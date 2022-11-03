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羅智強輔選蘇清泉 體驗高屏一日火車通勤族

2022/11/3 22:39（11/4 08:44 更新）
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國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前右2）3日晚間與前國民黨台北市議員羅智強（前右）一起搭火車，體驗高屏一日通勤族，在車上時沿途開直播，與線上民眾互動交通公共議題。中央社記者李卉婷攝 111年11月3日
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前右2）3日晚間與前國民黨台北市議員羅智強（前右）一起搭火車，體驗高屏一日通勤族，在車上時沿途開直播，與線上民眾互動交通公共議題。中央社記者李卉婷攝 111年11月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天與前台北市議員羅智強搭火車體驗高屏一日通勤族，蘇清泉認為應優化通勤族交通建設更勝於種樹百里。

蘇清泉與羅智強今天傍晚6時許，從新左營車站搭乘區間快車前往屏東，要體驗高屏一日通勤族的實際狀況，車上沿途開直播，與線上民眾互動交通公共議題。

蘇清泉接受媒體聯訪指出，屏東人要有自己的產業，屏東不缺水、不缺電，要引進精密工業；羅智強7度南下輔選，他說，蘇清泉準備好了，是用生命愛屏東。

蘇清泉表示，屏東在地就業機會少，通勤方式往來外縣市地區已為常態，從學生到上班族都是，目前從高鐵左營至屏東交通銜接無多管樞紐，難以成形，此項交通改善優化建設更勝於種樹百里。（編輯：張雅淨）1111103

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