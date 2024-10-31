早安世界》颱風康芮估午後登陸晚間出海 全國22縣市今停班停課
颱風康芮估午後登陸晚間出海 全國22縣市今停班停課
颱風康芮直撲台灣，中央氣象署30日下午5時把全台納入陸警範圍，暴風圈則在晚間9時觸陸。氣象署表示，預計康芮31日中午前後接近花東並登陸，晚間就有機會出海。受颱風影響，全國22縣市31日都停班停課。氣象署指出，康芮對流相對完整，雖然西側對流有減弱現象，但疑似出現雙眼牆，如果眼牆置換成功有機會再增強。如果康芮登陸台灣，今年就有凱米、山陀兒及康芮登陸，是2008年以來首次1年有超過3個颱風登陸，上一個10月登陸的強颱則要追溯到2005年的颱風龍王。（看完整報導）
雲端發票抽獎4人重複中獎 財政部：非國稅局或承辦廠商員工
財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎。財政部表示，沒有任何造假，經查證中獎者均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也非承辦廠商員工。立法院財委會通過臨時提案，要求財政部在1週內查明釐清是否有不公或舞弊，財政部長莊翠雲允諾會遵照辦理。（看完整報導）
政院拍板 政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍
行政院長卓榮泰30日主持經發會委員會延續會議，以政府作為加薪引擎、薪資透明化，以及中小企業賦能3大方向為主軸，提出8項創新對策力拚提高薪資，包含政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍、研議修法將薪資揭露門檻，提升至新台幣5萬元。（看完整報導）
無照駕駛致嚴重死傷 交通部擬修法終身禁考領駕照
近期發生無照駕駛撞死、重傷行人等嚴重違規事故，交通部長陳世凱30日召開行人道安記者會，說明加重無照駕駛罰則的修法方向，擬加重「禁考期」的罰則，「致人重傷或死亡」從禁考4年，提高到終身不得考領駕照。如果是未成年人無照，將強制監護人併同道安講習，教育單位也將列冊輔導。（看完整報導）
專訪／歐洲議會議員：挺台決議是要表明中國正逾越合法界線
歐洲議會24日通過中國錯誤解讀聯大2758號決議的友台議案，正在台灣訪問的歐洲議會議員蓋勒表示，這項決議表明中國正在逾越合法界線。議員柯安杰指出，台灣面臨的壓力通常會讓許多人頹喪放棄，但台灣人的意志與決心令人感佩，當俄羅斯和中國等威權國家挑戰民主的生活方式之際，「感謝台灣人當好榜樣」。（看完整報導）
美大選觀察／衛生紙與咖啡豆價格決定選票 通膨成賀錦麗陣營致命傷
美國大選各項民調中，超過7成美國民眾將經濟與通膨列為投票意向關鍵因素。共和黨總統候選人川普從8月起拿著牛奶與食物訴求生活恐懼，民主黨總統候選人賀錦麗主打中產階級減稅與房屋補貼。民主黨民調專家古柏曼指出，面對川普，雖然賀錦麗較拜登在經濟議題上表現出色，但選民仍覺日常生活成本高昂，經濟數字新聞看來無傷，也無法為她帶來好處。（看完整報導）
歐盟對中國電動車加稅 路透：雙方11月1日新一輪談判
歐盟30日正式對中國進口電動車開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，路透社報導，歐中雙方正考慮有關最低價格承諾方案，並同意11月1日舉行新一輪談判，而加徵關稅對價格產生的影響還有待觀察，部分生產商或許能吸收部分成本。（看完整報導）
MLB世界大賽G4洋基Volpe滿貫砲奪首勝 11比4擊退道奇續命成功
美國職棒大聯盟MLB世界大賽第4戰，道奇強棒弗利曼1局上揮出全壘打，成為史上首位在世界大賽前4場接連開轟的球員。洋基3局下靠伏爾佩滿貫砲逆轉局勢，終場11比4擊敗洛杉磯道奇，系列賽1比3扳回一城。伏爾佩從小就是紐約洋基球迷，在第4戰幫助球隊避免遭到洛杉磯道奇橫掃，延長戰線至第5戰，他在賽後記者會表示，見到球飛過柵欄幾乎快昏倒，那一刻是他一輩子的夢。（看完整報導）
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
中職30日公告取得自由球員資格的選手共32人，包括中信兄弟陳子豪、詹子賢、許基宏，以及樂天桃猿隊朱育賢、林承飛，是否會行使自由球員權利都備受矚目，須在7個工作天內行使。聯盟也公告味全龍隊外國籍球員伍鐸取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。（看完整報導）
石英離世享壽82歲 出道逾50年曾演娘家、夜市人生等8點檔
資深藝人石英27日因自然老化過世於台大癌醫中心，享壽82歲。石英出道超過50年，曾入圍2屆金鐘獎、2屆金馬獎，演技備受肯定，在「娘家」、 「夜市人生」、「父與子」等多部8點檔演出，讓不少觀眾印象深刻，早期也有演出「包青天」、「施公奇案」、「鳥來伯與十三姨」等戲劇。他生前參演的最後一部戲劇是2021年的「孟婆客棧」，當時露面精神和身體狀態都相當有精神，如今離世消息讓外界頗為震驚與不捨。（看完整報導）
開箱老照片》首批美援戰鬥機運抵台灣
1950年韓戰爆發，美國再度重視台灣的戰略地位，隔年開始提供台灣各種援助，幫助台灣穩定局勢。首批美援戰鬥機F-47N在1952年10月31日運抵台灣，由美軍顧問團團長蔡斯將軍代表美方，在高雄碼頭移交給我國空軍總司令王叔銘將軍。（看完整報導）
Podcast》美選最後倒數 亞裔多元觀點如何影響選舉結果？
亞裔人口占美國總人口將近7%，是近年增長最快的群體，成為兩黨候選人爭取的重要票源。往常來說，加州亞裔族群多為民主黨的支持者。然而，隨著年齡層和社經背景的差異，亞裔美國人對民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人川普的支持出現分歧，經濟、移民、治安及國際關係等現實議題，也使選民考量的面向更多元化。（收聽Podcast）
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- 早安世界》颱風康芮估午後登陸晚間出海 全國22縣市今停班停課2024/10/31 07:17
- 2024/10/30 07:29
- 2024/10/29 07:18
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