支薪方式可疑 巴黎奧運組委會主席傳遭司法調查

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國司法界一名消息人士今天告訴法新社，法國檢方已針對2024巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格的薪酬展開調查。由於距離奧運開幕僅6個月，發生這起事件令人尷尬。

要求身分保密的消息人士表示，法國金融檢察署（Parquet national financier）已於「上週」對艾斯堂格（Tony Estanguet）啟動調查，要查他擔任巴黎奧運組委會主席獲得報酬的方式。

巴黎奧運的籌備團隊先前已有幾名成員捲入司法問題，但至今都未波及曾3度奪得奧運輕艇個人賽金牌的艾斯堂格。

艾斯堂格擔任巴黎奧運組委會主席的薪水在2018年公諸於世，稅前和不含獎金的年薪為27萬歐元（約新台幣910萬元）。當時因為有報導稱他的薪水是這個數字的快2倍，相關資料才對外公布。

然而，法國調查型報刊「鴨鳴報」（Le Canard enchaine）去年10月披露，艾斯堂格是以個人公司名義向奧運組委會每月請款，而非以個人名義支薪，藉此規避法律對組委會列屬的慈善組織負責人規定的薪資上限。

巴黎奧運組委會的一名發言人今天表示，組委會對於調查案的消息感到「震驚」，因為艾斯堂格的酬勞方案是獲得巴黎奧運董事會及法國經濟部官員批准。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，現年45歲的艾斯堂格是巴黎奧運的形象代表，他正努力把關注焦點放在開幕前的準備工作，如今傳出這起調查案對他是一大打擊。

無論是與獎項頒發有關，或是關於賽事場館工程或相關服務的金額豐厚合約，過往奧運會屢次因貪腐醜聞而蒙塵。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130206