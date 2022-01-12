COVID-19全球最新情報1/12

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（中央社台北12日電）根據路透社統計，美國10日通報新增至少135萬人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在具高度傳染力的Omicron變異株蔓延不見放緩之下，單日新增確診數比全球任何一國都要高。

世界衛生組織（WHO）11日表示，將有超過一半的歐洲人感染Omicron，但還不應該將COVID-19視為類似流感的地方性流行病。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間12日上午7時，全球至少550萬2814人因染疫病逝，至少3億1273萬6353人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心11日表示，染疫桃機保全、居服員照顧個案的家庭中3成員，以及桃機清潔員病毒基因序列相同，研判全為同起群聚事件。（中央社製圖）

中央流行疫情指揮中心宣布，11日國內新增70例COVID-19確診病例，分別為12例本土病例、58例境外移入；另外，確診者中沒有新增死亡個案。

桃園市政府證實，桃園市中壢區某國民小學附設幼兒園一名3歲幼童確診，為確診居服員相關個案，國小及附設幼兒園11日起停課14天；至於11日預防性停課某國小採檢結果皆陰性，12日復課。

桃機群聚疫情燒進桃園市某電子廠，指揮中心指揮官陳時中11日表示，這家電子廠已5人確診，目前全面停工，並將280名職場接觸者全數集中檢疫，避免疫情延燒。

衛福部食藥署11日證實，默沙東口服抗病毒藥物已通過緊急使用授權（EUA）審查；指揮中心也表示，預計採購1萬份以內，春節後分批抵台。

● 中國

中國國家衛健委11日通報，中國10日新增192例COVID-19確診，其中110例為本土病例，分別為河南87例、陝西13例、天津10例；另有11例本土無症狀感染者。

天津市8日爆發Omicron本土疫情，據官方通報，截至11日中午，第一輪篩查已出結果789萬2591人，累計報告陽性感染者97例；目前已出現家庭聚集6起，感染來源尚未查明。

天津市發生本土疫情，對將在2月4日舉辦的北京冬奧構成威脅。北京冬奧組委11日強調，目前整體情況可控制，沒有調整防疫政策的想法。

● 香港

Omicron疫情在香港蔓延，11日再添8例本土確診病例，本月至今累計已超過40例。COVID-19兩年前爆發至今，香港累計有1萬2792例確診病例，213人死亡。

另外，香港至今有503萬1905人接種了首劑疫苗，占人口的74.7%；另有470萬2997人接種了兩劑疫苗，占人口的69.8%。當局期望接種人口比率達到9成，以達到群體免疫。

● 日本

日本疫情延燒，11日全境至少已新增6239例確診。圖為4日東京車站前的人潮。（共同社）

日本COVID-19疫情延燒，全境47個都道府縣無一倖免，11日都有新增確診病例，其中以東京都的962例居冠，全境至少已新增6239例。

日本沖繩縣政府面對轄內COVID-19疫情急速擴大，11日向防衛省求援。防衛省表示，將派遣具護理師資格的「看護官」等10人，分別前往當地兩處縣立醫院進行醫療支援。

日本首相岸田文雄11日宣布，鑒於急速擴大的COVID-19疫情，一般民眾接種第3劑疫苗將提早從3月展開，並將盡早為有意願的12歲以下孩童施打疫苗。

● 韓國

韓聯社報導，首爾當局將於14日公布是否調整保持社交距離措施，最早於12日公布COVID-19口服藥採購及使用方案。

另外，中央防疫對策本部11日通報，截至當天零時，境內確診病例新增3097例，累計確診67萬483例。

單日新增病例較前一天增加92例，連續5天低於4000例。雖較一週前（3022例）增加75例，但較兩週前減少767例。由於週末檢測數量減少、防疫措施收緊和加強劑的推廣，新增病例整體保持下滑趨勢。

