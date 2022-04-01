更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情1/300

花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天

2022/4/1 00:56（4/1 08:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮慈濟大學1日起全校改採遠距教學至10日。（圖取自facebook.com/TCUfansPage）
花蓮慈濟大學1日起全校改採遠距教學至10日。（圖取自facebook.com/TCUfansPage）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮COVID-19疫情擴大，慈濟大學今天凌晨緊急宣布，校內有教師確診，教職員改居家上班，校方將匡列相關接觸者通知採檢，今天起全校改採遠距教學至10日。

慈濟大學今天凌晨0時許緊急發布聲明指出，晚間接獲通知1名教師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），第一時間啟動防疫應變計畫，今天起至10日採遠距教學，11日後再視疫情進行調整。

慈濟大學指出，今天將進行校園全面清消，所有校內外活動暫緩辦理，教職員改採居家上班，6日起教職員工依三級警戒模式上班，在校內及辦公室內需全程戴口罩。

慈濟大學職員告訴中央社記者，這名確診老師工作場域包含醫院，3月31日慈濟醫院急診部護理師確診後，被匡列採檢，於深夜確診，目前校方正積極配合疫調，匡列相關接觸者通知採檢。（編輯：楊昭彥）1110401

延伸閱讀
花蓮確診女護理師屏東足跡 曾到枋寮恆春花蓮慈濟醫院1護理師確診 急診室關閉快篩現人潮花蓮慈濟醫院護理師確診 急診部關閉清消陳時中：清明連假可能引發另波疫情 將嚴密監控
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