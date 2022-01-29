COVID-19全球最新情報1/29

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近期國內疫情延燒，旅客臉上皆是口罩戴好戴滿，也有人自行配戴透明面罩，加強防疫。中央社記者王飛華攝 111年1月28日

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（中央社台北29日電）彭博27日公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣從上個月排名第26一舉進步18名，升至第8。阿拉伯聯合大公國登上榜首；沙烏地阿拉伯和芬蘭分別排名第2和第3；菲律賓再次墊底。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間29日上午7時，全球至少564萬6990人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億6903萬505人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，28日國內新增27例COVID-19本土病例、境外移入44例，大多與原有群聚案相關，雙北房仲相關增6例最多，桃園市新增3例感染源不明個案。

（中央社製圖）

（中央社製圖）

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，截至28日下午6時，日本全境新增COVID-19確診8萬1811例；其中東京新增1萬7631例，連4天新高，大阪首增逾1萬例。

日本疫苗擔當大臣堀內詔子28日表示，日本接種COVID-19第3劑疫苗的比例，在經濟合作暨發展組織（OECD）38個加盟國家中敬陪末座。

日本電視台（NTV）報導，日本內閣官房副長官磯崎仁彥出現發燒等症狀，28日COVID-19採檢結果為陽性。

日本疫情持續升溫，全境達8萬例確診創新高，其中大阪府新增1萬13例，首度單日新增確診破萬例。圖為大阪梅田地區。（共同社）

● 中國

中國官方28日通報，新增39例COVID-19確診，其中浙江省占了16例，北京市則有8例。

中國本土疫情多點散發之際，中國交通運輸部28日指出，「春運」前10天，旅客發送量2.6億人次，較2021年同期增長約46%，但較疫情發生前的2019年春運仍處於中低水平。

● 香港

香港28日新增115例COVID-19確診病例，其中111例為本土病例，病例數雖較27日回落，但新增本土確診已連續兩天突破百例。另外，28日還新增一採陽性80多例。

● 韓國

截至28日凌晨零時，韓國境內確診感染COVID-19病例新增1萬6096例，連續3天新增超過1萬例；青瓦台28日證實，隨總統文在寅出訪中東返國的少部分隨行人員確診。

● 菲律賓

菲律賓為控制COVID-19疫情關閉國界將近2年後，28日宣布2月10日起重新開放大多數國家已完整接種疫苗的觀光客入境，並取消隔離要求，但不包括中國、印度和台灣。

● 泰國

COVID-19疫情肆虐全球長達2年，泰國政府設下3大主要標準包括低死亡率、高疫苗接種率及病患獲有效治療，若疫情發展符合這些標準等，準備在今年內宣布COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病。

● 土耳其

土耳其衛生部27日、28日疫情通報顯示，24小時內分別新增8萬2180、9萬3586起COVID-19病例，連續兩天刷新單日病例數紀錄。

※ 歐洲

歐洲地區正忙著增加對抗Omicron變異病毒株的武器，歐盟藥品管理局（EMA）27日准許用輝瑞大藥廠（Pfizer）出品的COVID-19抗病毒口服藥來治療有重症之虞的成人。

● 義大利

義大利國家衛生院28日表示，當前義大利境內的新增確診病例，幾乎都是感染傳染力強的變異株Omicron，元月17日的快篩調查顯示，將近96%的新增確診都是Omicron患者。

義大利衛生部表示，28日新增14萬3898起感染病例，比前一天的15萬5697例低，境內確診累計達1068萬例，染疫不治病例從389例降至378例，自2020年2月以來累計有14萬5537人病故，是歐洲繼英國之後死亡病例第2高的國家，也是全球第9高。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲受到快速傳播的Omicron變異株影響，28日回報近100人病歿，為COVID-19疫情爆發以來最高。但多個大州表示，住院人數預料下降，最新這波感染潮有望退燒。

● 紐西蘭

隨著紐西蘭民眾對總理阿爾登防疫作為的批評及對經濟狀況的懷疑加重，民意調查顯示，阿爾登的支持率已滑落到2017年上任以來最低點，降至35%。

※ 美洲

● 美國

變種變毒Omicron帶來的疫情降溫，美國舊金山27日採取鬆綁的第一步，宣布完整接種疫苗者從2月起在室內可摘掉口罩。

● 巴西

根據巴西衛生部28日公布的數據，過去24小時新增26萬9968起病例，境內確診累計達2503萬4806例，染疫不治病例新增799例，累計達62萬5884例。（編輯：陳正健/核稿：張曉雯）1110129