早安世界》高雄連環殺人分屍案 73歲張嫌涉連續殺害3婦
高雄連環殺人分屍案 73歲張嫌涉連續殺害3婦
高雄發生連環殺人分屍案，楠梓7旬趙姓婦人遭張姓老翁殺害分屍，警方隨後在嫌犯住處採證3組不同女性DNA，7日確認另兩名受害人身分，包含最早失蹤的張姓嫌犯嫂嫂黃姓婦人、左營失蹤張姓婦人，高雄市警察局長表示，目前全案除了已打撈到的趙婦屍塊，另2名受害者幾乎人間蒸發，不過警方7日下午又撈到約10公分斷肢，是趙婦部分遺體，還是其餘2名受害婦人，有待後續DNA專業鑑定比對。警方依據相關跡證初判張嫌為獨自作案，但其犯案動機為何，以及行凶刀器下落等案情疑點，仍有待檢警後續借提釐清。（看完整報導）
賴總統10日邀五院院長會商國政 增進院際協調合作
為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統賴清德預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。行政院表示，盼透過會商增進院際協調與合作，凝聚最大的共識，讓百工百業有更好的發展；立法院表示，立法院長韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；監察院秘書長李俊俋7日表示，監察院是此次總預算遭大幅刪減的重災戶，將趁此次協商說明監察院職權如何受創；考試院指出，五院各有憲政職權與分工，若能加強院際對話，將有助於各項政務的推動，並促進院際合作與協調。（看完整報導）
中選會：罷免送件數達35案 其中32案為立委
罷免提案陸續增加，中選會7日表示，截至傍晚5時為止，收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。此外，日前有花蓮民眾指戶政人員登門詢問罷免立委單是否本人簽署，引發「查水表」爭議。中選會指出，戶政機關對地方選委會依法協查罷免提議名冊的法定權責範疇，並不及於查詢單的協處事宜。（看完整報導）
充實志願士兵人力 國防部將放寬身高等限制
為充實國軍志願士兵人力，國防部近日公告預告修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條草案，開放個人因素申請不適服退伍的志願士兵，可再參加甄選重返部隊；也放寬報考志願士兵的身高限制，草案除男性身高限制下修2公分外，男、女性的身高均刪除200公分的上限；刺青規範也放寬，回歸現有「志願士兵體格基準」的刺青規範。（看完整報導）
WBCQ台灣隊先發已有雛形 9日、10日打熱身賽
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊9日、10日將在台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊打熱身賽，不過2場比賽因有戰術演練，不開放媒體、球迷進場，為閉門熱身賽。總教練曾豪駒說，2場比賽投手群都會準備登板，至於正式比賽先發投手安排，目前預計有陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸及徐若熙，不過由於僅3到4場比賽，曾豪駒說：「短期盃賽會每個投手下去接力，由於投手都有提早開機，會密切注意他們的狀況。」（看完整報導）
林昀儒高承睿首度合拍 勇闖WTT大滿貫賽男雙決賽
台灣組合林昀儒與高承睿7日出戰世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙4強賽，雖然一度陷入苦戰，但最終穩住陣腳，以3比1戰勝法國組合杜爾與布爾拉索，兩人首度搭檔就闖進決賽，將與中國組合王楚欽與林詩棟爭冠。（看完整報導）
寒流來襲持續影響至10日清晨 高山可能降雪
受到寒流影響，8日白天低溫北部落在10度上下，中南部15度左右，入夜過後溫度會迅速下降，將持續影響到10日清晨，10日白天後寒流才會減弱，但很快地，12日鋒面通過，緊接著東北季風南下，北部及宜蘭的高溫下降，約落在18到20度左右。未來一週整體降雨最多會落在11日及12日，各地都有下雨機會，整體雨勢較為明顯，鋒面通過後，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。（看完整報導）
獨家／鴻海劉揚偉爭取與Nissan合作 電動車策略長關潤穿針引線
日本車廠本田和日產整合協商傳出面臨破局，外媒報導日產不排除與鴻海合作。據知情人士透露，鴻海董事長劉揚偉爭取與日產合作，指示鴻海電動車策略長關潤主動接觸日產大股東雷諾，洽談釋出股權可能性，而關潤也在農曆春節期間遊說日產高層，動作十分積極。日系車廠高階主管分析，鴻海若要與日產合作，仍需觀察日本經濟產業省的態度，以及包括日產內部高層和整體產業的立場，鴻海若要打進日系車廠體系，並非一蹴可幾。（看完整報導）
泰國眾議員涉強暴台灣遊客 清邁法院發逮捕令
泰國一名現任國會眾議員涉嫌強暴一名台灣女遊客，清邁地方法院對他發出逮捕令。這起事件發生在今年1月9日，事情發生在清邁的旅館，事發後這名台灣女遊客向泰國警方報案，警方立案調查後認為確有其事。但由於目前是眾議院會期中，無法直接逮捕，清邁法院已去函請求國會的同意。（看完整報導）
大谷翔平前翻譯水原一平竊5.5億元還賭債 判刑4年9個月
美國職棒道奇隊日籍明星大谷翔平的前翻譯水原一平，因在大谷不知情之下，竊取他近1700萬美元用以償還賭債，6日遭法院處以4年9個月刑期，這是檢察官尋求的刑度，此外，美國聯邦地區法官霍爾康還要求他賠償1800萬多美元。（看完整報導）
開箱老照片》合歡山滑雪場
合歡山在日治時期即有滑雪紀錄，隨著中部橫貫公路及其支線開發，交通便利性大增。1960年2月，台灣山岳協會滑雪隊首度到合歡山勘查雪況。1961年，軍方亦於武嶺設置陸軍山寒地作戰訓練中心，實施雪地作戰訓練。1963年台灣省體育會滑雪協會成立，之後各項滑雪設施，如松雪樓、雪場纜車及滑雪訓練中心陸續興建完成，伴隨救國團等單位舉辦的訓練營，滑雪運動蔚為風潮。可惜後來由於氣候暖化、積雪不足，加上出國滑雪日益風行，合歡山的滑雪盛況已經不再。（看完整報導）
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- 早安世界》高雄連環殺人分屍案 73歲張嫌涉連續殺害3婦2025/02/08 07:29
- 2025/02/07 07:08
- 2025/02/06 07:17
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