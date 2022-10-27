饒慶鈴盼台東成全球必訪 劉櫂豪要讓觀光全年發展

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國民黨籍台東縣長饒慶鈴（後右）力拚連任，27日發表觀光政見，指出未來將持續推出創新多元的旅遊活動，打造專屬觀光品牌，讓台東成為1萬人來100次的城市，全球旅遊清單上必訪景點。中央社記者盧太城台東攝 111年10月27日

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）拚連任的國民黨台東縣長饒慶鈴提觀光政見，要打造台東成為全球旅遊清單上的必訪景點；對手劉櫂豪則要發揮台東優勢規劃觀光行事曆，帶動觀光全年度發展。

饒慶鈴今天召開記者會發表觀光政見，她說，近年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台東觀光卻能逆勢成長，包括舉辦連續12年的國際熱氣球嘉年華、全台唯一的空中導覽，還有近期的南迴藝術季、台東光祭等，在觀光上交出亮眼成績，更連續3年入榜全球最好客城市。

她說，未來將持續推出創新多元的旅遊活動，打造專屬的觀光品牌，讓台東成為「1萬人來100次」的城市，全球旅遊清單上必訪景點。

饒慶鈴表示，觀光絕不是專屬於幾個局處的業務，必須整體考量，而這樣開放、整合、創新的精神，充分表現在她競選連任的觀光政見。延續「慢經濟」政策，大自然給什麼就賣什麼，同時協助提升旅宿環境與人才培育，透過品牌行銷與口碑，讓台東成為所有全球旅人「一生必到的夢幻景點」。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪則表示，根據觀光局調查國人旅遊主要從事的活動以「自然賞景活動」比率最高。台東具有天然地理景觀優勢，豐富人文及多元文化，他當選後首先要規劃好觀光行事曆，整合中央、地方及民間的資源及活動規劃，帶動觀光產業全年度發展。

此外也要發揮小鎮旅遊、部落旅遊及農村旅遊的優勢，結合當地的特色產業吸引國內外的遊客，漫遊台東。如小鎮旅遊可透過社區營造及地方文史的整理，把每個社區特色及歷史脈絡成為故事性的旅遊區域。

部落旅遊方面，要吸引青年返鄉，營造部落傳統文化及工藝文創產品，讓部落的享經濟與觀光結合，帶動部落產業；農村旅遊方面，把農村土地、環境顧好，建置農遊體驗、生態教育等多面向遊程，吸引遊客體驗。

劉櫂豪表示，交通建設是促進觀光發展最重要的因素，他擔任立委以來，積極爭取台東交通建設，從南迴公路拓寬108年通車，南迴鐵路電氣化109年通車，這幾年帶動南迴觀光產業發展，尤其他爭取台鐵增停金崙站，更讓旅遊人潮增加，他會持續爭取交通建設改善。（編輯：謝雅竹）1111027