以風險考量為由，要求台灣退出這次的比賽。教練劉文等8日低調表示，匈牙利大滿貫賽僅是奧運積分賽的其中一站，接下來仍有其他參賽計畫，不至於影響楊勇緯的巴黎奧運之路。（看完整報導）

G20聚焦地緣政治 俄烏戰爭以來4大「搖擺國家」立場受矚目

在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）外長會議8日結束，財長會議下週登場。促成俄烏戰爭以來中俄與歐美高官難得同場登台的印尼，是當前受到關注的4個「搖擺國家」之一，巴西、印度和土耳其也同樣是具有足夠規模而且正在成長的新興經濟體，這4國都具備民主制度同時占據關鍵戰略位置，從俄烏戰爭爆發以來的表現，呼應了「搖擺」的特色與關鍵性。（看完整報導）

拜登將簽行政命令 保障美國婦女墮胎機會

美國最高法院6月底推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的裁定結束近50年來對墮胎的憲法保護，裁決出爐後引爆各地示威。為因應墮胎權裁決遭推翻，總統拜登8日簽署行政命令，保護婦女獲得墮胎與避孕的機會，內容包括保護患者隱私與資訊，促進患者、墮胎服務提供者與診所安全與保障以及協調聯邦機構努力確保生育權與醫療保健服務。（看完整報導）

中共19大以來最嚴重案件 前公安副部長孫力軍一審認罪

中國「孫力軍政治團伙案」被中共視為2017年19大以來最嚴重的案件8日一審開庭。公安部前副部長孫力軍被控收賄人民幣6.46億、操縱證券市場且非法持有槍枝，去年4月被查落馬。據通報，孫力軍當庭表示認罪、悔罪，長春市中級法院將擇期宣判。此案涉及前司法部長傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林與山西省前公安廳長劉新雲等多名高官，中共迄今仍持續肅清。（看完整報導）

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

世界棒球經典賽8日公布2023年賽程，台中洲際棒球場相隔10年再度列入比賽場地，國家隊在主場迎敵，可望再掀全台棒球熱。台灣的棒球國家隊與古巴、義大利、荷蘭及資格賽出線隊伍總共5隊分在首輪A組，將於明年3月8日到13日在台中迎接球迷觀戰。（看完整報導）