赴台祭拜夢難圓 安倍李登輝亦師亦父護台日民主

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）前總統李登輝2020年辭世，日本前首相安倍晉三感念李前總統對台日關係的貢獻，想來台祭拜；在安倍低潮時，李登輝鼓勵他「再當一次首相」。亦師亦父的兩人攜手守護台日民主，安倍留給台灣人的深情厚意永遠不會被遺忘。

2006年安倍首度執政，但上任僅一年多就因為宿疾潰瘍性大腸炎下台，成為短命內閣。這種疾病是不到10分鐘就要上廁所拉肚子，是一種免疫系統疾病，腸壁常受攻擊，剝落的腸壁讓他排便時會排放出黑血便。

他曾接受日媒採訪說，自己是走過死亡幽谷的人，但後來收到故鄉山口縣選區民眾及許多友人熱烈支持，決定東山再起。

而鼓勵他的人當中就包括李前總統。李前總統常在受訪時或書中鼓勵安倍，建議他修憲，成為亞洲最棒的領導人，由日本帶領亞洲。

李前總統前年7月逝世，安倍的胞弟岸信夫（現任防衛大臣）在前首相森喜朗率領下訪台弔唁，當時日本國會跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司表示，安倍親自打電話請森喜朗率團弔唁，團中有安倍的胞弟，象徵安倍的心意。

岸信夫說胞兄安倍對於李前總統有很深厚的情感，主要是在思考日本的安全保障之際，台灣對日本確實是相當重要的地方。

李前總統2014年接受日媒專訪時曾表示，2012年底安倍第二度執政，上台不久立刻實施大膽的金融政策，也造訪東南亞等國，政績很了不起。中國、韓國對日本一些不合理的要求，李前總統建議安倍不須屈服，日本在亞洲要保有主體性，展開外交，他期待日本為了世界和平，應該成為亞洲的領頭羊，安倍應成為亞洲最棒的政治人物。

李前總統認為，安倍執政，經濟、外交政策都充分發揮了領導權。李前總統還鼓勵安倍，日本應該修改憲法第9條，這並非要日本有意以戰爭為手段解決事情，而是為了要保持國際秩序，增進國家利益。

修憲、讓自衛隊入憲是安倍從政最大心願，這次參議院選舉，安倍勞苦奔波為自民黨籍候選人到處助選，很多場演說都談及修憲、讓自衛隊身分受肯定、增強國防費。

安倍一直將台灣視為好友、老朋友，包括支持台灣加入世界衛生組織、世界衛生大會，台灣缺乏COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫苗時，也是他奔走努力促成日本援台疫苗。

基於李前總統的尊敬，包括李前總統卸任後赴日治療心臟病，安倍也居中協助。

此外，2007年李前總統到位於東京的靖國神社祭拜亡兄時，安倍也費心促成。2015年李前總統到眾議院議員會館發表演說，雖然時任首相的安倍無法到場聆聽，但他還親自到李前總統下榻的飯店致意，盛情感人。

當天10時許，李前總統與安倍會面，李前總統當面贈送安倍一個寫有「冷靜 謙虛」的墨寶，後來還追加「忍耐」兩字。

安倍深知台灣戰略地位的重要性，不希望同享民主、自由、人權價值觀的台灣成為國際孤兒，受到中國威脅。

他先是喊出「台灣有事就是日本有事，等同美日同盟有事」的主張，今年4月中旬還投稿洛杉磯時報，以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國應該對台採取「戰略清晰」，向世界清楚表明當中國武力犯台將起身保衛台灣。

而美國總統拜登5月23日訪日，在與日本首相岸田文雄舉行高峰會談後的記者會上對媒體明確表示，如果中國武力犯台，美國會保衛台灣，因為這是承諾。

安倍對於台海危機的看法就如定海神針，僅管他卸任首相，繼任的菅義偉、岸田文雄都堅持重視台灣的原則，因此，不論是在美日高峰會、七大工業國集團（G7）高峰會等會後的共同文件，都載入強調台灣海峽和平穩定的重要性。

安倍晉三生前最大願望之一是訪台悼念亦師亦父的李前總統，他去年接受產經新聞專訪表示，世上沒有像李前總統那樣為日本著想的領導人，只要情況允許，想來台灣祭拜。

如今隨著安倍遇刺不治，這個夢想永難實現。（編輯：周永捷）1110708