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早安世界》農業部擴大採檢全國豬場未驗出瘦肉精 研判台中檢出品為個案

2024/2/8 07:07（2/8 07:52 更新）
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行政院7日召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，發言人林子倫（右）主持，食品安全辦公室主任許輔（中）出席說明。中央社記者徐肇昌攝 113年2月7日
行政院7日召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，發言人林子倫（右）主持，食品安全辦公室主任許輔（中）出席說明。中央社記者徐肇昌攝 113年2月7日
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農業部擴大採檢全國豬場未驗出瘦肉精 研判台中檢出品為單一個案

台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，複驗分由台中市、衛福部食藥署進行。食藥署7日公布結果檢出西布特羅0.001ppm，農業部同日公布擴大檢驗台糖及肉品市場樣品298件皆未檢出。農業部表示，目前只有1包檢出研判是單一個案，非系統性事件。對於外界關注西布特羅來源，衛福部表示，台灣目前僅1家業者進口西布特羅，且去年只進口不到半公克；行政院食安辦主任許輔說明，西布特羅在台灣僅用於實驗室，1公克要價100萬元以上。（看完整報導

中國未開放團客來台、片面改M503航路 赴陸旅遊團停招

交通部觀光署7日宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，今年3到5月底已招攬成團者仍可出團，6月1日之後團體則不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。交通部長王國材說，跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣釋出善意都沒有回應，後續看中國是否有善意決定要不要開放。（看完整報導

小年夜除夕濕冷初一合歡山有望飄雪 

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，9日除夕前都偏濕冷，初一起水氣減少轉為乾冷，北部、東北部低溫約攝氏10、11度；初一清晨前3500公尺以上高山都有機會降雪。雙鐵春節疏運高峰都落在12日初三，台鐵預估運量達81.7萬人次，高鐵估有31.3萬人次。桃園機場春節疏運預估總運量上看116萬人次。國道預估8日上午9時後將陸續出現返鄉車潮。（看完整報導

1月出口年增18.1%連3紅 新台幣兔年封關貶值3.16%

財政部7日公布1月出口開紅盤，金額371.9億美元創歷年同月次高，年增18.1%、寫21個月最大增幅，連3紅；其中資通產品外銷年增1倍、為史上最強增幅。新台幣匯率7日收在31.358元，貶2分，兔年匯市正式封關，全年貶9.9角、貶幅達3.16%，連續2年走貶。展望龍年匯率走勢，外匯交易員分析，近期台股表現佳且出口數據改善，若無其他黑天鵝出現，新台幣應是偏升趨勢，新台幣兌美元可望挑戰30.7元關卡。（看完整報導

東京都知事小池百合子訪台 盼台日共同支持新創產業

日本東京都知事小池百合子7日率團訪台，總統蔡英文、副總統賴清德分別接見訪問團。賴副總統會見小池時表示，將與蕭美琴副總統當選人共同努力維護台灣安全，維持台海現狀穩定及區域和平，期盼得到小池支持讓台日進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展共創雙贏。小池除了再度恭賀賴副總統在總統大選取得勝利，也指出台日關係緊密度已超越一般友誼。她非常感謝台灣對能登半島地震伸援，期盼台日共同支持新創產業，開創指標產業。（看完整報導

菲律賓因應與中國升溫局勢 擬在離台灣200公里省分加強駐軍

菲律賓和中國船隻近幾個月來頻頻在南海發生衝突，有鑑於此已計劃加強菲國最北端、最靠近台灣的省分的軍事部署和基礎建設。根據菲國武裝部隊聲明，國防部長鐵歐多洛6日在參觀巴丹群島省海軍分遣隊後表示，菲律賓武裝部隊活動節奏今年將有所提升，並呼籲在巴丹群島增加駐軍並開發更多建築。（看完整報導

梅西赴港友誼賽缺陣 避與香港官員握手引討論

阿根廷足球巨星梅西日前訪港參加友誼賽但全程坐板凳，引來當地球迷不滿，特首李家超更公開表示「極度失望」。梅西6日在日本記者會表示，無法在香港上場「運氣很不好」，他的官方微博7日發中文聲明指出，梅西因傷未能在港出賽，但他7日卻在日本比賽時替補上場。網路流傳影片拍到梅西在香港賽後避開與李家超等港府官員握手，引發更多討論，有評論指出，梅西過去曾簽名致贈諾貝爾和平獎得主劉曉波，在港表現可能是因為不想碰不自由的中國及香港。（看完整報導

中國股市慘官員遭免職 學者：統制經濟下大蕭條不可避免

中國股市先前持續多日大跌，眾多股民在網上表達不滿，引發海內外媒體關注。中共官媒7日報導，中央任命前上海市副市長吳清為中國證監會黨委書記及證監會主席，現任主席易會滿免職。學者分析，中國施行統制經濟也就是「上海化的中國模式」，日益揭露反市場經濟的本質，不僅做空中國經濟，甚至做空中國政治，堪稱中國空頭政治根源，難避免一場大蕭條。（看完整報導

哈瑪斯提出135天3階段停火計畫 盼結束戰爭

哈瑪斯6日提出停火計畫，回應卡達和埃及調解人上週提出且得到美國和以色列支持的提議。計畫內容包括釋放剩下的以色列人質、交換以色列釋放的巴勒斯坦囚犯、加薩走廊將開始重建工作、以色列軍隊將完全撤出並交換死者遺體。據路透社看到的文件草案，這份停火協議分3階段，每個階段將持續45天。（看完整報導

史博館揭牌 2月21日再現遷台後首座博物館風華

歷經逾5年整建工程，國立歷史博物館7日揭牌，文化部長史哲、館長王長華等人宣告21日將開放大眾參觀，共同陪伴整修的專家學者如林柏亭、蕭瓊瑞、李乾朗、莊武男等人一起拉下紅布條，重現書法家于右任1956年題字匾額。史博館為1949年政府遷台後首座公共博物館，整建後將首度全面開放5樓舊典藏庫房空間，開館特展、常設展聚焦史博館定位與歷史，可見承載文化外交使命的「中華文物箱」。（看完整報導

開箱老照片》香蕉輸日

台灣的香蕉、米、糖在日治時期就是輸日3大品項，隨著1947年5月首批香蕉輸日成功獲准，台灣省政府核准同年12月起開始辦理香蕉輸日易貨。1968年2月8日第10次中日香蕉貿易會議在台北市自由之家揭幕，商決3月至6月輸日香蕉數量。（看完整報導

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早安世界》台糖豬肉瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出
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