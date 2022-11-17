屏東縣長公辦政見會 3選將各提全面性擘劃藍圖

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣長候選人今天舉行公辦政見發表會，周春米、蘇清泉、詹智鈞3名選將，分別各自闡述對於屏東未來願景的全面性擘劃藍圖，爭取選民認同。

屏東縣長候選人第2場的公辦政見發表會今天登場，3名候選人均出席，抽籤依序由周春米、蘇清泉、詹智鈞發表政見，每人24分鐘。

率先登場的周春米，從城市發展、醫療平權、交通建設及教育資源等方面，以「6大發展區域、5大核心產業」為擘劃主軸；周春米說，屏東北起高樹鄉、南至恆春鎮、東向滿州鄉，全長約112公里，以屏北、屏東市、沿山、沿海、屏東平原、恆春半島6大區域，為各自的特色文化均衡發展。

在醫療社福方面，周春米強調，以女性最溫柔堅強特質擔負起照顧長輩，將成立長照處；屏東榮民總醫院在18日就要正式開幕，位於麟洛的義大醫院也已經動工，預計2年後完工，恆春旅遊醫院正擴建中，並完善第一線公衛系統設置。

蘇清泉提及，「生育566」政策，生1胎補助新台幣5萬元、0至6歲每月津貼6000元、0至6歲由縣府編列預算繳健保費；屏東經常紫爆，要爭取更多的空汙相關補助改善；提升老人福利及照護系統；搶救低薪高失業，引進精密工業，增加就業機會；成立智慧型養殖專區，輔導業者；優化教育政策；為縣府財政開源節流。

詹智鈞則指出，托育要升級、照顧需求者；醫療要平權、救命道路不能等；土地正義、生民立命；晴耕雨讀新詮釋、慢城慢活是趨勢；從下到上自我訴說、生態博物館重建自身史觀；原民聲音要傾聽、開創解殖新契機；文化語言要傳承、教育體育要翻轉等面向，全面為屏東規劃縣政藍圖。（編輯：陳仁華）1111117