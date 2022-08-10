早安世界》颱風木蘭往廣東移動 中南部今午後防較大雨勢

颱風木蘭往廣東移動 中南部今午後防較大雨勢

颱風木蘭9日下午2時生成，將往海南島、廣東方向前進，對台灣沒有直接影響。中央氣象局預測，10日各地高溫約32至35度，大台北、宜花東、高屏局部地區仍有機會出現36度以上高溫，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢，11日至16日各地多雲到晴，午後西半部、東北部及東部山區有局部短暫雷陣雨。（看完整報導）

遭台大認定抄襲撤銷碩士學位 林智堅：將捍衛清白繼續參選

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學9日宣布，學術倫理審定會決議，林智堅與余正煌論文相似度超過40%以上，而余正煌論文早半年完成，因此認定林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位，若不服裁定，可循教育部相關程序提出申訴尋求救濟。余正煌透過律師聲明表示，將對林智堅提出妨害著作權告訴或自訴。林智堅則表示，若當時指導老師陳明通未將他的初稿交給余正煌、他自己也未提供民調數據，余正煌就無法完成論文，因此他難以接受台大學倫會的審定。林智堅並說，將捍衛自己的清白，服務桃園市民的初衷沒有改變。至於陳明通是否有學術倫理責任，陳明通說，如果台大對他啟動學術倫理調查，他將提出完整說明。（看完整報導）

國民黨副主席今率團訪中 陸委會：影響台灣團結混淆國際認知

國民黨副主席夏立言10日率團前往中國大陸訪問，據稱此行自6月開始安排規劃，與中共近日針對台灣的軍事演訓無關，目的是去關心台商在疫情下遭遇的問題，未規劃與對岸討論政治問題。陸委會依法不能禁止夏立言等人前往對岸，但指出中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓，破壞台海現狀，圖謀侵犯中華民國主權，此時政黨人士前往交流將影響國內團結，更將混淆誤導國際社會對台灣面對威脅挑戰的認知。9日稍早，外交部長吳釗燮針對中國近期軍演召開國際記者會指出，目前中國對台灣作為的目標絕對不止於台灣，他呼籲愛好自由民主國家一起合作，共同研議因應之道。（看完整報導）

美日澳外長聲明給一中政策加條件 中國不滿

中國聲稱美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台踩到紅線，接著發動一波又一波圍台軍演，引發國際關注。美國國務卿布林肯、澳洲外交部長黃英賢與日本外務大臣林芳正上週於東南亞國家協會外長會議會議期間發表聯合聲明，對共軍軍演嚴重影響國際和平穩定表達關切，並重申美日澳對台灣秉持一中政策等基本立場沒有改變，但聲明在一中政策後出現「適用情況下」（where applicable）的文字，意思是「一中」未必在任何情況下均一體適用。中國外交部8日說，給一中原則加前綴、後綴都是非法無效，掏空一中原則。（看完整報導）

日本內閣黨務今改組 岸田文雄重視安倍派、兼顧派閥與非主流

日本首相、自民黨總裁岸田文雄10日啟動內閣及黨務主管人事改組，內閣將在維持主要框架下大幅改組；黨務部分傾向回應派閥期待，打造團結體制。日媒報導，岸田文雄有意讓現任經濟產業大臣萩生田光一接任自民黨要職政務調查會長。萩生田在自民黨內隸屬最大派閥「安倍派」，岸田安排萩生田接任政調會長，被視為展現對安倍派的重視。內閣人事部分，已知外務大臣林芳正（岸田派）及財務大臣鈴木俊一（麻生派）將留任。防衛大臣則內定由濱田靖一回任。濱田7月底曾與另一位前任防衛大臣石破茂率團訪問台灣。（看完整報導）

格鬥遊戲拳皇XV賽事台灣選手包辦前3名 中國直播狂遮國旗

全球知名格鬥遊戲比賽EVO（Evolution Championship Series）5日至7日在美國拉斯維加斯舉辦。其中「拳皇XV」項目共有來自全球1009名好手報名，台灣選手曾家鎮（ZJZ）、林家弘（ET）及陳綏揚（小黑）在強敵競爭下脫穎而出，分別包辦冠、亞、季軍，為台灣電競史寫下嶄新的里程碑。值得一提的是，EVO賽事官方在會場大螢幕展現中華民國國旗，迫使中國直播平台「鬥魚」努力避免「青天白日滿地紅」出現在直播畫面中。（看完整報導）

韓國暴雨至少7死6失蹤 首爾地鐵大淹水、道路成河流人車受困

韓國中部地區8日起暴雨不斷，達到80年來新高規模，許多地區累積雨量超過300毫米，首都圈等地區災情頻傳，首爾地區漢江以南道路大淹水，多個地鐵站因積水嚴重停駛，各處平面道路交通也因洪水氾濫而停擺。根據韓國中央災難安全對策本部統計，截至9日上午6時，京畿道及首爾等首都圈地區共有7人在豪雨災情中喪生、6人失蹤、9人受傷，逾百人被迫前往居民中心等地避難。（看完整報導）

再增BA.5本土個案 莊人祥：疫情高峰估在9月底10月初

國內9日新增2萬3458例COVID-19本土個案，中重症34例，其中18人死亡，中重症及死亡數雙創近3個月新低。國內專家對於BA.5本土疫情走向眾說紛紜，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預估BA.5本土疫情將於9月底、10月初達到高峰，考量近期將有一波BA.5本土疫情，暫無鬆綁入境檢疫3+4的規劃。針對衛福部國民健康署發函通知各縣市政府，社區篩檢站補助到10日止，社區篩檢站將全面退場，莊人祥表示，未來疑似個案經醫師研判仍可進行PCR檢驗。（看完整報導）

專訪／應對混合戰打擊駭客 唐鳳：公共領域電子看板將予規範

中國連日在台灣周邊海域軍演，並對台發動資訊戰，數位發展部雖然27日才正式掛牌，但已開始應對混合戰的挑戰。近日公共場域電子看板遭駭植入假訊息，準數位發展部長唐鳳9日接受中央社專訪表示，電子看板遭駭雖不涉資安危機，但公共場域接觸不特定人，傳播的是心理病毒，屬於混合戰的一環，政府在著手修訂相關辦法，規範這類在政府機關或台鐵等公共領域的電子看板系統。談及數位部招募新血，唐鳳表示，擁有數位社群工作經歷者，具有即戰力價值，「學歷比我高、國中畢業就可以」，她將嘗試「經歷」換「學歷」的模式，承認應試者工作資歷，有條件提高起薪條件，打破公務機關攬才舊規。（看完整報導）

日本設計師三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

曾獲日本文化勳章的全球知名時尚設計師三宅一生5日因肝細胞癌病逝，享壽84歲。蘋果創辦人賈伯斯著名的黑色上衣，就是出自他的設計。三宅一生的作品既前衛又實際，幼時曾經歷廣島原子彈爆炸，矢言要用設計的服飾「帶來美麗和快樂」。三宅一生1971年創立同名品牌ISSEY MIYAKE，之後以「一枚布」等受傳統和服啟發的設計受到關注，1993年推出副牌PLEATS PLEASE以精細的褶皺聞名，在全球廣受歡迎，創下400多萬件銷售量。他在1999年被美國「時代雜誌」亞洲版選為「20世紀最有影響力的20名亞洲人物」之一。（看完整報導）