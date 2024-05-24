本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國會職權修法民眾集結 台北捷運紅藍線3站加開末班車
首頁 / 政治
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 政治

賴清德就職 日媒：習近平寄望國民黨削弱執政黨

2024/5/24 18:58（5/24 21:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）
中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）總統賴清德就職後，中共展開圍台軍演。日經亞洲昨天刊文分析，中共總書記習近平在權衡處理台灣議題上，寄望國民黨在2026年地方選舉勝出，向2028年總統選舉邁進一步；他也可以封鎖台灣，但全球經濟將遭受嚴重打擊。

日經亞洲（Nikkei Asia）此篇文析文章由中澤克二（Katsuji Nakazawa）撰寫。他是東京的日經新聞社論撰稿人，曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，是2014年范恩－上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda prize）得主。

文章指出，對習近平來說，統一台灣是實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」的關鍵，但現在習近平在此事面臨危機。台灣實行民主選舉以來，民進黨首度連續3次贏得總統選舉，而這3次選舉都在習近平成為中國最高領導人之後發生。

雖然習近平曾表示，在統一台灣上「不承諾放棄使用武力」，但中國經濟正處於歷史性衰退，如果現在採取強硬軍事行動，中國經濟將進一步下滑。

文章引述熟悉兩岸關係人士表示，習近平現在寄望在2026年或之後台灣政治出現轉變。2026年台灣將舉行九合一地方選舉，也是2028年總統大選的重要前奏。

北京將希望放在在野黨的國民黨身上。國民黨在2018年和2022年的九合一選舉擊敗民進黨，鑑於台灣目前的政治軌跡，北京可能預期國民黨將在2026年再次擊敗民進黨。

文章指出，賴清德對民進黨保持穩固的控制，但他的支持率低於前任總統蔡英文。目前國民黨在台灣立法院占最多席位，最近立法院審議「國會改革法」，國民黨與民進黨立委之間發生衝突。

鑑於政治現實，未來賴清德要讓法案通過會有困難，但這對於他提高支持率及帶領民進黨在2026年地方選舉中獲勝是必要的。

文章說，如果國民黨在2026年的地方選舉獲勝，將向2028年台灣總統選舉邁進一大步。而這對習近平也是好消息，因為外界預期習近平會在2027年爭取連任第4個中國最高領導人任期。

不過文章也說，習近平未必需要等待台灣政局改變，因為他還有一個軍事選項，就是封鎖台灣。

一位與兩岸關係有關的消息人士表示，台灣應對這種可能性保持警惕，因為北京已就封鎖台灣在2022年進行過一次演練。

美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台，共軍發動環台圍台軍演，發射彈道飛彈穿越台灣上空，但有飛彈落在日本專屬經濟海域。

如果中國對台灣實施封鎖，在一段時間內的能源、貨物和人員無法進出台灣，台灣與世界的經濟和供應鏈會停止，全球經濟將遭受嚴重打擊。

文章提出一個關鍵問題：北京視賴清德為「危險的分離主義者」，如果賴清德能夠有技巧地管理他的少數政府，並使民進黨在2026年贏得地方選舉，「北京會提高對賴清德的警戒級別並採取更正式措施封鎖台灣嗎？還是會快速封鎖台灣來拉倒賴清德？」

中澤克二在文末寫道，中國與台灣之間的緊張關係非但沒有減輕美國拜登政府的擔憂，而且不會很快緩解。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130524

#台灣
#習近平
#賴清德
#國民黨
延伸閱讀
獨家／袁紅冰曝習近平從內部瓦解台灣報告 消息來源是紅二代學者：中共滲透台灣宮廟組織 媽祖文化也成統戰工具陸委會：中共統戰工作思路 在內部製造矛盾綠委：藍委若私下遊說中國屬意法案 已違反滲透法立委臨時提案 國民黨要求用字「中國」改「大陸」
習近平
中國用習思想訓練AI大模型 外媒稱Chat Xi PT民團憂國會職權修法致寒蟬效應 連署要求停止審議
賴清德
黨政人士：總統兩岸論述釋善意 中國軍演借題發揮新加坡副總理：台海衝突對全球有嚴重後果
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國用習思想訓練AI大模型 外媒稱Chat Xi PT
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：