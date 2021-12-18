COVID-19全球最新情報12/18

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中央流行疫情指揮中心日前宣布延長台北車站疫苗接種站開設時間至21日，民眾無需預約、隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品，15日下午大批民眾到場施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，英國確診病例連3天創單日新高；世衛批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單；G7稱變異株Omicron現為全球公衛最大威脅，盼各國密切合作。

世界衛生組織（WHO）16日發布臨時建議，可將不同製造商的COVID-19疫苗混合、搭配，作為第2劑和追加劑使用。

世衛17日宣布，批准將COVOVAX疫苗列入緊急使用名單，這是由美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）與合作夥伴印度血清研究所生產的疫苗，將為低收入國家提供更多疫苗。

七大工業國集團（G7）16日稱COVID-19變異株Omicron為「當前全球公共衛生最大威脅」，並說面對這種病毒株出現，各國密切合作更顯前所未有地重要。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間18日上午7時，全球至少534萬3369人因COVID-19病逝，至少2億7354萬3596人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，17日COVID-19本土零確診，也沒有新增死亡個案，另新增15例境外移入病例。

台北、桃園出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中17日宣布，7例COVID-19境外移入病例改判為本土病例，包括桃園6例、台北1例。

台北市防疫旅館發生群聚感染，指揮中心比對發現，兩人感染的病毒株曾在美國驗出至少1600例，研判是案16870傳染給案16859，但因接觸者採檢均陰性，對社區影響漸弱。

● 日本

群馬縣17日新增52例COVID-19確診，其中有30例是一家公司旗下2間工廠群聚感染；另外沖繩縣美軍基地漢森營也有1例Omicron變異株確診，是沖繩縣首例Omicron確診。

日本放送協會（NHK）報導，群馬縣17日新增52例確診，其中有30例分別是在同家公司經營的桐生市與太田市的工廠工作，這兩間工廠相關人士至今已累計48例確診。

● 中國

中國官方17日通報，新增76例2COVID-19確診，其中本土病例56例，而近日疫情廣受關注的浙江仍占最多、達44例；累計確診破10萬例，達10萬76例。

北京冬奧組委會17日宣布，境外參賽及相關人員若已接種2劑COVID-19疫苗，可免除21天隔離。中國官方同時宣布，即日起至明年3月15日禁止前往陸地邊境口岸城市的跨省旅遊。

● 新加坡

Omicron變異株來勢洶洶，新加坡擴大COVID-19疫苗接種對象，正在設置兒童接種中心，預計月底開始為5至11歲族群施打疫苗；估計將有30萬名兒童受惠。

衛生部16日表示，新加坡已發現24人確定感染Omicron，包括21起境外移入及3起本土案例。截至15日為止，星國87%人口已完整接種，32%接種了追加劑。

● 印度

印度衛生部表示，印度Omicron變異株確診病例17日已經破百，以西部馬哈拉什特拉省最多，病例多數有旅行史或是相關接觸者。

※ 歐洲

歐盟藥品管理局（EMA）16日建議批准美國製藥Vir Biotechnology與英國葛蘭素史克藥廠（GSK）共同研發的COVID-19治療藥物，以及瑞典製藥商Sobi的抗病毒藥物。

● 英國

英國「金融時報」16日報導，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）的COVID-19疫苗可在下週獲得歐盟藥管局批准。

英國阿斯特捷利康公司（AZ）16日表示，實驗室研究顯示，AZ研發的COVID-19抗體藥物Evusheld在碰到Omicron變異株時，依舊保有中和活性，顯示出比較廣泛服用的可能性。

英國政府17日通報新增9萬3045起COVID-19病例，連續第3天創單日新高紀錄，主要因新變異株Omicron在全國快速散播。

英國政府17日通報新增9萬3045起COVID-19病例，連3天創單日新高紀錄，主要因新變異株Omicron在全國快速散播。圖為16日倫敦街頭。（安納杜魯新聞社）

※ 美洲

● 美國

隨Omicron變異株的威脅山雨欲來，全美各地COVID-19確診均呈激增，紐約市單日新增超過3700例，為今年4月後僅見。總統拜登16日敦促所有人打加強針，否則這個冬天難熬。

美國政府指派的醫療專家小組鑒於嬌生COVID-19疫苗保護力較弱和風險較高，16日一致建議施打輝瑞/BNT和莫德納的mRNA疫苗，甚於嬌生疫苗。美國疾病管制暨預防中心（CDC）支持這項建議。

美國紐約百老匯數場演出因多位演員和工作人員突破性感染而被迫取消，民眾的耶誕假期也面臨Omicron變異株威脅。

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）16日表示，Omicron變異株即將成為主流病毒株。佛奇也已與總統拜登商討政府因應之道。

COVID-19新變異病毒株Omicron壓境，紐約市疫情迅速升溫，上週3天內確診率翻倍至7.8%，市長白思豪（Bill de Blasio）16日形容Omicron正「全力襲擊」這座大城市。

美國疾病管制暨預防中心16日表示，15日開始在邁阿密等3處國際機場免費分發COVID-19檢測小包，鼓勵旅客一入境美國即進行採檢。

佛羅里達州媒體16日報導，一名男子搭乘飛機時，因不滿強制戴口罩的COVID-19防疫規定，堅持戴上一條紅色丁字褲當作口罩，而在當地機場被趕下飛機。

美國職籃NBA加強防疫措施，此前聯盟染疫病例激增，本月有52名球員進入COVID-19健康與安全協議。

● 巴西

根據巴西里約熱內盧州衛生廳最新「季節性流感流行病監測報告」，直到12月3日，該州至少有5人死於A型流感，由A型流感引起的嚴重急性呼吸道症候群確診病例54例。

此外，還有大量未識別的病毒檢體可能是COVID-19或A型流感病毒，如果沒有適當的測試，根本無法確認是哪種病毒。

● 波多黎各

世界小姐決賽16日於波多黎各登場的數小時前，爆出參賽佳麗等人確診COVID-19，主辦方宣布延期，正重新安排由電視轉播的世界小姐決賽時間。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，於波多黎各首都聖胡安（San Juan）舉辦的世界小姐（Miss World）決賽在爆出多人染上COVID-19後，宣布延期，確診者包含97名參賽佳麗中的23人。

※ 非洲

● 埃及

衛生部17日在聲明中說，埃及通報首批3起Omicron變異株確診病例，其中2例無症狀，1例輕症。（編輯：陳正健/核稿：盧映孜）1101218