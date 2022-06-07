華郵指北京秘密在柬埔寨建海軍設施 澳洲關切

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（中央社金邊7日綜合外電報導）「華盛頓郵報」引述西方官員的說法報導，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供中國軍方使用，但遭兩國否認。澳洲新任總理對此表示關切，呼籲中國將意圖透明化。

透露消息的西方官員們基於事件敏感性都不願具名，他們說，暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）將有一處新設施，興建來「專供」中國海軍使用。

這座基地多年來一直是美柬關係的痛處，美方長期以來一直懷疑基地正在被中國使用，藉此部署軍事前哨網絡，來鞏固國際影響力。

柬埔寨方面否認報導，稱基地的發展計畫根本「不是秘密」。

柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）告訴法新社，柬埔寨不會讓中國軍方專門利用這處基地，或發展為他們的軍事基地。

柬埔寨國防部長與中國大使將參加8日的動土典禮，新設施包括一座修船廠和一處碼頭。

澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）卻表示，這則報導「令人關切」。艾班尼斯正在印尼訪問，希望加強外交關係，以對抗中國在此區域日益增長的野心。

他告訴記者：「我們鼓勵北京對他們的意圖保持透明，並確保他們的活動有助區域安全與穩定。」

澳洲對於北京在太平洋地區逐漸增長的影響力愈來愈感到憂心。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）多次堅稱基地建設只是要讓基地更加現代化，在中國的幫助下建造一處新的船隻維修設施。

他上月發表演說時說：「柬埔寨的領土上不需要有外國軍隊的存在。」

中國當局同樣否認新建設施專供中國海軍使用。

有關這處基地的關切可以回溯到2019年，當時「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，中柬之間有一份秘密草案，允許北京在這處基地停泊軍艦。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110607