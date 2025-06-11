金管會3面向助企業綠色轉型 邀逾500企業參與說明會

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（中央社記者蘇思云台北11日電）金管會主委彭金隆今天表示，透過3面向推動企業淨零轉型，包括跟多個部會共同發布指引、發展多元綠色金融商品服務，並鼓勵金融業強化與企業議和，預計今年舉辦超過18場宣導說明會，邀逾500家企業參與，以利企業了解指引，並協助金融業議和溝通。

富邦集團今天與台大風險社會與政策研究中心舉辦「富邦永續大未來論壇」。

彭金隆致詞時表示，面對氣候變遷轉型議題，對政府與企業都是大挑戰，綠色轉型跟永續發展是國家長期繁榮發展基礎，政府持續跟產業與民間合作，並善用金融市場力量與資源，驅動企業加入轉型、朝向2050淨零目標。

金管會透過3面向推動企業淨零轉型，彭金隆指出，第1，建構可行參考工具。企業永續轉型看起來幾個字，但實際上牽涉許多細節與技術問題，許多企業有心，但不知道如何推動才符合國際標準。

彭金隆說，金管會先前跟經濟部、環境部等多個部會通力合作，陸續發布指引，2024年底共同公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，告訴產業界如何淨零轉型、標準為何，也讓金融業藉此了解各產業作法，進而符合未來資金貸放與議和方向等，助力金融業與企業減碳轉型。

第2，發展多元綠色金融商品服務，擴大資金動能。彭金隆指出，金融業擁有許多公共資金，推動永續債券等綠色商品，鼓勵企業透過可持續發展連結債券或是永續績效連結授信等商品，把轉型目標納入籌資條件，以利轉型時取得穩定資金，幫助產業從棕色經濟轉型到綠色經濟。

第3，金融業強化議和溝通，引導企業訂定減碳目標。彭金隆表示，企業轉型需要資金，鼓勵金融業跟企業進行對話與議和。金管會今年預計舉辦超過18場宣導說明會，邀超過500家企業參與，協助金融業議和溝通。

富邦集團董事長蔡明忠致詞指出，過去台灣永續轉型的挑戰主要來自氣候變遷，產業若沒有加速投入低碳營運，商業模式與收入將受到重大影響；但現在，挑戰比起過往更多更廣，包含台灣能否提升能源自主、能否因應國際貿易關稅衝擊，種種關卡都像是變化球拋向民間產業與政府。

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台大風險中心也在論壇中發布連續第4年與富邦合作的企業永續調查研究「2025企業永續揭露準備度調查」。

蔡明忠說，透過調查希望讓企業掌握自身位置、了解準備程度，盼成為業界指南針。民眾面對氣候變遷議題，常常覺得是下世代的問題，其實2030年很快就到來，淨零碳排應該變成全民運動，國家的淨零目標才能達成。（編輯：張均懋）1140611