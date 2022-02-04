COVID-19全球最新情報2/4

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（中央社台北4日電）COVID-19疫情延燒，日本新增確診首度突破10萬例大關，累計至今確診突破300萬例大關；儘管確診數字來到歷史高峰，瑞典仍決定下週解除防疫限制；俄羅斯與烏克蘭單日確診雙雙創新高。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間4日上午7時，全球至少570萬9139人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億8734萬6751人確診。

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心3日宣布，國內新增56例確診病例，分別為22例本土個案及34例境外移入（10例為航班落地採檢陽性），其中本土高雄15例、桃園7例，無新增死亡。

高雄市長陳其邁表示，高雄疫苗接種站4日到13日開放線上預約，有加碼名額，呼籲民眾踴躍接種，降低染疫發生率及重症住院率。

● 中國

中國2日共新增39例確診，其中本土病例有21例，天津通報最多的9例，將舉辦冬奧的北京則有2例。鄰近首都北京的天津，自1月爆發疫情起，已累計通報414例確診。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增95例，唯一一宗本土個案是由廣東深圳所通報。當天轉確診4例，當天解除醫學觀察47例，還在醫學觀察的無症狀感染者有855例。

截至2日，中國大陸現有1741例確診，累計治癒9萬9864例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬6241例，沒有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有153萬6152人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬589人。

● 香港

香港政府衛生防護中心3日公布，新增COVID-19本土確診病例121例。官方表示，病毒株Omicorn傳播快速，有多起源頭不明案例，推估未來勢必有更多病例；呼籲雇主盡量使員工在家工作。

香港正在經歷第5波疫情，香港政府衛生防護中心3日下午公布，截至3日零時，新增確診病例142例；121例為本土病例，其中有31例源頭不明，擴及香港、九龍和新界。這也是香港連續第3天，本土病例破百例。

● 日本

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，日本全境3日新增確診病例10萬4465例，首度突破10萬例大關，刷新2日新增9萬4913例的新高記錄。

東京都3日新增確診2萬679例，連2天確診突破2萬例大關。大阪府新增1萬9615例、神奈川縣新增7090例、兵庫縣新增6502例、愛知縣新增5827例。3日有16道縣確診病例創單日新高。

日本全境累計確診病例302萬5664例，首度突破300萬例大關。3日通報確診死亡人數88人，累計至今確診死亡人數共1萬9055萬人。東京3日新增確診病例數是上週四的1.2倍多，就週四而言，創了新高紀錄。

和歌山縣疫情持續急速擴大，日本政府3日下午決定將和歌山縣市納為「防止蔓延等重點措施」的適用地區，實施期自本月5日起至27日為止。

● 韓國

韓國近期Omicron疫情快速擴散，單日確診數續創新高，已連續兩天突破2萬例，居家治療人數隨之激增，迫使當局決定將電話問診數調降至一天1到2次。

韓國中央防疫對策本部統計，截至3日零時，韓國境內新增2萬2907例確診，較前一天增加2000多例，居家治療人數增加7716例至9萬7136人，逼近目前全國預估可管理上限的10.9萬人。

韓國至今累計確診90萬7214例，首都圈及非首都圈疫情都維持擴散態勢，首爾市2日社區感染人數首次突破5000例，非首都圈地區加總也首次突破9000例。

韓國近期確診人數快速增加，無症狀及輕症的居家治療人數隨之激增。圖為正在進行電話問診的京畿道安城醫院護理人員。中央社記者廖禹揚京畿道安城市攝 111年2月3日

● 越南

越南先前為了防範COVID-19疫情，要求各級學校陸續改以線上授課，而今在疫苗普遍施打後，過完這個農曆年，全越南逾75%的學生都得返校上課。

越南民智報（Dantri）報導，自2月7日開始，全越南共有1712萬名學生得返校上課，其中全越南63省市的高中生一律恢復上實體課；至於全國大專院校屆時上實體課的比率則約有91%。

