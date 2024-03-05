早安世界》台積電收725元寫新天價 台股19305點創新高
台積電收725元天價市值衝18.8兆 台股19305點創新高
台股4日開高走高，電子權值股台積電收盤大漲36元，收在725元創歷史新天價，市值攀高至18.8兆元，同創新高。加權指數盤中觸及19333.39點續寫新高，終場大漲369.38點，收在19305.31點。金管會主委黃天牧指出，台股穩健有基本面，不過仍要留意國際地緣政治、美國調整利率時間、通膨、美中貿易戰等4大變數；法人分析，台股站穩萬九大關後，多頭格局仍延續，大盤有機會挑戰2萬點。（看完整報導）
桃園機場南跑道歲修延誤航班 交通部：工程比往年大且未注意交通量
桃園機場南跑道歲修造成航班大延誤，引發民怨，交通部解釋，這次整修規模超越過去的一般歲修，相關單位未能意識到現在的交通量，才會導致超乎預期的延誤，會要求檢討改善。機場公司宣布，會提前在4日晚間12時前完成歲修工程並開放，另外過去訊息通知主要以航空公司為主，往後會讓旅客也能獲得資訊。（看完整報導）
1月景氣燈號分數大增5分轉穩定綠燈 國發會：維持復甦趨勢
國發會4日公布1月景氣燈號，綜合判斷分數為27分，較去年12月的修正值增加5分，景氣燈號轉呈代表「穩定」的綠燈，而上一次景氣燈號亮綠燈，是在2022年8月。國發會表示，景氣復甦力道變強，且生產、投資、銷售及金融等指標均轉好，顯示國內經濟持續轉佳。（看完整報導）
勞退基金收益逾4000億 半數勞工分紅超過2萬元
勞保局4日公布112年度新制勞退基金運用收益為4785億6326萬餘元，績效甚佳，這次參與收益分配的退休金個人專戶約1272萬戶，過半數勞工分配金額超過2萬元，約641萬戶，當中約319萬戶超過5萬元。（看完整報導）
逾3萬公斤含蘇丹紅辣椒粉流向7縣市 高雄市罰業者306萬元
進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，高雄市衛生局針對輸入含蘇丹紅的中國辣椒粉業者「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，重罰306萬元。衛福部長薛瑞元4日表示，正在規劃明列高風險進口原物料預判名單，會強化高違規頻率、影響層面大的高風險原料產品管控，一旦被發現初犯，即可立即啟動100%逐批抽驗。（看完整報導）
中國快艇案專報名稱爭議 海巡署長：涉責任歸屬
中國快艇翻覆事件持續延燒，多名立委4日質詢專報名稱爭議及是否影響與中方談判，海巡署長周美伍指出，雙方談判用字牽涉未來責任歸屬，重點在取締非法；對於無黨籍立委高金素梅質詢時詢問，為何不公布無線電通聯紀錄及船隻雷達軌跡圖，周美伍回應，相關通報機制及事發指管錄音資料已送檢調，若檢調同意就可對外提供。（看完整報導）
中國取消兩會總理記者會 學者：意味總理地位降低
中國全國「兩會」正式登場，全國人民代表大會4日舉行會前記者會，發言人婁勤儉宣布，今年人大閉幕後，國務院總理李強不會開總理記者會，後幾年也不會舉行。旅美中國學者評論，這意味著總理地位降低，以及「兩會」開放性降低。（看完整報導）
富士山登山客人滿為患 山梨縣開徵通行費、每天限4000人
為了解決富士山登山步道人滿為患的問題，日本山梨縣議會4日通過新的條例案，今年7月1日起針對轄內富士山登山步道的登山客，強制徵收每人2000日圓（約新台幣420元）的「通行費」，另外，開山期間吉田口登山步道會設置閘門，下午4時之後至隔天清晨3時將禁止登山客通行，防止登山客嘗試夜攻登頂。（看完整報導）
奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
第96屆奧斯卡頒獎典禮將在11日上午舉行，去年「Barbie芭比」登大銀幕紅透半邊天，好萊塢女力話題持續發燒，導演與女主角更掀起遺珠話題。今年典禮看點，包含「奧本海默」導演克里斯多福諾蘭能否風光領獎、艾瑪史東是否會憑「可憐的東西」再度封后等。（看完整報導）
法紀錄片揭中共海外秘密行動 船艦進駐非洲吉布地遏西方援台
法國電視台3日晚間首播紀錄片「中國：秘密行動」，揭露中國在海外布局各種欺瞞和違法的隱秘精細行動。影片最後章節涉及台灣，表示中國正在準備戰爭，「以將威權統治擴及台灣」、「入侵台灣」，影片指出，由於西方國家軍隊需要穿越寬不到30公里的曼德海峽才能到達印太地區，中國早已武裝非洲吉布地海軍基地，以阻止西方國家海軍在台海衝突時直達印太。（看完整報導）
開箱老照片》柏林影展最佳影片「囍宴」
電影「囍宴」榮獲第43屆柏林影展最佳影片金熊獎，1993年3月5日時任總統李登輝接見柏林影展代表團全體成員。「囍宴」是導演李安首部關於同志題材的影片，以華人的家族倫理觀點處理同性戀問題，藉由亞洲社會熟悉的婚宴場合為背景，詮釋複雜難解的家庭與人際關係。該片也獲得第30屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳原著劇本獎，以及金球獎和奧斯卡最佳外語片提名。（看完整報導）
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- 早安世界》台積電收725元寫新天價 台股19305點創新高2024/03/05 07:17
- 2024/03/04 07:21
- 2024/03/03 07:21
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