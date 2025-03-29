早安世界》緬甸7.7強震瓦城災情嚴重 曼谷興建中高樓崩塌已3死81受困
緬甸7.7強震瓦城災情嚴重 曼谷興建中33層高樓崩塌
緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里，首都奈比多一家綜合醫院因大量傷患者湧入，成為「大規模傷亡區」，連接實皆和瓦城、有90年歷史的阿瓦橋也倒塌。緬甸自2021年軍事政變後，軍政府掌權，政治陷入混亂，當地資訊取得不易；根據緬甸軍政府領袖，地震至少造成144人死亡、逾730人受傷。很少發生地震的泰國也受到影響，首都曼谷多處建築損壞，街頭擠滿被嚇壞的民眾，曼谷一棟興建中的33層大樓崩塌，至少有3名工人死亡、81人受困瓦礫堆中。泰國總理貝東塔下令曼谷為緊急狀態區域。（看完整報導）
東北季風增強至31日 北部未來一週有雨降溫
中央氣象署表示，今天至31日東北季風增強或有大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣較涼、有短暫陣雨，北部及宜蘭攝氏14至20度、中部16至25度、南部18至28度。4月1日至3日仍受東北季風影響，北部、東北部較涼、水氣仍多。（看完整報導）
京華城案 柯文哲沈慶京等4名被告續押2個月
台北地院審理京華城案、柯文哲政治獻金案，1月認定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨籍台北市議員應曉薇與前台北市長辦公室主任李文宗等4人涉犯重罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。隨著羈押期限將屆，北院3月28日裁定柯文哲等4人自4月2日起繼續羈押禁見2個月，目前被告4人、同案共犯及證人供述有差異，未來將密集審理。（看完整報導）
韓國最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天
韓國東南部慶尚北道22日起野火肆虐，影響範圍已達4萬5157公頃，是韓國史上最大規模的森林大火。韓國山林廳長林尚燮28日宣布主火勢已經被控制住，餘火估計仍需5、6天才能撲滅；義城、安東、青松、英陽、盈德共有24人不幸喪生，國寶孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼。（看完整報導）
歐洲學者建議歐盟鎖定馬斯克 反制川普關稅
美國總統川普加徵關稅，倫敦智庫「歐洲改革中心」研究員柏格建議歐盟除了關稅手段外，還可在服務貿易、公共採購、智慧財產權領域採取應對措施。他認為打擊馬斯克能帶給川普政治痛苦，相對承擔的經濟代價又有限，例如歐盟可以禁止馬斯克旗下社群媒體X賣廣告或收費訂閱，甚至完全禁止其營運，也可以排除美國汽車業者在歐盟碳交易市場出售碳排放權。（看完整報導）
美參院外委會通過法案 要求國務院檢視與台交往限制
美國聯邦參議院外委會28日通過「台灣保證實施法案」，眾議院曾在2023年高票通過同名法案，此次新版本在時程及做法上更為具體，授權國務卿至少每5年檢視美台交往準則，包括定期備忘錄「與台關係方針」，並將新方針發布給行政機構各部門；國務院須在檢視後90天內，向參、眾院的外委會提交報告。（看完整報導）
電價凍漲 考量國際關稅變化等風險、續爭取預算撥補
經濟部28日召開電價費率審議會，考量近期國際關稅變化、貿易談判等不確定因素，審議會慎重討論後決議不調整電價。經濟部將持續協助台電爭取預算撥補，緩解財務壓力：行政院也籲請立法院儘速通過去年提出的追加撥補台電1000億元預算。電價費率審議會將於9月再度召開，審定電價（看完整報導）
中選會：8綠委罷免案可進入二階連署
中選會宣布，新增8件民進黨立委罷免案補件審核通過，伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純罷免案得進入第二階段連署。連同先前35件泛藍立委罷免案，共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署，其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，符合限期者皆依法辦理。（看完整報導）
台中新光三越氣爆火調判定瓦斯氣爆 發現菸蒂等關鍵證據
台中新光三越2月13日發生造成5人死亡的氣爆事故。消防局3月28日表示，調查小組在12樓搜到多樣關鍵證物，包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，判定發生原因為瓦斯氣爆。後續將把調查鑑定書送地檢署及轄區警察分局，進行後續偵辦。台中市都發局表示，業者已於27日提報建物改善計畫，但仍有需補正事項，須儘速依規定補正。（看完整報導）
「美人魚」時隔88年現蹤宜蘭外海 誤入漁網漁民野放
被視為傳說美人魚原型的「印度太平洋儒艮」日前在宜蘭外海現蹤、誤入定置漁網，這是台灣時隔88年再度捕獲儒艮。儒艮被世界自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入「易危」物種，台灣更標註為「滅絕」，中央研院生物多樣性研究中心執行長鄭明修指出，這次的活體捕撈是前所未聞。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆金穗獎
創辦於1978年的電影金穗獎，旨在鼓勵、培育新銳創作者，是備受台灣影壇關注的指標性競賽獎項。第一屆頒獎典禮的最佳16mm劇情長片由王菊金獲得，他常把廣告影片或畫卡通得來的報酬轉投在實驗電影上，當年的獲獎作品正是他製作的30分鐘實驗短片「風車」。（看完整報導）
Podcast》從財務到永續 會計師如何協助企業打造ESG競爭力？
全球暖化與極端氣候帶來前所未有的挑戰，台灣企業如何在ESG環境永續發展的浪潮中保持競爭力？本集節目邀請中華民國會計師公會全國聯合會ESG永續發展委員會主任委員成昀達，探討會計師在企業ESG轉型中扮演著什麼樣的角色。（收聽Podcast）
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- 早安世界》緬甸7.7強震瓦城災情嚴重 曼谷興建中高樓崩塌已3死81受困2025/03/29 07:25
- 2025/03/28 07:20
- 2025/03/27 07:34
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