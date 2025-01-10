早安世界》去年出口4750.7億美元創次高 成長9.9%居亞鄰前段班
去年出口4750.7億美元創次高 成長9.9%居亞鄰前段班
財政部9日表示，AI商機與旺季效應加持，去年12月出口435.9億美元，創單月次高，猶如神龍擺尾，連續14個月正成長，帶動第4季出口金額寫單季新高，全年外銷4750.7億美元、寫歷年次高紀錄，年增9.9%、在亞洲鄰近國家或地區中名列前茅。（看完整報導）
憲訴法覆議案處理時程協商無共識 將依議事規定處理
立法院朝野黨團9日再度協商憲法訴訟法覆議案處理時程，朝野除就是否要邀行政院長列席說明意見分歧，表決日期部分，國民黨團希望10日，民進黨團則提14日。會議主席、立法院長韓國瑜散會前說，截至目前無法達成三黨共識，提送院會依議事規定處理。（看完整報導）
展望2025台灣 小笠原欣幸：整體穩定民意動向需關注
日籍學者小笠原欣幸9日談台灣2025年情勢展望，指民進黨在立法院席次未過半，總統賴清德面對嚴峻政局壓力，但行政院長卓榮泰發揮預期功效，讓日常行政領域等整體運作穩定。他認為需關注台灣民意的動向，在朝野攻防中會傾向哪一方。（看完整報導）
麻疹疫情擴大民眾爭打疫苗 邱泰源：流行範圍有限
麻疹中部醫院群聚擴大，許多民眾想打疫苗。衛福部長邱泰源9日說，流行範圍有限，正與2家麻疹疫苗公司協商，會調派近3萬支疫苗給醫療院所，提供優先接種者施打。衛福部次長林靜儀重申，需要評估接種麻疹疫苗的對象，僅1981年後出生、且已無抗體的醫療人員，及1981年後出生、要去麻疹流行區者。至於小孩，則應按照幼兒手冊的接種程序依序接種。（看完整報導）
饗饗信義店疑食物中毒增至53人 蔣萬安：駁回復業申請
饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局統計至9日下午4時，通報就醫人數累計達53人。台北市長蔣萬安說，確保食安是市府堅定立場，目前已駁回餐廳的復業申請，會持續關注此案發展及饗賓其餘店家狀況。（看完整報導）
北北基桃低溫特報 強烈大陸冷氣團先濕後乾 13縣市入夜探10度以下
氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，預計先濕冷後乾冷，10日嘉義以北等13縣市局部平地防攝氏10度以下低溫；11日之前偏濕冷，12至14日為乾冷，13、14日白天冷氣團減弱，但早晚輻射冷卻影響，可能有局部9度以下低溫，白天回溫明顯。（看完整報導）
洛杉磯野火肆虐史上破壞力最強 至少5死18萬人急撤
美國加州洛杉磯野火持續肆虐，造成至少5人死亡，摧毀上千棟建築物，近18萬人被下令疏散，總統拜登8日宣布加州進入聯邦緊急狀態。由於新的野火火勢距離好萊塢大道僅幾百公尺，當局下令好萊塢核心地帶居民盡速撤離，奧斯卡主辦單位也宣布延後公布入圍名單。（看完整報導）
韓國攝理教主鄭明析性侵21名女信徒 判17年定讞
韓國攝理教教主鄭明析2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院9日駁回上訴，維持二審17年徒刑的原判定讞，且須配戴電子腳鐐15年。現年79歲的鄭明析於1982年創立愛天宣教會，之後改稱為基督教福音宣教會，又稱攝理教。他於2007年首次因性侵嫌疑被捕，後以強姦罪入獄服刑10年，2018年出獄，但於2022年10月再次因性侵教友遭羈押。（看完整報導）
奧斯卡風向球 演員工會獎「魔法壞女巫」獲5項提名
有「奧斯卡風向球」之稱的美國演員工會獎8日公布入圍名單，改編自百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」獨領風騷，囊括電影類最佳卡司，以及最佳女主角、最佳男配角在內5項提名。傳記片「巴布狄倫：搖滾詩人」獲得4項提名，6日金球獎大贏家「毒王女人夢」入圍3項。（看完整報導）
春節紅包用新鈔哪裡換 台銀合庫郵局等1月20至24日兌換地圖一覽
農曆春節將至，許多民眾開始準備兌換新鈔，因應發放紅包等需求。中央銀行洽請8家金融機構，選定456家分行（郵局）為114年指定兌鈔地點，兌換日程訂於1月20日至1月24日，共計5個營業日。（看完整報導）
開箱老照片》執法悍將檢察官張金塗
張金塗是已故民進黨前主席黃信介的女婿，因家庭因素，他國中畢業後就遠赴高雄就讀石油化工建教合作班，之後也留在煉油廠工作，當兵回來後，受哥哥鼓勵下重拾書本，苦讀10個月考上了台大法律系，一路披荊斬棘當上檢察官。84年間他因偵辦黃上豐販毒集團的販賣案，招致歹徒怨恨，買兇兩名槍手在張金塗的宿舍前連開12槍後逃逸，是台灣第一起槍殺檢座案。（看完整報導）
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- 早安世界》去年出口4750.7億美元創次高 成長9.9%居亞鄰前段班2025/01/10 07:22
- 2025/01/09 07:10
- 2025/01/08 07:18
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