早安世界》SBL假球案起訴柯旻豪吳季穎等15人 檢認定7賽事放水
SBL假球案起訴柯旻豪吳季穎等15人、通緝翁嘉鴻 檢認定7賽事放水
前SBL裕隆隊球員柯旻豪、吳季穎等人涉嫌下注簽賭及打假球，士檢認定，共有7場賽事涉及打假球等不法情事，2日依違反運動彩券條例等罪嫌起訴15人，並向法院聲請沒收不法所得新台幣2000萬餘元。此外，前球員翁嘉鴻因逃匿，已依法發布通緝。由於柯旻豪在押，移請士院審理，召開接押庭後，因柯旻豪罪嫌重大且否認部分犯行，諭知羈押禁見。（看完整報導）
台灣工具機轉運俄國造武器 經部：涉案俄商年初列禁止名單
華盛頓郵報報導，自去年1月以來，俄商I Machine科技公司進口逾2000萬美元的電腦數控工具機，部分透過第三國轉運方式進口台灣工具機至俄羅斯，用於複雜、精確的製程，對許多產業至關重要，包括武器製造。經濟部2日表示，今年初已將涉案俄商I Machine列為台灣實體名單，禁止工具機業者將貨品賣給列案廠商，也已要求台廠出口至高轉運風險國家，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯。（看完整報導）
高端與mRNA疫苗保護力接近 研究將登美國CDC期刊
疾管署以台灣COVID-19疫情期間的資料分析疫苗保護力，打3劑高端疫苗預防中重症保護力達9成以上，與mRNA疫苗接近。這是國際上首度以真實世界大數據資料將mRNA、蛋白質次單元與腺病毒載體疫苗進行比較，研究將於3月登上美國疾病管制暨預防中心的期刊。（看完整報導）
4日中南部上看30度 冷氣團7日南下
春節假期將至，中央氣象署預報，3日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；4日西半部好天氣，中南部高溫上看攝氏30度，北台灣高溫可達27度；7日冷氣團逐漸南下，8日小年夜到10日大年初一各地氣溫都會下降，北部及東北部地區有雨。（看完整報導）
路透：日本欲向川普釋訊息 盼勿與中國達成協議
路透社報導，日本最近數週積極嘗試接觸與川普關係密切的人士，欲向有望再度角逐白宮大位的川普傳達一項訊息：不要試圖與中國達成任何協議，這可能會顛覆多年來遏制北京的集體努力，危及脆弱的區域和平。日本官員表示，日本所做的努力包括派遣執政黨高層人士試圖與川普會面，日本外交官也與支持川普的智庫及前美國官員們來往。（看完整報導）
民眾黨稱綠營提立院龍頭珊昌配 陳永興：柯文哲曾致電提合作
台灣民眾黨2月1日稱，民進黨欲以支持民眾黨立委黃珊珊擔任立法院長，換取表態支持立委蔡其昌任副院長。民進黨發言人吳崢則說，是民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老。柯文哲2日說，立法院長投票前一天下午，民進黨各路人馬都來找民眾黨，因為對方是醫界大老，他當然回電。綠營醫界大老陳永興表示，1月31日他接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」（看完整報導）
淡北外環道路開工動土 內政部：118年6月通車分散台2線車流
內政部次長吳堂安2月2日出席「淡水河北側沿河平面道路工程」開工暨動土典禮時表示，全案預計民國118年6月可完工通車，未來可有效分散台2線車流，紓緩交通壅塞狀況。新闢的淡北外環道，北起淡水區淡金路與中正東路口，南至台北北投區大度路，全長約5.5公里、雙向4車道，為降低對原有交通的影響，重要路口採取立體化、車行箱涵及高架橋方式來施作。（看完整報導）
校園安全檢查限制放寬 搜書包分2條件
教育部將修法調整校園安全檢查機制，區分2種條件，處於保護管束期間等情況的「特定學生」，無須會商程序即可搜書包；非特定學生則須緊急會商，確認有危害他人之虞才能檢查。另外，學校可依照學生宿舍管理規定，進行定期或不定期檢查，但這類檢查不能檢查學生身體。若要檢查學生身體，則要回歸「特定學生」或緊急會商規定。（看完整報導）
NET控基隆市府夜襲切鎖接管東岸商場 告市長謝國樑強盜
基隆市東岸商場先前實際營運業者主富服裝公司（NET）主張擁有建物產權，NET委任律師指控市府1日凌晨「夜襲」，以機具切開門鎖強行接管，2日提告市長謝國樑涉犯強盜等罪嫌。基隆市府表示，擁有商場所有權，不是無故侵入他人不動產。（看完整報導）
遠雄提報大巨蛋場租 國內售票棒球賽52.5萬元另加10%票房抽成
經歷3個月試營運，台北大巨蛋場地收費標準已正式提送北市府備查，除了水電費另計，場租也會依照賽事項目、等級有所不同，最低為國內棒球賽52.5萬元加上10%票房抽成。中華職棒6隊中，味全龍、中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊都表態有意安排台北大巨蛋主場賽事。富邦悍將隊則說，將與新北市政府研商，期望有機會到大巨蛋出賽。（看完整報導）
開箱老照片》輻射屋受害居民要求善後
1985年台北市龍江路民生別墅中的一間牙醫診所因裝設儀器發現輻射現象，原能會偵測後確認輻射從建築物牆柱放出，但未立即公布，至1992年，輻射鋼筋大規模污染建物事件才陸續被揭發，但住戶已受輻射曝露長達7年之久。1994年2月3日輻射屋受害居民及環保聯盟代表到行政院原能會抗議，要求召開公聽會處理輻射污染問題。（看完整報導）
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- 早安世界》SBL假球案起訴柯旻豪吳季穎等15人 檢認定7賽事放水2024/02/03 07:29
- 2024/02/02 07:35
- 2024/02/01 07:23
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