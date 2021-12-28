COVID-19全球最新情報12/28

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為抑制Omicron病毒擴散，印度首都德里27日起實施宵禁。圖為德里舊市區，可以見到即使Omicron病毒來勢洶洶，部分民眾仍無視防疫措施，未戴口罩。中央社記者林行健德里攝 110年12月27日

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（中央社台北28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，全美確診因Omicron暴增，逼近疫情以來最高峰；Omicron變異株肆虐，法國擬強化防疫措施；澳洲多數地區Omicron猖獗，單日確診數首破1萬大關。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間28日上午7時，全球至少540萬5224人因COVID-19染疫病逝，至少2億8111萬1396人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心27日宣布，沒有新增本土確診病例，也沒有新增死亡個案；另外，新增16例境外移入，其中1例為空手道代表團員，此團累計12人確診。

因應Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心與相關單位溝通及評估後於宣布，今年12月28日至明年1月10日維持疫情警戒標準為第二級。

● 中國

中國26日共新增200例確診病例，其中本土病例162例，陝西省仍通報最多的152例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）26日新增的162例本土確診來自陝西的152例（西安150例、咸陽1例、渭南1例），廣西7例在防城港，浙江1例在紹興，廣東1例在東莞，四川1例在成都。

面對一再復返的疫情，中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院校長王辰26日在央視節目表示，COVID-19是「完美級病毒」，又說「別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力」。

● 澳門

澳門電台報導，澳門已發現首例Omicron變異株病例。確診病患為23歲男性澳門居民，本月23日由美國出發，25日經新加坡回澳，入境時接受鼻咽拭子檢測，結果對病毒呈陽性，並且確定為Omicron變異株。

澳門迄今累計有78例COVID-19確診病例。

● 日本

日本東京都27日新增確診35例，比上週一多了24例；為因應民眾對變異株Omicron的憂慮，東京都內的免費檢驗站擴增到約180處。

疫情使得宅經濟崛起，全球海運需求大增，但人力持續不足；日本加緊研發海上全自動駕駛的「無人駕駛船」，明年將在東京灣和伊勢灣之間試航無人貨櫃船，盼2025年啟用。

● 韓國

韓國食品醫藥品安全處27日批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）研發COVID-19口服藥Paxlovid的緊急使用授權。這是韓國首次取得使用授權的口服藥，最快在明年一月導入使用。

大韓航空27日表示，香港政府下令暫禁大韓航空班機入境2週。根據香港官方新聞平台，上週從韓國搭乘大韓航空班機前往香港的部分乘客落地時檢驗病毒，結果呈陽性反應。

● 新加坡

新加坡疫苗覆蓋率近9成，明年2月起，接種疫苗將成為批准外籍人士申請工作證、長期准證及永久居民身分的必要條件。新加坡至今發現546例Omicron變異株確診病例。

● 印度

印度首都德里Omicron確診病例躍居全印度之冠，27日累計達142例，德里地方政府宣布實施宵禁，以抑制病毒擴散速度。

● 伊朗

中東疫情最嚴重國家伊朗在發現Omicron病例後，已禁止來自英國、法國、丹麥和挪威的旅客入境，此禁令實施15天，希望遏止疫情擴散。

● 以色列

以色列一家主要醫院26日表示，27日將對院內150名職員試驗性施打第四劑疫苗，以評量全國施打第2劑追加劑是否必要。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲大多數地區Omicron變異株疫情猖獗，單日確診數已首度突破1萬大關，迎來嚴峻的疫情里程碑。

澳洲27日通報近1萬200例確診，新南威爾斯州（NSW）有6324例，占其中大部分，維多利亞州（Victoria）則新增次多的1999例。

澳洲27日通報Omicron變異株首起死亡個案。Omicron導致澳洲新增病例再創高峰，當局並沒有祭出新限制措施，但部分地區恢復掃QR code、室內戴口罩等的命令。

澳洲單日確診數已突破1萬大關，迎來嚴峻的疫情里程碑。（安納杜魯新聞社）

※ 歐洲

● 英國

英國27日通報說，境內新增9萬8515人確診，143人於確診28天內病歿。從數據看來，單日染疫人數已從25日的11萬3628例、26日的10萬8893例下降。

路透社報導，在高傳染力Omicron變異株肆虐下，英國新增染疫病例本月24日達高峰，達逾12.2萬例。

自COVID-19疫情爆發以來，英國共通報1220萬人染疫，14萬8003人於確診28天內過世。

● 西班牙

西班牙COVID-19感染率27日首次突破10萬分之1000，罪魁禍首正是高傳染力的Omicron變異株，然而，Omicron引發的這波疫情對醫院造成的負荷比前幾波要來得輕。

路透社報導，西班牙感染率從23日通報的911起上升到1206起。

衛生部同時通報，23日以來新增120人病故，死亡病例累計達8萬9139例。西班牙目前單日死亡人數約100人左右，低於1月疫苗作業剛起步時的600上下，更遠低於去年首波疫情的1000人。

● 法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預料27日將宣布實行新一波防疫措施。因Omicron變異株迅速擴散，法國近日確診數激增。

法新社報導，法國25日的單日新增確診數首次超過10萬例，是疫情爆發近2年以來的最高單日確診數。官員警告，醫療院所恐再次面臨超荷危機。

● 比利時

比利時為對抗Omicron變異株病毒並避免加重醫療體系壓力，總理德克魯表示，正考慮採取強制接種疫苗政策，比利時國會近期將對此展開討論。

● 科索沃

科索沃衛生部26日表示，境內通報首批Omicron變異株感染病例，一共有9人確診。

※ 美洲

● 美國

高傳染力的Omicron變種正讓美國單日新增確診暴增，開始逼近去年冬天時的峰值，住院率及幼童確診率同樣攀升，使Omicron即便重症率較低依然會壓垮醫療。

Omicron變異株病例持續攀升，美國紐約衛生官員通報染疫兒童住院人數也隨之增加，白宮26日承諾將迅速解決國內病毒檢測量能不足的問題。

美國當局26日正在監控數十艘爆發確診病例的郵輪，據報已有數艘郵輪在加勒比海遭拒絕靠港。

美國各航空公司員工感染COVID-19的人數激增，導致大量航班取消，全美首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）建議政府，考慮強制規定登上國內航班必須接種疫苗。

● 巴拉圭

巴拉圭27日證實境內出現首批Omicron變異株確診病例，一共3例，患者這個月都曾出國。

路透社報導，這3名患者都在接受隔離，當局也在篩檢其他旅客，但目前為止政府沒有打算立即變更旅行措施，僅呼籲民眾將強防疫。

拉美地區已有多國通報出現Omicron確診病例，巴西是最早的一個，11月底發現首例。

泛美衛生組織（PAHO）已經強調，疫苗仍是減少住院和死亡的最基本工具。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1101228