黃珊珊指中央社宅進度慢 簡舒培批「說謊刪刪」

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天指出，中央興建社宅進度緩慢。民進黨北市議員簡舒培批評黃珊珊變成「說謊刪刪」，2020年帶隊到議會要求刪除六張犁D、E社宅預算者就是黃珊珊。

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，媒體提問，如何解決北市高房價問題及社會住宅政策為何？對此，黃珊珊說，北市過去8年推動居住正義興建2萬戶社宅，也提供近3萬戶租金補貼及包租代管，北市迄今仍保持全國第一的興建社宅數量。

黃珊珊批評，民進黨台北市長參選人陳時中說未來4年將與中央在北市興建1萬多戶社宅，但中央迄今只有2個案子在去年開工、共460戶。

對此，簡舒培昨天在臉書（Facebook）貼發圖文表示，「做賊喊抓賊！黃珊珊在辯論會上公然變成『說謊刪刪』」她說2020年帶隊到台北市議會要求刪除六張犁D、E社宅預算就是黃珊珊，黃珊珊是忘了？還是害怕想起。

簡舒培指出，台北市長柯文哲2014年競選時喊出「8年5萬戶」社宅政見，確定跳票就算了，柯市府一直把興建社宅當主要政績宣傳，但近2年直接興建社宅決標只剩131戶。

她說，黃珊珊擔任台北市副市長期間，社宅興建嚴重停滯是不爭事實，但想接班柯文哲的黃珊珊竟把北市社宅興建停滯責任丟給台北市議會，聲稱是議會刪掉社宅預算。

到底是誰刪社宅預算？簡舒培表示，柯市府在2020年底悄悄放棄興建六張犁D、E基地社會住宅共1113戶，柯市府所持理由是無力支付營改基金的土地租金，即使內政部表示會補助土地租金，柯市府仍不願興建，由國家住都中心接手。

她指出，六張犁D、E基地社會住宅，柯市府針對用地與中央協調溝通，並編列106至111年度連續性預算共新台幣52.8億元，即使柯市府放棄興建計畫，議會也沒直接刪掉預算，而是希望柯市府持續溝通。

她表示，柯市府心意已決，送到市議會的110年度預算書，在議會預算審查時要求議員刪除「六張犁D、E基地社會住宅預算」，且要求連預算項目都刪掉。

簡舒培說，當時議會要求柯市府須來函說明解釋，柯市府於2020年12月9日發給議會公文白紙黑字清楚寫明「現經本府評估停止執行110年度後已編列之住宅基金預算，請貴會諒查」。意即刪除社宅預算者是柯文哲，當時代表柯市府到議會協商預算者，正是時任副市長的黃珊珊。

她指出，柯文哲畫居住正義大餅，趕鴨子上架衝績效，吹破牛皮再丟給中央善後，而黃珊珊完全就是執行刪除社宅預算的劊子手，怎麼好意思高談闊論居住正義3.0？

簡舒培表示，北市大巨蛋案牽拖中央、內湖交通推給前朝，現在又把刪社宅預算甩鍋給議會，黃珊珊說要延續柯文哲路線，難道就是這樣一事無成、只會推諉卸責。（編輯：戴光育）1111106