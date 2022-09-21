高虹安為爭議言論道歉 中華大學發聲明表達接受

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鏡週刊報導台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安（左2）20日上午與民眾黨立委張其祿（右2）、伯衡法律事務所律師陳宗豪（左1）舉行記者會，公布美國辛辛那提大學學倫單位聲明。中央社記者郭日曉攝 111年9月20日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天以影片方式，為昨天的「不是像什麼中華大學夜間部」等爭議言論向中華大學師生道歉。校方今天下午發聲明表示，接受道歉。

中華大學今天發聲明稿表示，針對立法委員高虹安因昨日失言向中華大學師生道歉一事，校方接受高（虹安）委員的道歉，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定。

中華大學表示，希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。

中華大學指出，根據統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，4年來都排名第一，校長劉維琪勉勵學生要有自信，精進學業，陶冶品德，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。

中華大學學生會也在臉書（Facebook）發布聲明稿指出，針對高虹安的言詞造成學生誤解與不適，學生會已在昨晚聯繫高虹安辦公室要求正面回覆，即獲得道歉影片，學生會欣然接受高虹安的道歉。

學生會表示，中華大學創立至今已30多年，培育優秀人才無數，並且仍努力於教育界耕耘，希望大家能夠給予中華大學更多的信心與支持。

高虹安的博士論文被指抄襲，她昨天開記者會自清，提及「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」；高虹安今天透過影片，向中華大學師生致歉。（編輯：李錫璋）1110921