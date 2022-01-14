COVID-19全球最新情報1/14

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美國大洛杉磯地區每日新增確診達3、4萬例，多數民眾仍維持正常生活、上街購物，不戴口罩也很常見。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月13日

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（中央社台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，美國最高法院擋下拜登政府強制大企業打疫苗或篩檢的命令；日本新增確診逾1.8萬例，沖繩等多地創新高；法國將鬆綁對英國旅遊禁令。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間14日上午7時，全球至少551萬9259人因染疫病逝，至少3億1932萬2337人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心13日公布銀行群聚新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人染疫。（中央社製圖）

中央流行疫情指揮中心宣布，13日國內新增65例確診，分別為51例境外移入，14例本土病例；另外，新增1名越南入境個案死亡。

桃園中壢聯邦銀行群聚持續，新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人染疫，防疫團隊緊急採檢3013名洽公民眾。

● 中國

中國12日共報告新增190例確診病例，其中124例為本土確診，又以河南的76宗最多。目前天津疫情已外溢到河南和遼寧2省。

天津疫情已出現跨省傳播，據官媒央視報導，河南安陽的疫情，是由一名天津返回當地的大學生所引起。而遼寧大連甘井子區12日也通報2名由天津返回當地的民眾，病毒核酸檢測結果為陽性。

截至12日，中國現有3460例確診，累計治癒出院9萬6283例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4379例，現有疑似病例9例。累計追蹤到的密切接觸者有146萬6364人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬7490人。

德國福斯汽車 （Volkswagen）集團中國公司13日表示，由於疫情爆發，已關閉其與中國第一汽車集團（FAW Group）在天津市合資經營的一間工廠與一間零件廠。

● 香港

香港理工大學成功研發一種可以殺滅COVID-19病毒的物料，這種物料可以製造成門把、電梯按鍵或抗菌保護套，可在20分鐘內幾乎殺滅所有病毒及病菌。

校內的紡織及服裝學系一年半前率領跨學科團隊，把相關化合物揉合樹脂，製成一個半透明抗菌薄膜。

研究發現，這種薄膜可在20分鐘內幾乎殺滅所有病毒及病菌，包括COVID-19病毒、金黃葡萄球菌及大腸桿菌等。抗菌薄膜一年內可殺滅9成病毒及病菌，而且3年內有效。

理大相關研究團隊利用3D列印技術，把這些抗菌物料製成大門手把、電梯按鍵或保護套等。保護套成本約20元港幣（約新台幣70元），電梯按鈕更少於10元（約新台幣35元）。

● 日本

日本東京都13日新增超過3000例確診，疫情急速擴大。圖為東京民眾排隊參觀上野動物園。（共同社）

日本境內疫情迅速擴散，厚生勞動省預定本月20日召開專家會議，擬將疫苗接種年齡從現行的12歲以上，下修到5歲以上；第3劑與第2劑的接種間隔也擬縮短為7個月。

日本放送協會（NHK）統計，12日新增確診1萬3244例，是去年9月4日以來，時隔約4個月的新高。

TBS電視台統計13日全境新增COVID-19確診1萬8000多例，比12日1萬3251例大增約5000例；沖繩縣、廣島縣等多地單日新增病例數創新高。

NHK報導，東京都13日新增COVID-19確診3124例，比上週四成長至近5倍，且連續兩天比前一天暴增約1000例。

● 韓國

美國消費性電子展（CES）日前落幕，韓國卻傳出許多這次赴美參展人士返國後確診消息，截至13日凌晨零時累計119例；新增的境外移入也創下韓國單日新高紀錄，共增加391例，為防堵更多海外感染案例移入，防疫當局決定強化海外入境規定。

韓國防疫當局12日首次公布相關資訊時，與這次展覽相關確診案例共計70多例，短短一天內又增加近50例。

美國CES是全世界最大的消費性電子展，每年都吸引大量國內外業者前往參展。據韓國防疫當局掌握資訊，這次約有340家韓國企業派人出席，其中不乏申請取得免隔離許可者，韓國當局已建議這些免除隔離者自行採取10天居家工作。

韓國衛生官員宣布，美國藥廠輝瑞COVID-19口服藥Paxlovid在13日有一批到貨，14日開始用來治療患者。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲本來自詡為全球疫情防控的前段班成員；但隨著Omicron變異株入襲，澳洲在短短一個多月之內，已成為疫情擴散較嚴重的國家之一。

「前鋒太陽報」整理美國約翰霍普金斯大學網站公布全球疫情最新數據發現，澳洲平均每日新增確診人數已高達8萬7815例，每10萬人當中有346人染疫。

澳洲疫情擴散速度之快，目前占全球第13位，疫情擴散速度已超過美國、英國，以及首先出現Omicron病例的南非。

儘管澳洲疫情擴散嚴重，但死亡比率較低。在澳洲，每10萬人當中有0.1人死於疫情。相較之下，每10萬人當中，英國0.36人、美國0.52人、南非0.29人死於疫情。