越南人口總數約9800萬，根據越南衛生部統計，目前全國共計施打約1.8億劑次的疫苗，其中第一劑次占7908萬，第二劑次占7419萬，第三劑次與加強針占2839萬。

越南自2020年1月通報首宗確診病例，迄今全國共有超過230萬人染疫、逾3萬8000人死亡，染疫死亡率約為1.7%。

● 沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯3日表示，9日開始將規定公民打完COVID-19疫苗追加劑才能出國，也要求旅客入境沙國需出示PCR陰性證明。

● 土耳其

土耳其2日通報逾11萬起COVID-19確診病例，再創新高。衛生部長克扎表示，幾乎所有病例都是由Omicron變異株引起。

土耳其2日通報逾11萬起COVID-19確診病例，再創新高。圖為土耳其民眾接種疫苗。（安納杜魯新聞社）

※ 歐洲

● 瑞典

儘管確診數字來到歷史高峰，瑞典已決定於下週解除防疫限制，將仰賴接種追加劑，以及感染過COVID-19的高比率，來讓住院人數處於可控範圍。

路透社報導，瑞典目前的防疫限制包括酒吧與餐廳必須提早打烊，大型室內場所有500人數上限。這些措施在上個月進一步延長期限，將於9日截止。

● 丹麥

丹麥衛生當局表示，由於去年11月開始出現Omicron，使確診病例激增，據信有1/3丹麥人曾經染疫。

這是官方確診數字的幾乎兩倍。擁有580萬人口的丹麥累計逾180萬人染疫，這項數字包含兒童和成人。

根據丹麥最高的傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）發布的聲明，阿爾胡斯大學醫院（Aarhus University Hospital）教授艾利克斯楚普（Christian Erikstrup）說：「我們估計有32%的18到72歲健康成人，在去年11月1日到今年1月28日期間經染疫。」

國家血清研究所的研究是依據5000名捐血人樣本，目的在於查明曾染疫過的患者實際數據。

● 波蘭

波蘭衛生部3日表示，新增5萬4477例確診，累計染疫人數破500萬大關。

擁有3800萬人口的波蘭新增307人染疫病歿，累計10萬6060起死亡病例。

● 俄羅斯

俄羅斯在過去24小時回報15萬5768例確診，創下單日確診新高紀錄，比前一天的14萬1883例再次攀升。政府疫情應變小組也回報過去24小時有667例病歿。

● 烏克蘭

烏克蘭衛生部3日表示，過去24小時回報3萬9620例新病例，打破單日確診紀錄。先前最高紀錄是1月29日的3萬7351例確診。

烏克蘭衛生部數據顯示，過去24小時回報210例病歿。烏克蘭目前累計417萬例確診，10萬809例病歿。

※ 大西洋

● 紐西蘭

紐西蘭執行全球最嚴格邊境限制措施將近兩年，總理阿爾登3日表示，今年2月底起逐步開放特定對象入境，但預期10月以前還不會全面開放邊界。

阿爾登說，滯留澳洲並已施打疫苗的紐國人民自2月27日起可以重返國門，無須執行國境檢疫隔離；之後兩週，在世界各地的紐西蘭公民也可返國。

另外，已接種疫苗的外國背包客和專技工作人員，自3月13日起可獲准入境紐國；自4月12日起，允許最多5000名國際學生入境。但上述所有旅客仍須自我隔離10天。

人口500萬的紐西蘭防疫策略大部分奏效，目前為止通報約1萬7000人確診，因病不治人數僅53人。

※ 美洲

● 美國

美國一些主要航空公司、商業機構和旅遊業團體2日致函敦促白宮，應停止要求已接種疫苗的國際航線旅客，在赴美登機前必須出示COVID-19檢驗證明。

● 巴西

根據巴西衛生部3日公布的數據，過去24小時通報新增29萬8408起病例，打破前一個單日新增紀錄，境內確診累計達2609萬1520例，染疫死亡病例新增1041例，累計63萬1人病歿。（編輯：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110204