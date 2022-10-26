文教預算占比六都第一 盧秀燕：建設師資都增加

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）爭取連任的台中市長盧秀燕今天表示，天下雜誌評比台中市教育文化預算占比為六都第一，她上任時是最後一名，經大量挹注經費，建設、師資增加，被媒體封為「教育王」。

盧秀燕今天出席雙十國中活動中心（含幼兒園暨地下停車場）落成啟用典禮，她接受媒體訪問，關於台中市這4年來發展被高雄市超越，盧秀燕表示，選舉期間，政治語言很多，不用在意，只要做好市政即可。

盧秀燕指出，天下雜誌近期發布，台中市教科文支出占總預算比例為六都最高，其實，她剛上任時台中市教育支出是六都最後一名，經市府大力投資挹注教育文化經費，占比已是六都第一，因此台中市被媒體封為「教育王」，各項的教育建設、教育投資、師資等，都能大量增加、嘉惠學生。

盧秀燕說，因為每個城市的狀況都不一樣，所以不需要比較，不過能被評比為「教育王」，她感謝所有教育團隊、家長、志工、老師、孩子們的努力。

媒體再問，警政署長黃明昭昨天南下頒獎，肯定台中市維護治安表現。對此，盧秀燕回覆，因為110年度、去年一整年評比，中央四大治安專案，包含掃黑、肅槍、緝毒、打詐（反詐騙），這四項台中市都拿到第一名，所以警政署長特別下來頒獎，給員警加油鼓勵。

她說，雖然城市難免還是會有一些犯罪事件發生，不過台中是六都裡面最少的、治安評比績效也是最好的。一方面感謝警察同仁用生命守護台中市、保護市民朋友，另一方面，從中央的評比可以看出，台中市警察的績效和表現是卓越的。她以台中市的警察為榮。（編輯：謝雅竹）1111026