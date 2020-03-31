武漢肺炎全球最新情報 3/31

東京30日新增13人確診感染武漢肺炎。東京都知事小池百合子呼籲市民盡量不要出門。不過，東京鬧區仍現人潮。圖為3月27日傍晚東京澀谷街頭一景。中央社記者楊明珠東京攝 109年3月30日

（中央社台北31日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，美國總統川普聲稱如能把病死人數壓在10萬以內，「就算做得很好了」。疫情重創演藝圈，日本喜劇天王志村健過世、男高音多明哥住院。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

法新社據官方數據彙整的結果顯示，截至台灣時間31日零時15分，全球183個國家和地區正式確診的病例總數已超過74萬起，全世界染病死亡的人數達到3萬5905名，其中多數是歐洲人。

歐洲累計至少40萬8203起確診；美國近15萬起；亞洲有10萬6609起感染病例，死亡病例達3827起。

在全球病故的3萬5905人中，有2萬6076人死於歐洲。義大利死亡病例占全球最多，計有1萬1591起；其次依序是西班牙7340起和中國3304起。

亞洲

●台灣

台灣30日新增8起確診病例，包括7例境外移入、1例本土，目前累計有306例確診。死亡新增2人，累計5死。

●中國

法新社截至30日晚間7時統計，中國不包括港澳地區，迄今共宣布3304人死亡、8萬1470人確診，7萬5448人已康復。中國新增31起確診病例、4死。

●日本

根據NHK最新統計，截至30日晚上，日本境內有1965例，鑽石公主號712例，總共是2677例確診。東京有443例，是日本47個都道府縣疫情最嚴重的地區，其次大阪府216例，北海道176例。

東京奧運組織委員會30日宣布，東京奧運將於明年7月23日開幕。受到疫情衝擊，原定今年登場的東奧被迫延期至明年。

日本喜劇王、人稱「怪叔叔」的藝人志村健日前被醫生確診後住院治療，29日病逝享壽70歲。志村是日本演藝圈確診首例。

日本喜劇王志村健29日病逝。圖為大阪車站的看板上報導志村健過世消息。（共同社提供）

●韓國

韓國截至30日凌晨零時，確診人數達9661例，增加78例，死亡案例累計達158例。

●菲律賓

菲律賓境內30日新增128起確診病例及7起死亡病例，全國確診數增至1546例，死亡增至78例。

●馬來西亞

馬來西亞截至30日中午12時，新增156起確診病例，累計確診達到2626例。死亡病例也增加3起，累計37人死亡。

馬來西亞為防止疫情擴散，將緊縮目前的行動管制令，除了規定商業場所的營業時間外，也縮短公共交通工具的營運時間。

●印尼

印尼30日新增130起確診病例，全國累計確診達1285例；死亡新增12例，累計114人不治。另有64人已痊癒。

雅加達省長阿尼斯預計30日向總統佐科威建議雅加達封城，時間自4月1日至19日。圖為雅加達22日進行市區大消毒。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月29日

●新加坡

新加坡30日新增35起確診病例，全國累計確診達879例。新增的35起病例中，有9例為境外移入，其他則是本土感染案例。新加坡29日通報第3起死亡病例。

新加坡為落實社交安全距離祭出刑事處分，營業場所透過掃描QR Code、量體溫與劃設安全線，限制人流。新加坡也出動執法人員及安全距離大使巡邏，確保民眾保持安全距離。

新加坡推動改變社交習慣的保持安全距離措施，地鐵站裡民眾在等候地鐵進站的座位區也相隔而坐，保持安全距離。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月30日

●澳洲

澳洲推出限制人民行動的規定奏效，過去一週新增病例感染率已經減半，目前全國確診病例約為4200人，病亡總數增至17人。

澳洲的感染率雖減緩，但死亡人數持續增加，政府30日祭出罰款，甚至坐牢懲處，以強力執行公共場所只限兩人聚集的新管制令。

●紐西蘭

紐西蘭目前確診數589，有1人病逝。

紐西蘭26日宣布全國封鎖，沒幾個小時後，總理阿爾登在臉書開直播「看看大家狀況」。她身穿輕便針織衫在床上話家常，讓人不禁大讚：「就像我媽晚上哄我睡那樣溫馨。」

●越南

為遏止疫情擴散，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）30日下令暫停大眾運輸服務。越南目前已有203起確診病例。

●泰國

泰國30日新增136起確診病例，累積總數達到1524例，其中127人康復出院，1388人住院治療；30日並新增2死，死亡總數為9人。

泰國疫情除了曼谷之外，病例更往其他府擴散。知名旅遊勝地普吉島確診人數持續攀升，當局宣布從30日凌晨起至4月底封鎖所有陸路和水路關卡。

泰國從3月26日凌晨起進入緊急狀態，市中心連結捷運BTS暹羅站和奇隆站的天橋空無一人。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年3月27日

