早安世界》裴洛西來訪19小時 會蔡總統、商界領袖與民主人士大力挺台

裴洛西來訪19小時 會蔡總統、商界領袖與民主人士大力挺台

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日上午拜訪立法院後，前往總統府接受總統蔡英文頒授特種大綬卿雲勳章。裴洛西與總統蔡英文會面時表示，這次來台清楚傳達美國絕對不會背棄對台灣的承諾，並向外界彰顯美台之間的團結。蔡總統則形容裴洛西是台灣最堅定的友人。蔡總統與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人隨後在台北賓館以午宴款待裴洛西一行，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、和碩副董事長程建中等人出席。傍晚結束19小時訪台行程轉往韓國之前，裴洛西與監察院長陳菊一同參訪人權博物館，並與吾爾開希、林榮基、李明哲等人會面。（看完整報導）

中國文攻武嚇 蘇貞昌指示防假訊息穩定股匯市

中共解放軍宣布4日至7日在台灣周邊展開軍演，國防部表示，共軍演習區域侵犯中華民國領海、鄰接區，危及國際航道、破壞台海現狀，國軍將予以反制。交通部長王國材指出，中共劃定的軍演區域預計影響18條國際航線，但皆有替代路線。對於中國近日對台文攻武嚇，推出多項打擊台灣食品與農漁產業的措施，行政院長蘇貞昌下達5項指示，包括加強資安防護及穩定金融股匯市等，要求各部會加強因應。（看完整報導）

裴洛西訪台 學者：讓世界看到台灣承受中國壓力

美國眾院議長裴洛西訪台，台大政治系副教授陳世民指出，裴洛西是自由民主世界中有重要象徵意義的人物，她的來訪讓全世界看到台灣在第一線承受中國的壓力，包括日本、澳洲、加拿大等國看到中國軍演，將會更關注台灣，中國軍演只會激起自由民主陣營更加團結。淡江戰略所副教授李大中則表示，裴洛西訪台後，美中關係應該會陷入非常保守的狀態，雙方不會有合作的動能，而是以不擦槍走火為原則。（看完整報導）

中國再禁台灣柑橘類水果白帶魚進口 農委會推30萬份農遊券因應

中國繼暫停眾多台灣食品進口後，海關總署3日再出手暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，估計受影響出口值共新台幣6.2億元。中國商務部同日宣布暫停對台出口天然砂，經濟部回應，109、110年進口天然砂僅占國內需求不到1%，影響有限。而為因應中國打擊台灣農水產的措施，農委會也將推出農遊券促銷活動，共有30萬份中獎機會，8日起開跑。（看完整報導）

超商台鐵螢幕遭駭現詆毀裴洛西字眼 NCC：廣告系統使用中國軟體

美國眾議院議長裴洛西訪台，7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現詆毀裴洛西的文字。NCC主委陳耀祥表示，初步調查發現是廣告媒體在系統裡使用中國軟體。他並說，企業資訊系統使用中國軟體部分在平常可能沒有影響，但因中國軟體可能藏有後門與木馬程式，在關鍵時刻容易成為被攻擊的對象，應特別小心。若發生資安事件，業者依法要在1小時內通報。（看完整報導）

中國官媒：台灣人在溫州被捕 被控從事台獨分裂活動

美國眾院議長裴洛西3日離台後，中國隨即通報一名台灣人涉台獨分裂活動被捕。據中國官媒央視報導，浙江省溫州市國家安全局3日刑事拘傳審查台灣民族黨副主席楊智淵。報導稱，楊智淵長期鼓吹台獨理念，涉嫌分裂國家犯罪。行政院陸委會表示，並未接到陸方有關此事的通報訊息，已透過管道向有關部門反映，同時呼籲國人赴陸「切勿輕易涉險」。（看完整報導）

多名台灣藝人表態「只有一個中國」 田馥甄被質疑台獨中國網友出征

美國眾院議長裴洛西訪台之際，部分在中國發展的台商以及藝人紛紛表態。有許多台商參與的台企聯3日發表聲明，譴責裴洛西訪台破壞兩岸關係，歐陽娜娜等多名藝人在微博強調「只有一個中國」。與此同時，藝人田馥甄因為未在微博發表「只有一個中國」，加上包括享用義大利麵等幾則在IG發布的限時動態，遭質疑有「支持台獨」之嫌，她的官方微博正遭中國網友出征。裴洛西的祖父是義大利移民。（看完整報導）

台灣第2起BA.5家庭群聚 韓國8月底前開放台人免簽入境

國內3日新增2萬3718例COVID-19本土確診病例，32人死亡、134例中重症。日前新增2例BA.5本土個案，其中台北市30多歲男性匡列家人1人確診，定序結果出爐為BA.5，為國內第2起BA.5家庭群聚。同時，韓國宣布4日至31日暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境，旅客僅需在起飛72小時之前上電子旅行許可制度（K-ETA）官網填報個人資訊並取得旅遊許可。（看完整報導）

特派專欄／泰國大麻合法化缺法令配套 狀況混亂醫界憂心

泰國政府6月將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞首個大麻合法化的國家，想在自家種植大麻的民眾不需事先取得許可，也無數量限制，只須在官方網站上登記。儘管官方強調未開放娛樂用大麻，但在沒有明確法律規範下亂象叢生，許多人因使用大麻送醫，讓公共衛生部緊急宣布大麻禁賣給20歲以下民眾和孕婦，教育部也禁止大學以下校園出現大麻。有醫護憂心這種情況傷害泰國的醫療體系和人民健康，呼籲立刻暫停大麻合法化的政策。（看完整報導）

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署2日表示，韋伯太空望遠鏡利用偵測紅外線光的能力，穿透大量高溫塵埃捕捉到車輪星系，以前所未見的清晰度捕捉到會旋轉的繽紛外環。車輪星系位於距地球約5億光年外的玉夫座，是在兩個星系發生壯觀的對撞時，形成目前的樣子。此影像揭露了車輪星系中恆星形成的新細節，及中心超大質量黑洞的行為，幫助科學家們理解未來將如何演化。（看完整報導）