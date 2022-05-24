國民黨明提名蔣萬安選北市 張善政持續拜會化解反彈

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）備戰年底選舉，國民黨明天中常會將提名立委蔣萬安參選台北市長、立委許淑華角逐南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長；此外，國民黨桃園市長參選人張善政明天也將展開拜會行程，化解地方反彈。

國民黨18日徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，桃園地方出現反彈聲浪，傳出桃園市議長邱奕勝辭去桃園市黨部主委，表達抗議。

面對地方反彈聲浪，張善政昨天表示，邱奕勝、立委呂玉玲及前台北市議員羅智強都是重要夥伴，24日開始將前往拜會，盼用誠意打動大家。

張善政今天原本計畫拜訪桃園市議會，但邱奕勝表示，正在主持會議，會再另尋時間與張善政見面暢談，行程也宣告取消。但張善政表示，非常謝謝邱奕勝，希望等邱奕勝方便時登門拜訪並交換意見。

知情人士表示，張善政明天繼續拜會請益行程，計畫上午拜會中廣董事長趙少康，向趙少康請益、交換意見；下午預計拜會立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲等人，魯明哲受訪時證實，已收到相關通知。但呂玉玲表示，沒有接到電話，也沒有與張善政約見面。（編輯：謝佳珍）1110524