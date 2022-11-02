早安世界》賴清德出訪帛琉 入境隨俗穿島衫感謝堅定挺台國際參與

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副總統賴清德（中）1日出訪帛琉，下午在歡迎會上致詞時感謝帛琉參、眾兩院堅定支持台灣的國際參與。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

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賴清德出訪帛琉 入境隨俗穿島衫感謝堅定挺台國際參與

副總統賴清德1日率團訪問帛琉共和國，出發前在桃園國際機場致詞指出，將完成總統蔡英文交付的連結、觀光及合作3項任務。專機抵達帛琉後，賴清德入境隨俗，身穿島衫、戴上墨鏡，展現親民形象。他出席帛琉國會歡迎會致詞時表示，感謝帛琉參、眾兩院堅定支持台灣的國際參與，期盼深化邦誼，持續共同捍衛民主、自由、人權，並對國際社會作出具體、正面的貢獻。賴清德隨後參加新都道路工程動土典禮、參訪國合會帛琉技術團農場，帛琉總統惠恕仁一路相陪，賴清德感謝惠恕仁多次為台灣的國際空間發聲，並說帛琉有很多地方值得台灣學習，例如重視海洋生態保育，且國民滿18歲就具有公民權，台灣這方面還在努力。（看完整報導）

基隆北海岸、東北部今防大雨 北台灣4日轉濕涼

中央氣象局表示，2日起東北季風逐漸減弱，各地氣溫略回升，但基隆北海岸、東北部要提防大雨，預估晚間趨緩。4至6日東北季風將再增強，北台灣轉濕涼，預計要到7日天氣才會好轉。溫度方面，2日北台灣低溫約攝氏20至23度、高溫約23至25度，每天約回升1度，中南部溫度變化不大，高溫約30度；4日預估北台灣整天偏濕涼，高溫約20至22度，類似的天氣將持續至6日。（看完整報導）

中山高汐止交流道邊坡滑落封閉 估4日下班前完成搶通

國道1號南下10.1公里處汐止路段1日上午發生邊坡滑落意外，造成門架傾斜阻礙交通，幸未波及車輛。交通部高速公路局晚間表示，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂縫導致土地下方國道邊坡坍滑，汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉，預估4日下班前完成匝道搶修，恢復通行。（看完整報導）

世錦賽滑輪溜冰陳毅帆、劉懿萱摘雙金 台灣已累計8金20獎牌

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，台灣選手這次共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球等4個項目。台灣花式溜冰選手陳毅帆1日在直排個人花式成年男子組項目繳出157.78分，擊敗各國選手榮獲金牌，劉懿萱則在競速溜冰成年女子組500+D公尺項目，為台灣再添1金；兩人分別為台灣奪得成人組第3、4面金牌。根據體育署統計，截至1日為止，台灣代表團已獲得8金7銀5銅的佳績。（看完整報導）

故宮文物破損非頭一遭 歷年修護紀錄11月上旬公開

故宮3文物受損一事在近日引起議論之後，有立委表示故宮文物在前總統馬英九執政期間也有破損情事。故宮1日指出，關於馬政府時期破損的文物包括「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」，都是在當年提件時發現破裂，瓷杯於民國103年送修，玉石盆飾栽景於104年送修。根據歷年修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修的數量共有359件。11月上旬將全面公開已完成數位資料建置的文物修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。（看完整報導）

梨泰院踩踏事故增至156死 事發前4小時警方陸續接獲報案未立即處置

韓國首爾梨泰院10月29日晚間舉行萬聖節活動時發生踩踏意外，據韓聯社報導，官方公布的死傷數字已增至156人死亡，截至11月1日上午11時，另有29人傷勢嚴重、122人輕傷。警察廳長尹熙根坦言，事發前就接獲多起報案指出現場情況危急，但警方因應措施「不足」，他承諾迅速深入調查並公布真相。根據警方報案紀錄，早在事發4小時前的晚間6時34分就有人報案，截至事件發生共有11通報案電話，但警方認定為「一般申訴」，並未妥善處置。（看完整報導）

鄭州富士康員工因疫情外逃 河南省長要求落實企業防疫主體責任

河南鄭州富士康員工近日大規模徒步返鄉引發關注，中國媒體報導指這個員工人數達20萬甚至更高的廠區出現防疫亂象，原因包括採取混管篩查方式，要隔離及重複篩查的人數龐大、隔離場所不足、物資無法及時配送及採樣人員不足等。河南省長王凱在1日前往富士康生產廠區、生活社區視察時做出多項指示，包括要嚴格人員、物資閉環管理，落實企業防疫主體責任。另外，網路流傳園區內726房近日發生8人集體死亡事件，中國媒體引述富士康科技集團回應否認，並稱相關的網路影片是「惡意剪輯拼湊」，已報警處理。有專家認為，中國的清零政策自相矛盾，同時又不斷自我強化，未來讓民眾走出清零觀念得花更多力氣。（看完整報導）

推特將下市成私人公司 馬斯克是大老闆 沙國親王為第2大股東

社群媒體網站推特1日提交美國證券管理委員會（SEC）的文件顯示，馬斯克以440億美元完成收購推特並解散董事會後，成為推特公司唯一的董事，馬斯克並表示將擔任推特執行長。另據法新社報導，根據推特提交給證管會的另一份文件，沙烏地阿拉伯億萬富翁阿瓦里德親王（Prince Al-Waleed Bin Talal）成為推特第2大股東。阿瓦里德最初拒絕馬斯克的報價，他認為與推特的「內在價值」相比太低了，不過最終還是把手上價值19億美元的近3500萬股推特持股轉讓給馬斯克，換取收購之後的股東地位。（看完整報導）

東京向前邁出一大步 承認同性伴侶關係

日本東京都1日開始啟動「東京都伴侶關係宣誓制度」，向在東京生活和工作的同性伴侶發放伴侶關係證書。法新社報導，這款證書讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）伴侶得以在住房、醫療和福利等一系列公共服務領域，被當作已婚夫婦對待。儘管這樣的身分不具和婚姻相同的合法權利，但對沒有正式關係證明的同性伴侶來說，是可喜的變化。（看完整報導）

I Promise非全新創作被撤金鐘主題歌曲獎 文化部為審查不周道歉

第57屆金鐘獎主題歌曲獎作品I Promise遭質疑不符報獎規定，文化部1日發聲明撤銷其得獎資格，並對行政疏失鄭重致歉。評審小組指出，經查證比對音檔及歌詞，發現「良辰吉時」主題曲I Promise部分擷取自「大甲媽祖遶境主題曲」，雖有重新編曲及混音，但依專業判斷應視為「大甲媽祖遶境主題曲」改編版，並非全新創作。經重新表決改由「俗女養成記2」插曲「蚵仔麵線」獲獎。「良辰吉時」導演黃熙對遭撤獎表示震驚但予以尊重，強調報名前絕無隱瞞。（看完整報導）