新增死亡病例43例，累計6114例，平均致死率0.91%。

● 越南

越南統計總局指出，去年有超過220萬名農民工在COVID-19疫情期間離開大城市返回家鄉。其中，首都河內市與經濟樞紐胡志明市共計有近百萬人出逃。

● 泰國

泰國外交部10日在官網公布最新的領務訊息，在申請Thailand pass進入泰國的問答中，提到泰國政府認可的疫苗包括高端疫苗。

● 印尼

印尼疫情近幾個月出現緩和後，近日有升溫跡象。印尼民眾12日起將可免費接種追加劑，完整接種2劑超過半年、染疫風險高的民眾優先。

印尼COVID-19疫情去年7月中旬出現高峰，之後持續穩定下降，去年12月的7日平均單日確診約200例，1月6日單日則出現533例新增確診，創下2個月來的新高，11日單日新增確診再增加至802例。印尼至10日有414例Omicron個案。

● 土耳其

路透社報導，土耳其衛生部11日通報，境內過去24小時新增7萬4266人確診，為疫情爆發以來單日新高，凸顯高傳染力Omicron變異株的危險。

去年12月底時，單日新增病例約在2萬上下。

土耳其過去24小時新增137人病故。

※ 大洋洲

● 澳洲

高傳染力Omicron變異株肆虐下，澳洲COVID-19感染率盤旋在歷史高點，醫院量能吃緊。

路透社報導，自疫情爆發以來，澳洲累計有約110萬例確診，但過去兩週的病例就占了超過一半，包括11日的近8萬6000例。

11日住院的COVID-19患者達約4000人，是一星期前的2倍。而加護病房重症患者和死亡病例也都在增加。

澳洲16歲以上人口逾92%接種兩劑疫苗，加強劑施打作業正如火如荼進行當中。

※ 歐洲

世界衛生組織歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）11日表示，預計在未來6至8週內，歐洲半數以上人口將感染Omicron變異株。

克魯格在新聞簡報會上指出，在2022年第一週，歐洲通報新增逾700萬人感染COVID-19 Omicron變異株，確診人數在兩週期間增加了一倍以上。

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）11日遭受猛烈抨擊，因為在英國第一次防疫封城期間，他的私人秘書竟然邀請超過100人「帶上自己的酒」，到唐寧街官邸花園開趴。

連鎖家具零售巨擘宜家家居（IKEA）表示，在英國未打COVID-19疫苗的員工若因有接觸病毒風險而必須自主隔離，隔離期間病假給薪將減少。

● 法國

破紀錄病例數導致上萬個班級停課，引發家長和教師擔憂之際，法國10日宣布放寬針對學校的COVID-19防疫限制，引起教師工會不滿，甚至揚言罷工。

法國11日通報新增36萬8149例確診病例，創下單日新增染疫人數新高。之前新高紀錄是5日的33萬2252例。

法國政府打算在月中推行疫苗通行證，任何人想去餐館或參加室內活動，都必須接種疫苗。

● 義大利

義大利再次收緊COVID-19相關防疫規範之際，總理德拉吉（Mario Draghi）10日敦促民眾接種疫苗，並指責那些沒打疫苗的人「是我們面臨的大部分問題之源」。

義大利11日通報新增22萬532例COVID-19確診病例，較前一天的10萬1762例增加超過一倍，新增COVID-19相關病歿人數也從前一天的227人增加至294人。

義大利自2020年爆發疫情以來，COVID-19相關病歿人數累計達13萬9559人，病例總數達777萬。

● 波蘭

波蘭衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）11日宣布，波蘭的COVID-19病歿人數突破10萬人。

