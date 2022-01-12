研究：巴西節慶後 COVID-19傳染數值飆升

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西今天發布一項研究指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基本傳染數R值在今年初達到1.3，是去年3月大流行巔峰以來的最高水準，顯示年終慶祝活動後新增病例飆升。

根據聖保羅大學（USP）和聖保羅州立大學（Unesp）資訊平台Info Tracker的數據分析指出，去年12月20日，巴西COVID-19基本傳染數R值為0.9，意味著當時大流行已經放緩。

COVID-19基本傳染數R值低於1顯示，每1位感染病毒的患者傳染人數不到1人，意味著病例數會減少。

但最近一次調查的指數為1.3，意指每個感染新型冠狀病毒的人平均傳染給1.3個人。

過去24小時，巴西新增3萬4788例COVID-19病例，與前一週相比成長近330%；110人死亡。

隨著COVID-19新變異株Omicron在全國蔓延，以及新增病例飆升，培南布可（Pernambuco）、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceará）、亞馬遜、彼奧（Piauí）、馬蘭濃（Maranhão）、阿瑪帕（Amapá）和巴萊巴（Paraíba）等州的州長開始討論在各州恢復針對新型冠狀病毒的防疫限制措施，試圖遏制疾病傳播。

此外，聖保羅市從今天起將對所有參加活動的民眾強制要求出示疫苗接種護照。米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horiaonte）則為COVID-19病患重新開放床位，延長城市的公共災難狀態。

COVID-19病例增加也導致航班取消。藍航空公司（Azul）和南美航空公司（Latam）最近幾天證實，由於機組人員和一般民眾中出現COVID-19和流感病例，已陸續取消和重新安排航班。

昨天Latam聲明表示，將取消111個航班到1月16日；上週，還有100多個Azul航班被取消。（編輯：高照芬）1110112