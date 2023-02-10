早安世界》室內口罩20日起鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 校園3/6放寬

疫情指揮中心宣布，20日起除了在醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍必須戴口罩，其他室內地點改為建議佩戴或由民眾自主決定。圖為民眾戴口罩在台北捷運月台候車。（中央社檔案照片）

室內口罩2/20起鬆綁僅2類場所強制佩戴 校園補習班3/6放寬

COVID-19疫情連6天下降，國內9日新增2萬572例本土病例。中央流行疫情指揮中心宣布，20日起放寬室內戴口罩政策，僅醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所維持強制戴口罩的規定。指揮官王必勝表示，若有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動，可例外暫時拿下口罩。至於學園，考量剛開學不久以及馬上有228連假，許多師生出遊，延後到3月6日才放寬。行政院首席防疫顧問張上淳表示，考量群體免疫力等4面向後，現階段可放寬室內口罩規定，接下來將視疫情狀況，討論確診者是否需要強制隔離。中央社整理相關問答帶讀者了解室內口罩鬆綁新制。（看完整報導）

台灣搜救隊低溫中搶救生命 挖出首位生還者但送醫不治

土耳其強震已造成超過2.1萬人死亡，救難人員持續在零下低溫中找尋生還者，首批台灣搜救隊在當地時間8日晚間發現一名受困女性，為了幫她脫困，在現場截肢，努力5小時後將她救出，但女子送醫後仍傷重不治。來自台北市的搜救隊表示，白天氣溫只有5度、晚上降至零下5度，「天冷，但我們心不冷」，並感謝國內民眾為他們加油打氣。消防署9日晚間表示，台灣搜救隊第二梯次第一組人員已和第一梯次人員會合，將進行隊伍整合再協助災區評估。中央社特派記者鍾佑貞9日深入重災區阿德亞曼，直擊台灣搜救隊沿路常常被情急的家屬攔下，要求前往已成廢墟的住所搜尋家人，無奈搜救隊人手不足無法立即伸援，災民焦慮迫切的心情溢於言表。（看完整報導）

美國防部：中國偵察氣球100%確定非民用 曾4度侵美

美國國防部8日表示，上週被擊落的中國偵察氣球是北京在全球廣泛監視行動的一部分，偵察氣球計畫行之有年並涉及5大洲。官員說，這再次證明為何對美國國防部而言，中國仍是步步進逼的挑戰。官員並說，過去也有4次類似的中國氣球事件，其中3次發生在前總統川普任內，拜登在2023年1月上任後不久，也曾發生過一次。根據「華盛頓郵報」報導，中國更新舊有技術，使用這些間諜氣球來監控周遭競爭對手的軍事據點，例如台灣、日本、印度、越南和菲律賓。（看完整報導）

傳中國恢復進口澳洲龍蝦煤炭 雙邊關係漸解凍

根據澳洲反對派國會參議員彙整的官方數據，超過250間澳洲政府辦公室安裝了近1000個由兩家中國企業製造的裝置，其中至少一台攝影機安裝在澳洲國防部。國防部長9日表示，會找出並移除國防部辦公室和設施內所有的中國製攝影機。同時，隨著澳洲在去年選出新的政府，澳中關係近來有回溫跡象，據澳洲廣播公司9日披露，兩國之間規模7億5000萬澳元（約新台幣157億元）的龍蝦貿易經過兩年多來的非正式禁令後，可能即將恢復。另外，根據船運資料和媒體報導，2年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。（看完整報導）

民眾捐款至衛福部土耳其賑災專戶 113年報稅可全額列舉扣除

土耳其敘利亞邊境6日發生兩起規模7以上的強震之後，台灣民眾善款湧入協助賑災，財政部9日宣布新增台灣銀行、四大超商做為捐款管道，並說民眾如果捐款至衛福部賑災專戶，等同對政府捐贈，明年5月報繳今年綜合所得稅時，可憑收據全額列舉扣除。土耳其民眾批評當局救災不力，總統艾爾段到南部震央勘災時承認政府對地震的初步因應措施的確有問題。同時，救援工作傳出奇蹟似的好消息，據報導，在災區獲救但無依無靠的16名嬰兒，已從卡拉曼馬拉斯搭乘艾爾段的總統專機安全抵達安卡拉接受安置。（看完整報導）

1月CPI漲幅創半年新高 房租貴2.44%是1996年以來最大調幅

行政院主計總處9日公布的數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）漲幅達到3.04%，創半年新高，令人憂心通膨壓力升溫。主計總處官員解釋，農曆春節效應以及蔬菜基期偏低，是CPI漲幅擴大的兩大因素。觀察1月CPI的7大類表現，除了食物類上漲5.27%，漲幅持續居高，居住類也大漲2.49%，主因是住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲3.60%、3.34%及2.44%所致，其中房租更創下1996年7月以來最大漲幅。（看完整報導）

1月稅收1767億元年減13% 證交稅大減6成連13黑

財政部統計處9日公布1月全國賦稅收入為新台幣1767億元、年減13%，其中證交稅1月僅實徵69億元，衰退60.7%、連13黑，創金融海嘯2009年2月以來最深跌幅。統計處指出，1月上市櫃股票平均每日成交值為2271億元，去年同月則為3482億元，且受農曆春節時點不同，台股交易日數較去年少5天，是導致證交稅年減逾6成的主因。（看完整報導）

iRent個資外洩40萬筆屆期未改善 公路總局開罰20萬

和泰汽車旗下iRent爆出客戶個資外洩，引發各界高度關注。交通部公路總局9日說，清查發現iRent外洩個資多達40萬筆，情節重大，開罰新台幣20萬元，並要求業者落實個人資料保護法規定，若未改善將可按次處以罰鍰。台北市交通局也依共享運具自治條例規定裁處最高額9萬元，並要求限期改善。近日個資外洩事件頻傳，行政院副院長鄭文燦本週召集跨部會會議討論。行政院發言人陳宗彥9日說，行政院長陳建仁認為憲法法庭對個資保護已有宣判、國家人權行動計畫裡也有相關提及，指示政委研議未來是否要成立獨立監督機制，目前需等待3位政委討論過後，再對外說明。（看完整報導）

武漢萬人抗議醫保補貼被砍 中國網友批政府缺錢找人民開刀

自由亞洲電台8日報導，武漢市上萬民眾聚集在市政府門前請願，抗議者大多為退休工人，也有國營企業退休員工，他們要求政府恢復原來的醫保額度，也就是每月人民幣260.93元的醫療給付，因為現在很多人被減到只剩80多元。抗議民眾揚言，當局若不解決問題，他們將舉行更大規模的維權行動。武漢醫保局9日稱，改革後的醫保政策長期來看對病患更有利，不少市民則認為，這是清零政策後地方財政吃緊做出的決定。（看完整報導）

AI機器人Bard答題出錯 Google母公司市值閃崩3兆

Google 6日在推特張貼聊天機器人Bard運作的GIF影片，卻被路透社率先指出錯誤。影片顯示，Bard被問到哪顆衛星最先拍攝到太陽系以外行星的照片時，給了錯誤的答覆，消息傳出，Google母公司Alphabet股價暴跌，市值瞬間消失超過1000億美元（約新台幣3兆元）。市場結構分析師表示：「出了點小差錯，他們就為此拿股票重重出氣，顯然大家都很期待看到Google要如何對付推出不錯產品的微軟。」（看完整報導）