●印度

由於印度大都市的日薪外地工人不相信政府承諾提供糧食和發放補助金，數十萬人持續步行回鄉，印度中央政府29日下令各省市關閉省界，強制安置流動工人到避難所。

雖然印度全國封鎖已邁入第6天，但確診病例仍不斷上升到破千例，外界謠傳政府可能延長全國封鎖期，但印度政府30日闢謠說，「沒有延長封鎖的計畫」。

●土耳其

土耳其衛生部專家研判，境內疫情「可能於2或3週內達到高峰」。專家表示，若民眾落實自主隔離，疫情將於兩個月內開始平息。

●伊朗

伊朗30日新增117起死亡病例，全國累計2757人不治。另外，新增確診3186起，確診數增至4萬1495例。

歐洲

●英國

英國疫情迄今有1萬9522人感染，1228人死亡。

71歲的英國王儲查爾斯王子上週確診，克萊倫斯宮30日宣布，查爾斯王子已在醫師建議下解除隔離。

英國努力對抗疫情，副醫療官哈里斯（Jenny Harries）29日警告，英國民眾恐怕至少半年內都無法回歸正常生活。

英國下禁足令後，僅有少數店家獲准開業，照片為倫敦的藥局外排起人龍。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月27日

●法國

根據法新社30日統計，法國共2606死、4萬174例確診。

法國官員29日警告，未來幾天，恐出現大量武漢肺炎重症病患，巴黎當局展開迄今最大規模疏散病患行動，從疫情最嚴重的東部地區醫院，撤往法國西岸醫院。

●德國

德國30日通報確診病例增至5萬7298例，共455人病逝。相較於前一天，確診新增4751例，死亡新增66例。

政府的防疫措施恐導致德國2020年經濟萎縮幅度從2.8%至5.4%不等，明年才會出現反彈。

●義大利

義大利民防保護局30日指出，新增死亡病例為812起，總數達到1萬1591起，一反過去2天的減少趨勢。然而同一天新增確診病例數只有4050起，日增率創下4.1%新低，病例總數累計10萬1739起。

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●荷蘭

荷蘭確診人數30日增至1萬1750例，較29日新增884例，增幅8.1%；死亡病例增加93例，累計864人不治。

●西班牙

西班牙30日新增6398例確診病例，讓總確診人數來到8萬5195人，超過中國通報的8萬1470例。同時，一名領導防疫的緊急醫療協調官員也確診。

西班牙也新增812起死亡病例，讓死亡總數來到7340人，成長幅度是自26日以來首度減緩。當地過去幾天不斷刷新單日死亡人數紀錄，並成為全球通報死亡人數第2高的國家，僅次於義大利。

世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）的發言人29日說，多明哥確診後出現併發症，在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）住院治療，情況穩定。

西班牙衛生部30日數據指出，新增6398起武漢肺炎確診病例，累計確診數8萬5195例，超過中國官方通報數字。圖為西班牙馬德里醫護人員對民眾採檢。（美聯社）

●比利時

比利時30日公布，境內確診增至1萬1899例，死亡增至513例。

●瑞士

瑞士境內新增1139例確診，累計達15475例；死亡增38例至295例。

●挪威

挪威境內已有4284起確診病例，當中23人不治。

●丹麥

丹麥2395例確診，72例死亡。

●瑞典

瑞典3700例確診，110人死亡。

丹麥和挪威都已關閉邊境、餐廳和滑雪場，並要求所有學生本月待在家裡，但瑞典只下令高中和大學停課，幼稚園和小學仍照常上課，當地酒吧和餐廳也維持開放。此外，瑞典當局尚未下令關閉邊境，也沒有對滑雪活動施以限制，至今始終堅持佛系防疫。

美洲

●美國

美國總統川普30日表示，美國武漢肺炎篩檢人數超過100萬人，未來30天將是挑戰時期。他29日宣布，將社交距離防疫指南效期延至4月底，還聲稱如能把病死人數壓在10萬以內，「就算做得很好了」。

紐約州死亡人數突破1000大關，單日新增253死，創疫情爆發以來新高，美軍醫療艦安慰號已抵達曼哈頓馳援。根據最新統計，美國確診病例超過16萬例，死亡人數逼近3000人。

紐約州政府已要求醫院擴增容量至少50%，與此同時，擁有1000張病床的安慰號30日上午駛進紐約港，協助紐約地區醫院騰出更多床位治療武漢肺炎患者。（中新社提供）

●巴西

巴西極右派總統波索納洛29日造訪位於首都巴西利亞郊區的一處市場，堅稱自己必須讓這個拉丁美洲最大經濟體維持正常運作，不能為了遏止疫情傳播而封鎖商業活動。1090331