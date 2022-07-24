早安世界》台北飆38.3度創入夏以來新高 今仍有極端高溫

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台北飆38.3度創入夏以來新高 今仍有極端高溫

受太平洋高壓影響，台灣各地23日晴朗炎熱，據中央氣象局觀測，台北市高溫達攝氏38.3度，是台北氣象站今年以來最高紀錄。氣象局預測，台北24日仍可能出現38度極端高溫。23日全台最高溫出現在花蓮玉里，達到40.4度，新北市板橋為38.4度。新竹市是本島當天唯一沒亮高溫燈號的縣市，氣象局說，新竹市非盆地且因靠海，有海風調節，不易達攝氏36度高溫。夏日高溫潮濕，民眾即使待在室內也可能中暑，預防熱傷害須留意身體狀況、適當休息並補充水分。（看完整報導）

歐洲熱浪侵襲 世衛：西班牙葡萄牙逾1700人熱死

世界衛生組職 （WHO）歐洲辦公室22日表示，歐洲近來受熱浪侵襲，引發多起野火，光是在西班牙和葡萄牙就有超過1700人死於高溫。世衛歐洲區域辦事處預料死於這波熱浪的人數還會進一步上升，呼籲各國攜手應對氣候變遷。另外，受氣候變遷影響，冰冷的棲息地逐漸消失，導致有愈來愈多飢餓的北極熊到垃圾堆覓食，俄羅斯北部邊境居民近日通報一隻北極熊舌頭卡在煉乳罐頭中，莫斯科動物園已派人救援。（看完整報導）

立陶宛駐台辦事處9/12開館 可望設於國貿大樓

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜接受立陶宛媒體採訪時表示，立陶宛已決定在9月12日開設駐台灣辦事處。據外國駐台圈人士透露，立陶宛駐台辦事處可能會設於眾多駐台辦事處落腳的台北世界貿易中心國貿大樓。立陶宛媒體波羅的海時報（The Baltic Times）22日報導指出，正在立陶宛訪問的台灣立法院長游錫堃表示，擬邀請立陶宛國會議長希米利特出席立陶宛駐台辦事處的開幕典禮。（看完整報導）

獨家／疫後首度訪台踩線 日本觀光團擬31日入境逛台北101九份

台灣在為迎接國際觀光客做好準備，據交通部觀光局規劃，31日將有日本25人觀光團訪台踩線4天，行程包含九份、台北101及日本人在基隆經營的和服店舊址等；這是疫情發生後，首度有外國觀光團訪台踩線。相關人士告訴中央社記者，觀光團成員以旅遊業者為主，利用專案訪台觀光踩線免隔離，期間將與台灣旅遊業者及觀光局人員交流。（看完整報導）

悠遊國旅自由行補助已逾20萬房 墾丁南灣沙灘湧現人潮

「悠遊國旅」15日上路後，據觀光局統計，自由行旅客申請的住宿補助已逾20萬間房，業者預估到9月補助就會用完。觀光局長張錫聰23日表示，目前未考慮加碼。暑假週末假日加上國旅補助，全台各地景點湧現出遊人潮，小琉球逾9000人次登島，墾丁南灣沙灘也湧現人潮，即使豔陽高照仍不減興致。蘭嶼、綠島近日也是遊客爆滿，這兩個離島的用電需求大幅上揚，當地電廠也創下建廠以來最高發電量紀錄。（看完整報導）

中國財政惡化 不僅公務員減薪傳醫護5個月沒拿到工資

香港網路媒體22日報導，中國遼寧省公立醫院已5個月沒發薪水，並積欠逾20年的養老保險。此外，中國包括浙江與上海在內的多個省市近期陸續傳出公務人員減薪的消息，幅度約2到3成。這些消息被視為中國地方財政問題持續惡化的跡象。（看完整報導）

CNN：FBI調查斷定華為設備恐截斷美核武通訊

美國有線電視新聞網（CNN）23日獨家報導，最晚從2017年開始，美國聯邦官員便已調查中國在美國重大基礎設施附近的購地案，並且關閉一個被美國政府視為間諜溫床的中國領事館。熟知調查狀況的許多消息人士告訴CNN，華為的設備不但能截獲商業行動數據傳輸與美國軍方使用的高度保密電波，也能截斷美國戰略司令部的重要通訊，提供中國政府一個可用來掌握美國核武資訊的潛在窗口。（看完整報導）

翁啟惠獲頒化學界四面體獎 表揚醣科學開創研究

中研院院士翁啟惠今年3月31日獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」，7月23日再傳出榮獲有機化學界四面體獎（Tetrahedron Prize）有機合成創新獎，表揚他在醣科學的開創性研究。這是研究複合醣及它們在生理學與疾病生物學扮演的角色。翁啟惠表示獲獎是莫大光榮，並將持續努力解開生物醣基化如何影響疾病，以及最終如何治療這些疾病。（看完整報導）

南投埔里鯉魚潭種蜜源植物復育蝴蝶有成 累計記錄萬隻飛舞

為再現埔里鎮「蝴蝶王國」美景，埔里鯉魚潭周邊業者自104年起投入蝴蝶復育工作，每年種植超過2000株蜜源植物及食草，至今種植逾1萬4000株，吸引逾萬隻蝴蝶棲息，23日再度邀熱心民眾種下蜜源植物，期待更多人響應復育行動，讓更多蝴蝶現身園區自在飛舞。（看完整報導）

戴資穎領銜3組人馬晉級 挑戰台北羽賽最多冠紀錄

台北羽球公開賽23日進行4強賽，台灣一姐戴資穎、一哥周天成以及男雙「麟洋配」王齊麟、李洋3組人馬晉級決賽，24日將尋求賽史首次地主包辦3冠的新紀錄。回顧過去賽史，台灣球員已5度包攬雙冠。23日女單上演「台灣內戰」，戴資穎以直落二擊敗「交大學霸」許玟琪晉級冠軍賽；周天成輕取馬來西亞好手宋俊偉，決賽將對上日本21歲小將奈良岡功，挑戰生涯在台北羽球公開賽的第4冠；王齊麟、李洋以2比0擊敗馬來西亞組合文鑫源、黃天啟晉級，這是他們本季首度闖進壓軸冠軍賽。（看完整報導）