中共新任政治局常委預測 華爾街日報勝出

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（中央社記者邱國強北京22日電）中共20大前，全球媒體依例大猜謎，預測下屆政治局常委人選。從今天出爐的中央委員名單來看，一度被看好「留常」的李克強、汪洋出局，使華爾街日報預測的「大勝派」名單勝出。

18日可說是中共20大的「全球媒體猜謎日」。當天，華爾街日報、聯合報、南華早報不約而同發表對中共下任政治局常委的預測名單，內容走向明顯不同。

其中，華爾街日報和南華早報因預測總書記習近平人馬將大舉「入常」，被外界稱為「大勝派」；聯合報則預測新常委將新舊並陳，被稱為「妥協派」。

華爾街日報發表的名單中，「入常」名單為習近平、王滬寧、李強、趙樂際、李希、丁薛祥等6人，但保留了1人未提。同時還指已屆「七上八下」之齡的栗戰書及韓正及未屆齡的李克強、汪洋等4人，都不再留任政治局常委。而外界看好入常的政治局委員胡春華，則不會「入常」。整體變動較大。

同時，報導並指李強可望出任下屆國務院總理，李希、丁薛祥將分別接任中共中紀委書記及國務院排名第一的副總理。至於「留常」的王滬寧及趙樂際，則會擔任新的職務，但未具體明言。

聯合報發表的政治局常委名單，依序是習近平、李克強、汪洋、趙樂際、丁薛祥、陳敏爾、胡春華。其中丁薛祥、陳敏爾、胡春華為新任；栗戰書、王滬寧、韓正卸任，屬「三進三出」格局，更動相對較小。

同時，報導預測李克強將接任全國人大委員長，汪洋接任總理，趙樂際接任全國政協主席，丁薛祥接任中央書記處書記，陳敏爾揭任中紀委書記，胡春華接任第一副總理。

至於南華早報則採取分批方式發表預測名單。18日先指栗戰書、韓正、李克強將卸下政治局常委職務，另有第4人也可能卸任，但尚不確定是何人。至於新入常者則是丁薛祥、李希、陳敏爾。

南早19日則接續報導，「留常」的王滬寧可能改任全國人大常委會委員長；21日又直指李強可能接任總理，與華爾街日報18日發表的內容相同。

對照今天當選的中共中央委員名單，李克強、汪洋、栗戰書、韓正未能連任中央委員，形同宣告無法「入常」；而李希已當選中紀委委員，勢將接任中紀委書記，等同「入常」。

至於「習家軍」的李希、李強、丁薛祥、陳敏爾及非習人馬的胡春華，都當選中央委員。這一結果，明顯接近「大勝派」的預測名單。（編輯：楊昇儒）1111022