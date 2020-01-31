武漢肺炎 中國官方：已痊癒者仍有再感染風險

中國國家衛健委31日表示，由於抗體持續時間可能不夠長，武漢肺炎患者痊癒後還是有再次感染的風險。圖為武漢武昌區衛生服務中心內社區醫務人員問診情況。（中新社提供）

（中央社台北31日電）中國國家衛健委今天舉行記者會表示，由於抗體持續時間可能不夠長的因素，武漢肺炎患者痊癒後還是有再次感染的風險，因此治癒的患者也應加強防護。

中國國家衛生健康委員會下午舉行記者會，說明武漢肺炎疫情相關情況。這項針對武漢肺炎的記者會自1月27日開始每天舉行。

據香港01，對於「二次感染」和「後遺症」的問題，與會的中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元表示，從一般的病毒感染規律來看，病毒感染之後都會產生一定的抗體，對人體產生保護作用。

不過，他表示，「有的抗體可能持續時間沒有那麼長，所以這些已經痊癒的患者還是有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護」。

對於俗稱為武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎，詹慶元說，從臨床上發現主要還是累及肺；對輕症患者應該沒有後遺症，「但是重症患者可能在一段時間內會遺留一定的肺的損害修復的變化，例如肺纖維化」。

根據臨床經驗，他說，肺的修復能力非常強，絕大部分的肺纖維化都可以修復；但是對極重、非常非常重的極少數患者，可能會在比較長的時間內留下一點肺纖維化，需要加強後期的隨訪。

根據中國國家衛健委統計，截至昨天午夜為止，中國全境累計確診武漢肺炎病例共9692例；死亡病例213例；疑似病例1萬5238例。

在中國以外，至少18國共通報約100起確診病例，目前沒有死亡病例。（編輯：周慧盈/陳家倫）1090131