法新社報導，尼澤斯基告訴新聞頻道TVN24：「這又是令人悲傷的一天，但今天尤其如此，因為我們的病歿人數已經突破10萬。」

波蘭累計有10萬254人死於疫情，目前還有1萬8000人住院。

● 保加利亞

保加利亞衛生官員11日表示，總理、總統及幾名高級部長已進行預防性自我隔離，因為他們先前出席的一場安全會議上，有位與會人士確診COVID-19。

保加利亞是歐洲聯盟中疫苗接種率最低的國家，在Omicron變異株於國內快速傳播之際，過去幾天期間COVID-19確診人數激增。

保加利亞11日通報新增6761起確診病例，逾800人送醫。保加利亞700萬人口中，已有3萬1672人死於疫情。

● 賽普勒斯

賽普勒斯實驗室據報發現一種具Delta遺傳背景和部分Omicron突變的COVID-19變異株，稱為Deltacron，但多名專家10日說，這很可能是實驗室汙染所致，並非令人擔憂的新變異株。

● 瑞典

瑞典體育部長伊格曼（Anders Ygeman）11日表示，受到COVID-19疫情影響，瑞典將不派遣任何政府代表參加北京冬季奧運。

伊格曼接受瑞典通訊社（TT News Agency）訪問表示，「這並非外交杯葛」。

※ 美洲

● 美國

根據路透社統計，美國10日通報新增至少135萬人確診，單日新增確診數創下全球新高。除確診數暴增外，美國單日平均病歿人數也從近幾天的1400人，增加到1700人。

臉書母公司Meta Platforms宣布延後美國辦公室重新開放日，並要求回公司上班的員工接種COVID-19疫苗追加劑。隨著Omicron疫情升溫，許多公司延後重返辦公室計畫。

美國COVID-19疫情因Omicron肆虐，染疫住院人數14萬多已超越去年冬天所創峰值，凸顯即便毒性可能較弱，高傳染性的Omicron持續構成嚴重威脅。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）10日表示，針對Omicron變異株的COVID-19疫苗預計將於3月準備就緒。

美國德州一名女教師發現兒子染疫，為保護自己不受感染，便將兒子塞進後車廂，驅車前往篩檢站複檢，事後被控危害兒童安全，支持者11日在她家門口掛上標語，聲援這名母親。

● 加拿大

根據世界實時統計數據Worldometer網站，加國10日新增5萬5350起病例，新增76人病故，累計染疫人數為259萬5280人，不治總人數達3萬863人。

由於COVID-19變異病毒株Omicron擴散肆虐，加拿大染疫人數攀升，美國疾病管制暨預防中心（CDC）和國務院10日雙雙建議不要前往北方鄰國加拿大。

● 秘魯

Omicron變異株為秘魯帶來第3波COVID-19疫情，衛生官員10日告訴媒體，秘魯1月首週獲報7萬例確診，創疫情以來最高紀錄。

● 墨西哥

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）10日說自己二度確診COVID-19，不過症狀輕微。

根據墨西哥衛生部數據，墨西哥10日新增1萬1599例確診，自疫情爆發以來累計有超過412萬人染疫；此外，10日新增78起染疫不治病例，境內死亡病例增至30萬412例。

● 巴西

巴西11日發布的研究指出，COVID-19基本傳染數R0值在今年初達到1.3，是去年3月大流行巔峰以來的最高水準，顯示年終慶祝活動後新增病例飆升。

過去24小時，巴西新增3萬4788例COVID-19病例，與前一週相比成長近330%；110人死亡。

此外，聖保羅市從11日起將對所有參加活動的民眾強制要求出示疫苗接種護照。米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horiaonte）則為COVID-19病患重新開放床位，延長城市的公共災難狀態。

COVID-19病例增加也導致航班取消。藍航空公司（Azul）和南美航空公司（Latam）最近幾天證實，由於機組人員和一般民眾中出現COVID-19和流感病例，已陸續取消和重新安排航班。

Latam聲明表示，將取消111個航班到1月16日；上週，還有100多個Azul航班被取消。

※ 非洲

● 南非

南非兩項臨床試驗初步結果顯示，COVID-19變異株Omicron無症狀帶原率高於之前的變異株，這也解釋了Omicron在全球快速傳播的原因。（編輯：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110112