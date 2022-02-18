COVID-19全球最新情報2/18

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日本3月起開放外國留學生及商務人士新申請入境，且只要符合一定條件，隔離期可從7天縮短至3天。圖為東京羽田國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社台北18日電）COVID-19疫情流行，日本解除鎖國，開放商務客等入境及有條件免隔離；Omicron高峰期已過，德國將分階段解除防疫限制；瑞士和奧地利也加入歐洲多國行列，幾乎撤銷所有防疫限制。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間18日上午7時，全球至少585萬9585人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億1922萬9857人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，17日新增68例確定病例，分別為14例本土病例，其中10人與房屋代銷群聚有關；境外移入54例，無新增死亡個案。

第23期1922疫苗預約平台追加劑預約18日中午12時截止，中央流行疫情指揮中心統計，截至17日下午5時，超過88萬人完成預約，莫德納最熱門，約52萬人預約，還有24萬劑可預約。

● 中國

中國16日共新增92例確診病例，35例本土確診中，有16例集中在江蘇省蘇州市；當地還新增6例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團16日新增的35例本土確診中，江蘇蘇州有16例；遼寧葫蘆島7例；廣東深圳6例、廣州1例；內蒙古呼和浩特3例；廣西百色1例；雲南德宏傣族景頗族自治州1例。

北京冬奧組委會表示，冬奧賽事封閉園區裡16日完全沒有新增確診，是冬奧以來頭一遭。

● 香港

香港17日激增確診病例6116例，再創疫情以來新高。另外，又有24人染疫死亡，當中15人是過去一天死亡，9人是11日至15日之間死亡。死亡人數多，令官方公布數據延遲。

香港17日激增COVID-19確診病例6116例，再創疫情以來新高，又有24人染疫死亡。圖為17日屯門區市民清晨排隊等候接種疫苗。（中通社提供）中央社 111年2月17日

● 日本

日本有36個都道府縣正因疫情實施防止蔓延等重點措施，其中21地將在本月20日截止。日本政府評估疫情狀況，擬沖繩、山口等5縣如期解除，大阪、北海道等16地擬延至3月6日。

日本埼玉市一名10幾歲的男性已接種2劑疫苗，也沒有慢性病等，本月6日確診後被判定不用住院僅須在家觀察，但7日起症狀急速惡化，9日死亡。

日本首相岸田文雄17日晚間舉行記者會正式宣布，將從3月起開放除觀光客以外的外國留學生及商務人士新申請入境，且只要符合一定條件，隔離期可從7天縮短至3天；符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。

日本政府從2021年11月30日起原則上禁止所有外國人新申請入境，至今已形同「鎖國」兩個多月；此禁令將持續到本月底止。

在全球部分地區擴散的Omicron亞型變異株BA.2，疑似在日本東京都內出現首起社區傳播。

日本富士新聞網、日本放送協會（NHK）報導，BA.2傳染力看似比日本境內主流的Omicron變異株來得強，日本專家憂慮接下來將在日本境內擴大。

● 韓國

韓國單日確診人數新增9萬3135例，連續2天新增超過9萬例，並刷新單日紀錄；防疫當局預定18日發表新防疫方案，是否照原訂計畫鬆綁受關注。

韓國中央防疫對策本部統計，截至17日凌晨零時，境內新增9萬3135例確診，較前一天增加近3000例，累計164萬5978例。

被稱為怪物投手的韓國棒球選手柳賢振17日確診，目前正在前東家韓華鷹參與訓練的柳賢振中斷練習，韓華鷹球員也有至少6人快篩出現陽性反應。

● 以色列

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）17日宣布，隨著COVID-19確診和重症人數下降，很快就會取消出入多種場所須證明打過疫苗的規定。

※ 歐洲

● 英國

英國16日表示，將向所有5到11歲孩童提供COVID-19疫苗，擴大向兒童推出疫苗接種，跟進其他國家做出這項決定。英國將在21日公布與COVID-19共存的進一步細節。

自從外界上週開始擔心英國女王伊麗莎白二世可能染疫以來，她16日首度參加面對面的官方活動以粉碎染疫流言，但她抱怨自己身體靈活度的問題。

英國「鏡報」（The Mirror）報導，一種似乎具有Omicron與Delta特徵的新變異株現蹤，英國衛生安全局（UKHSA）正在密切注意，11日更新資料將「Delta x BA.1（即Omicron）重組」（Delta x BA.1 Recombinant）標註為監控中變異株。

● 德國

德國總理蕭茲16日在與地方領導人會談後表示，國內感染率持續下降，顯示COVID-19變異株Omicron感染高峰期已過，德國將開始解除大多數的防疫限制。

這項三階段計畫將使德國在3月20日迎來媒體所稱的「自由日」，其中包括允許未接種疫苗者進入商店購物和到餐廳用餐。

德國總理蕭茲16日表示，Omicron高峰期已過，將開始解除防疫限制。圖為德國街頭2G規定的告示，2G規定僅限接種過疫苗者或染疫康復者入內。（美聯社）

● 瑞士

從17日開始，瑞士防疫規定僅剩檢測呈陽性者自我隔離5天，以及在大眾交通工具和醫療機構戴口罩。不過，這些規定最遲將在3月底結束。

● 奧地利

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，政府將從3月5日起解除大多數防疫限制。

他補充說，只有進入必要性的商家和搭乘大眾運輸工具時仍須戴口罩，進入醫院和其他弱勢群體所在之處則有所限制。

※ 美洲、加勒比海地區

● 加拿大

加拿大17日批准18歲以上民眾接種美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）的COVID-19疫苗。

● 多明尼加

多明尼加共和國雖未達到讓7成成人接種疫苗的政府目標，仍於17日解除所有COVID-19公衛限制措施，包括佩戴口罩、進入公共場所須檢查是否打過疫苗等規定。（編輯：林沂鋒/核稿：盧映孜）1110218