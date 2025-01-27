早安世界》小年夜估9壅塞路段 建議南向用路人下午時段出發

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小年夜估9壅塞路段 建議南向用路人下午時段出發

27日是小年夜，高公局預估南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西等9路段為重點壅塞路段，建議南向用路人下午時段出發。國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（看完整報導）

寒流南下高山有局部降雪機率 小年夜非常寒冷

中央氣象署26日表示，27日白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區將有10度以下低溫，其他地區11至13度。另外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。（看完整報導）

0121嘉義地震逾百起餘震 氣象署：民眾勿過度驚慌

農曆新年前地震消息頻傳，過去2天已經出現7個最大震度4級的地震，中央氣象署地震中心26日指出，震央幾乎集中在台南市，未來一週仍無法排除規模5以上地震發生，但是民眾不用過度驚慌，隨時做好趴下掩護動作。（看完整報導）

台中林酒店承攬尾牙 疑14人食品中毒、8檢體送驗

食藥署26日表示，25日接獲台中市食安處通報轄內林酒店24日晚間承攬尾牙活動疑發生食品中毒事件，14人有疑似症狀。台中市食安處指出，14人全數出院，25日前往稽查，共抽驗食材及環境等檢體共計8件送檢，包括食品2件和環境6件，並責令業者的供膳製備場所暫停作業，後續經食安處複查合格後才能恢復作業。（看完整報導）

國道1號楊梅休息站電動車超載自撞起火 已4死4傷

國道1號楊梅休息站25日晚間發生車禍，倪姓男子駕駛電動自小客車撞上分隔島當場死亡，10歲倪姓男童送醫不治，4歲倪姓女童及2歲展姓男童26日清晨宣告不治，其餘4人仍救治中。桃園市政府消防局表示，現場為電動車自撞分隔島後起火，初步了解車輛有超載情形，確切事故原因待釐清。檢方表示，將擇期解剖肇事駕駛倪男的遺體以釐清事故原因。（看完整報導）

尹錫悅遭檢方以涉嫌內亂等罪嫌起訴 韓國總統首例

韓國檢方26日以涉嫌內亂等罪嫌對總統尹錫悅提起拘留起訴，檢方表示，綜合檢討緊急戒嚴特別搜查本部這段時間以來調查、及從警方手上獲得的調查證據資料後，判斷應對嫌疑者提起訴訟。這也是韓國憲政史上首次現職總統遭拘留起訴。（看完整報導）

日本經產大臣訪台積電熊本廠 盼加速評估增加投資

日本經濟產業大臣武藤容治23日造訪台積電位於熊本縣菊陽町的工廠，與台積電企業規劃組織副總經理李俊賢等人會面時表示，「希望能加速評估在日本的進一步投資」。武藤表示，實現在日本生產解決社會課題不可或缺的先進半導體量產的台積電，「是最重要的夥伴」。（看完整報導）

川普稱要「清空」加薩 籲埃及和約旦收巴勒斯坦人

美國總統川普25日提出一項計畫，宣稱要「清空」加薩走廊，還說他希望埃及和約旦接收來自加薩走廊的巴勒斯坦人，以實現中東和平。川普向記者表示：「我希望埃及和約旦能接收一些人。大家說的可能是150萬人，我們就把整個地方徹底清空。你知道，那裡數個世紀來發生過許多衝突。我不知道，但總得做點什麼。」埃及表示，開羅「繼續支持巴勒斯坦人民留在其土地上的堅定立場」，拒絕讓巴勒斯坦人被迫流離失所。（看完整報導）

阿里山巡迴醫療逾20年風雨無阻 卓青峰：做該做的事

嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰22年來幾乎風雨無阻，每週1天到阿里山看診，給偏鄉原住民健康生活，去年獲厚生基金會個人醫療奉獻獎。卓青峰說他自認平凡，不是滿懷奉獻精神的諾貝爾和平獎得主、醫師史懷哲，只是不斷求知，做該做的事，凡事充滿感謝。（看完整報導）

謝淑薇澳網女雙奪亞軍 大滿貫雙打第10冠再等等

台灣網球名將謝淑薇26日在澳洲網球公開賽女雙冠軍戰與拉脫維亞好手奧斯塔朋科搭檔，對上頭號種子捷克斯尼科娃、美國湯生，最終落敗，以亞軍作收，不僅無緣完成衛冕，挑戰生涯第10座大滿貫雙打冠軍還得再等等。（看完整報導）

開箱老照片》美影星史蒂芬席格訪台

1988年史蒂芬席格擔任監製、主演電影處女作「熱血高手」，沒想到一炮而紅，創下了 1800 萬美元的高票房。史蒂芬席格曾兩度應邀來台訪問，他1997年來台時，由超級電視台董事長宗才媛陪同，到總統府晉見李登輝總統，並獻上白色的「哈達」，以示祝福。（看完整報導）

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