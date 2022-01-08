早安世界》出口首見連3月破400億美元大關 連18紅創次長週期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

出口首見連3月破400億美元大關 連18紅創次長週期

財政部7日公布2021年12月出口407.2億美元，創歷年單月次高，且為史上首次連3月出口破400億美元大關，年增率23.4%、連18紅，為史上正成長的次長週期，僅次於2008-2009年金融海嘯後連續26個月正成長紀錄。另外，2021年台灣全年出口累計達4464.5億美元，連3年居亞洲四小龍之冠。（看完整報導）

桃機群聚增1保全確診 陳時中：防疫勿鬆懈但毋須過度緊張

桃園機場群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日晚間證實，又增1名機場保全確診，另有1名防疫計程車司機疑似染疫待複驗確認。另外，桃園市政府公布確診者足跡，其中案17368曾連續5天到中壢金嗓歌友會活動。陳時中坦言此案已是社區傳染，但現階段疫情仍可追蹤，暫不升高防疫等級，他呼籲民眾防疫勿鬆懈，但也不用過度緊張。（看完整報導）

COVID-19疫苗第3劑間隔縮短至12週 18歲以上都應接種

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19疫苗，並把跟第2劑的間隔縮短至12週。台北市疫苗預約系統8日重啟，提供第1、2、3劑疫苗預約。至於民眾該如何選擇廠牌？去哪裡接種？中央社整理相關問答帶讀者一次看懂。（看完整報導）

北北基桃加強防疫管制 醫院、長照機構今起停止探視

因應防疫需求，台北市、新北市、基隆市以及桃園市皆宣布各大醫院、長照機構、安養護及精神照護機構除例外情形，8日起停止探視。另外，高雄市也啟動第一波醫院加嚴管制措施，暫緩非必要健檢、限制探病時段訪客數、接受呼吸道侵入手術須有PCR陰性證明、醫院美食街用隔板等。（看完整報導）

日本再推重點防疫 義大利新增病例創單日新高

各國COVID-19疫情快速升溫，日本政府決定從9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。此外，義大利衛生部6日通報單日新增21萬9441起COVID-19病例，創下疫情爆發兩年來的新高紀錄。（看完整報導）

美日2+2聯合聲明 誓言對中國破壞穩定做出回應

美日外長與防長6日召開2+2會談，雙方會後發表聯合聲明，誓言合作嚇阻中國破壞區域穩定行徑，並在必要時做出回應。聲明特別點名北京在台灣海峽、東海、南海、新疆與香港等地的不當作為，並強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。聲明最後強調，雙方對美日聯盟有共同決心，將致力密切合作維護印太區域的和平與穩定。（看完整報導）

哈薩克動亂攻占官署斬首員警 總統授權安全部隊無預警開火

中亞的哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。哈薩克內政部說，到目前為止，已有26名「武裝罪犯」和18名安全部隊人員在動亂中死亡。總統托卡葉夫表示，他已經授權安全部隊在暴力鎮壓反政府抗議活動時可無預警開火，不投降的人士將被「摧毀」。（看完整報導）

國營事業招考爆集團電子舞弊4人收押 涉案員工將被究責

中油、台電、中鋼國營事業爆電子舞弊，集團聘請解題學生作答，再報答案給戴耳機的作弊考生，錄取酬勞至少120萬元，初估5年來上百人作弊、獲利上億，高雄地檢署與法務部廉政署南部地區調查組經偵辦後聲押4人獲准。中油、台電、中鋼皆表示全力配合檢方偵辦，經調查屬實，將依規定處置絕不寬貸，並強調會持續精進防弊措施，嚇阻舞弊歪風。（看完整報導）

西安集中隔離逾4.5萬人 規模超越武漢封城

西安於2021年12月23日因疫情封城之後，當局推出「社會面清零」的新概念，一個社區只要有一人染疫，整棟大樓甚至整個小區的居民立刻被強制送往相對偏僻且可能沒有暖氣甚至不適人居的地點集中隔離，引發諸多民怨。據中國官方通報，人口達1300萬的西安市迄今遭到集中隔離的民眾已增至4萬5760人，集中隔離規模超越2020年武漢市封城時期。（看完整報導）

國軍萬餘人BMI超標 國防部：輔導體型過胖者減重

國防部軍醫局最新統計，國軍全軍目前BMI值超過30、屬「中度肥胖」的官兵總數高達萬餘人。國防部副部長王信龍表示，對於有關可能體型過胖的人，會輔導做減重門診。國軍常備部隊編制員額約18萬人。（看完整報導）