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美國務卿見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響
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早安世界》美國4日起對加墨徵25%關稅 兩國揚言回敬報復性關稅

2025/2/3 07:10（2/3 07:31 更新）
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美國總統川普。（中央社檔案照片）
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美國4日起對加墨徵25%關稅 加拿大能源商品僅徵10%

白宮官員表示，美國總統川普1日下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼和非法外國人入美的國家緊急狀態，其中對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。（看完整報導

加拿大墨西哥揚言對美實施報復關稅 中國將向WTO提訴訟

美國宣布加徵關稅後，加墨隨即揚言採取報復，加拿大將對總值1550億加元（約新台幣3.5兆）的美國商品徵收25%關稅；墨西哥總統薛恩鮑姆1日宣布，將透過關稅和其他反制措施，報復美國總統川普向墨西哥徵收關稅。中國商務部表示，將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護權益。歐盟則是批評川普對主要貿易夥伴課徵進口關稅的決定，稱此舉「傷害所有各方」，並表示若川普兌現對歐盟進口商品課徵關稅的承諾，將予以「堅定」反擊。（看完整報導

開工日強烈大陸冷氣團南下 北部氣溫下探10度

3日是開工日，中央氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團南下影響，3日各地氣溫下降，北部及宜蘭為10度至17度，且華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。氣象署提醒，晚間東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，都有長浪發生機率，提醒民眾多加注意。（看完整報導

核彈級NBA交易 獨行俠送走唐西奇換得湖人戴維斯

ESPN報導，資深記者查蘭尼亞爆料，湖人與獨行俠、猶他爵士達成三方交易，獨行俠送走唐西奇、長人克雷貝與老將莫里斯，向湖人換來戴維斯、小將克里斯蒂與2029年的首輪選秀籤。美國媒體披露，獨行俠主動向湖人提議交易，因獨行俠球團高層相信，加強防守有助於球隊奪冠。（看完整報導

中國持續施壓 南非要求台灣代表處3月底遷出首都

南非政府去年片面要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞，之後主動撤除10月30日遷處期限。然南非媒體近日報導，南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台而遭中國制裁，南非政府繼續加大對台施壓，已要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。外交部2日表示，南非目前與台灣仍協商中，卻再度要求駐處限期遷出，顯示中國對台打壓更變本加厲，後續持續秉持對等、尊嚴原則與南非政府溝通。（看完整報導

德州開美50州第一槍 禁政府機構用DeepSeek及小紅書

美國德州州長艾波特1月31日宣布，禁止州官員在政府設備上使用DeepSeek及小紅書國際版RedNote，強調「德州不允許中國共產黨透過蒐集數據的AI及社群媒體應用程式，滲透我們的關鍵基礎設施。」（看完整報導

比利時5黨達聯合執政協議 選後8個月終有新政府

比利時終於不再創下新政府難產的世界紀錄。國會改選後歷經8個月，5個政黨達成聯合執政協議，將由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理，推動加稅、減福利、收緊移民、重返核電等新政。（看完整報導

英國將禁AI生成性虐兒童圖像成全球首例 違者最高判5年

英國政府1日宣布，將立法明定生成性虐兒童圖像的人工智慧（AI）工具違法，成為全球第一個將相關舉動列為違法國家。此外，持有教授如何使用AI對兒童進行性虐的AI「戀童癖手冊」也將觸法，最高可判處3年，而「經營專為戀童癖者設計的網站，分享惡劣的兒童性虐內容或誘騙兒童建議的掠奪者」，最高可判10年。（看完整報導

美航客機與黑鷹直升機相撞 調查：飛行高度數據矛盾

華府1月29日發生美國航空客機與軍方直升機相撞釀67死空難，國家運輸安全委員會調查人員表示，初步數據顯示民航機與軍方直升機的飛行高度數據出現矛盾。數據顯示，黑鷹直升機飛行高度超過200英尺（約61公尺），超出該航線的最高限制。（看完整報導

泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確

泰晤士報1日刊登前總統蔡英文專訪，標題為「我領導台灣8年——這是我讓川普站在我這邊的方式」。蔡英文回想美國總統川普第一個總統任期時表示，她對與川普合作印象正面，台美之間當時就國家安全議題有強健、頻繁、明確的溝通。蔡英文告訴「泰晤士報」，她無法進一步透露在川普第一任期內，台美如何進行溝通，但雙邊合作成果包括美方核可重要對台軍售，台灣對此十分感激。（看完整報導

開箱老照片》自立早報停刊 引發勞資爭議

1999年2月3日，面對自立報系社方片面宣布自立早報停刊，以及薪資及資遣費給付爭議，自立報系員工集體到中國國民黨中央委員會陳情，希望國民黨敦促黨員自立報系負責人陳政忠負起社會責任。最終，在自立晚報2月5日確定轉手中農科技公司負責人江道生後，陳政忠同意在隔日以現金支付積欠費用，勞資糾紛落幕。（看完整報導

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早安世界》川普簽命令 美國正式對墨西哥、加拿大及中國徵關稅
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