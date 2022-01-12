更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法國日增近37萬例再創新高 義大利確診數暴衝100%
首頁 / 國際

研究：巴西節慶後 COVID-19傳染數值飆升

2022/1/12 07:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西今天發布一項研究指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基本傳染數R值在今年初達到1.3，是去年3月大流行巔峰以來的最高水準，顯示年終慶祝活動後新增病例飆升。

根據聖保羅大學（USP）和聖保羅州立大學（Unesp）資訊平台Info Tracker的數據分析指出，去年12月20日，巴西COVID-19基本傳染數R值為0.9，意味著當時大流行已經放緩。

COVID-19基本傳染數R值低於1顯示，每1位感染病毒的患者傳染人數不到1人，意味著病例數會減少。

但最近一次調查的指數為1.3，意指每個感染新型冠狀病毒的人平均傳染給1.3個人。

過去24小時，巴西新增3萬4788例COVID-19病例，與前一週相比成長近330%；110人死亡。

隨著COVID-19新變異株Omicron在全國蔓延，以及新增病例飆升，培南布可（Pernambuco）、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceará）、亞馬遜、彼奧（Piauí）、馬蘭濃（Maranhão）、阿瑪帕（Amapá）和巴萊巴（Paraíba）等州的州長開始討論在各州恢復針對新型冠狀病毒的防疫限制措施，試圖遏制疾病傳播。

此外，聖保羅市從今天起將對所有參加活動的民眾強制要求出示疫苗接種護照。米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horiaonte）則為COVID-19病患重新開放床位，延長城市的公共災難狀態。

COVID-19病例增加也導致航班取消。藍航空公司（Azul）和南美航空公司（Latam）最近幾天證實，由於機組人員和一般民眾中出現COVID-19和流感病例，已陸續取消和重新安排航班。

昨天Latam聲明表示，將取消111個航班到1月16日；上週，還有100多個Azul航班被取消。（編輯：高照芬）1110112

延伸閱讀
郵輪上爆發COVID-19疫情 巴西暫停有關業務巴西新增217人染疫不治 去年4月以來平均日增新低巴西新增328人染疫不治 累計病故60萬9388例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族