澳洲維多利亞州政府13日表示，根據最新COVID-19限制措施，17日開打的澳洲網球公開賽將僅開放50%觀眾入場，所有觀眾也將必須戴口罩。

※ 歐洲

● 英國

英國藥廠阿斯特捷利康表示，一項試驗的初步數據顯示，無論前兩劑接種的是AZ疫苗（Vaxzevria）還是信使核糖核酸（mRNA）疫苗，以AZ疫苗作為抗疫追加劑，對Omircron和Beta、Delta、Alpha與Gamma等變異病毒都能產生較大的抗體反應。

● 德國

德國13日通報新增8萬1417起確診病例，單日確診人數創新高，累計774萬3288人染疫；死亡病例再添316起，累計11萬5051人病歿。

德國聯邦疫情危機小組負責人布洛爾（Carsten Breuer）表示，若COVID-19檢驗量能緊俏，將優先採檢關鍵基礎建設部門從業人員。

衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）13日表示，德國有辦法因應目前的疫情。

● 法國

法國政府近日放寬有關學童的防疫規定，多達3/4教師罷工反對，法國13日恐有半數小學關閉。

法國最大的小學教師工會Snuipp-FS工會抱怨，教師們無法恰當地授課，也未獲得免於染疫的足夠保護，且經常要看新聞才知道衛生措施變更，而不是由上級機關告知。

法國政府致力在疫情期間維持學校照常開放以減緩家長的壓力，並為此感到自豪。在法國準備於4月舉行總統大選投票之際，這次罷工對政府來說相當尷尬。

法國將放寬上個月對英國遊客實施限制措施，如果接種疫苗的遊客病毒檢測呈陰性反應，可以從14日開始訪問法國。此外，衛生部資料顯示，法國13日通報新增30萬5322例確診，225例死亡。

● 荷蘭

荷蘭新任外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）12日在推特（Twitter）上宣布，他檢測COVID-19結果呈陽性反應。

● 丹麥

丹麥Omicron變異株病例飆升之際，政府12日提議為高度脆弱群體接種第4劑疫苗，尤其是被診斷出罹患嚴重疾病、曾在去年秋季打過追加劑的民眾。衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）說，這一行動標誌著對抗COVID-19傳播的「新篇章」。

修尼克也宣布，文化機構重新開張，這類場所自去年12月19日以來暫時關閉。根據12日公布的最新官方數據，丹麥已有3433人染疫病歿。

丹麥擁有580萬人口，目前為止已通報超過100萬例確診，最近幾週新增的病例中，90%以上是Omicron變異株病例。

另外，丹麥的酒吧和餐館將必須在晚間11時關閉，晚間10時開始禁售酒類，室內場館將最多允許500人進入。

● 瑞典

瑞典衛生機關13日表示，預期確診病例大量增加的情況會持續兩週，1月底會出現高峰，最糟糕的情況是高峰時單日有約6萬9000人染疫。

● 匈牙利

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）13日在記者會中表示，將為諮詢過醫師且有需求的民眾提供第4劑疫苗，政府本週將發布相關命令。

古亞斯表示，單日新增確診有可能會觸及空前新高，但不預期住院和死亡人數會出現類似增幅。匈牙利幾乎沒有實施防疫限制措施，學校也正常運作，室內場所和大眾運輸系統則強制戴口罩。

匈牙利13日新增9216人染疫，但就醫人數則減少，累計4萬164人病歿。目前有2647名患者住院，包括249人使用呼吸器。

人口960萬的匈牙利有600多萬人接種至少兩劑疫苗，330萬人打3劑疫苗，但疫苗覆蓋率仍落後大部分西歐國家。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日公布的整體預測指出，未來4週因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而死亡的人數可能超過6萬2000人。

人口約1000萬的大洛杉磯地區COVID-19疫情飆升，本週單日新增確診在3萬人到4萬人之間。洛杉磯郡衛生局呼籲居民避免不必要活動，減少與人密切接觸，但尚未升高防疫警戒。

美國最高法院13日否決美國總統拜登要求大企業員工施打疫苗或接受篩檢的命令，讓拜登大感失望，但他呼籲企業繼續執行這項計畫，以保護美國民眾健康與經濟。

● 加拿大

加拿大魁北克一名法官裁定，由於一名父親未接種COVID-19疫苗，並「反對衛生規定」，進行探視將不符合子女的最佳利益，因此喪失探視他12歲孩子的權利。

● 墨西哥

墨西哥衛生部12日通報新增4萬4187例確診，單日染疫人數創紀錄，累計421萬4253人染疫；再添190例死亡，累計30萬764人病歿。（編輯：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110114